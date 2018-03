Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"55c9e096-5a60-462d-b118-cb59fb88e21a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Egy napra lezárták a pesti Erzsébet teret.","shortLead":"Egy napra lezárták a pesti Erzsébet teret.","id":"20180325_Amikor_meg_a_metropotlot_is_elterelik","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=55c9e096-5a60-462d-b118-cb59fb88e21a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fa2af61-5625-4318-8d36-a3b9662810e7","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180325_Amikor_meg_a_metropotlot_is_elterelik","timestamp":"2018. március. 25. 09:47","title":"Amikor még a metrópótlót is elterelik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76f115d2-8bd3-4c83-a02c-e208bbebbb61","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Szigorít az etikai kódexén a Magyar Utazási Irodák Szövetsége (MUISZ).","shortLead":"Szigorít az etikai kódexén a Magyar Utazási Irodák Szövetsége (MUISZ).","id":"20180326_Az_egesz_magyar_utazasszervezesi_piacot_atalakithatja_a_repteren_hagyott_utasok_esete","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=76f115d2-8bd3-4c83-a02c-e208bbebbb61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"487a4971-7621-404a-ad76-82636ea86054","keywords":null,"link":"/kkv/20180326_Az_egesz_magyar_utazasszervezesi_piacot_atalakithatja_a_repteren_hagyott_utasok_esete","timestamp":"2018. március. 26. 10:33","title":"Az egész magyar utazásszervezési piacot átalakíthatja a reptéren hagyott utasok esete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7448be9-9185-4137-ad9b-ca6f8f9d4343","c_author":"","category":"vilag","description":"Tízéves börtönbüntetés járna az álhírek terjesztéséért a választásra készülő Malajziában. Az erről szóló törvénytervezet már a parlament előtt van. Az viszont kérdéses, ki dönti el, mi az álhír, s mi a leleplezés. ","shortLead":"Tízéves börtönbüntetés járna az álhírek terjesztéséért a választásra készülő Malajziában. Az erről szóló...","id":"20180326_Alhirert_tiz_ev_borton__egyelore_Malajziaban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c7448be9-9185-4137-ad9b-ca6f8f9d4343&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e070fd63-d19d-4f44-a80d-d7b61b712fcf","keywords":null,"link":"/vilag/20180326_Alhirert_tiz_ev_borton__egyelore_Malajziaban","timestamp":"2018. március. 26. 11:08","title":"Álhírért tíz év börtön – egyelőre Malajziában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70a50b78-da6b-401e-92a4-008e4a1e862e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Lassan világhírnévre tesz szert a Hide the pain Harold mémekből ismert Arató András, akit most a Manchester City kért fel egy meccsre, vélhetően azért, hogy vele, illetve az arcából lett internetes poénnal hergeljék a United csapatát. ","shortLead":"Lassan világhírnévre tesz szert a Hide the pain Harold mémekből ismert Arató András, akit most a Manchester City kért...","id":"20180326_A_Manchester_City_is_meglovagolja_a_memme_lett_budapesti_nyugdijas_sikeret","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=70a50b78-da6b-401e-92a4-008e4a1e862e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a231e0d9-b94e-409e-a410-7494dd3cf8b7","keywords":null,"link":"/elet/20180326_A_Manchester_City_is_meglovagolja_a_memme_lett_budapesti_nyugdijas_sikeret","timestamp":"2018. március. 26. 18:57","title":"A Manchester City is meglovagolja a mémmé lett budapesti nyugdíjas sikerét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cac235f5-e795-430c-bb2a-654bb55fe689","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Ma lesz az örömfőzés","shortLead":"Ma lesz az örömfőzés","id":"20180325_Budapesten_adjak_at_a_Michelincsillagokat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cac235f5-e795-430c-bb2a-654bb55fe689&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6bf9d7a-e05b-485b-8484-beb4c84afed5","keywords":null,"link":"/elet/20180325_Budapesten_adjak_at_a_Michelincsillagokat","timestamp":"2018. március. 25. 11:43","title":"Budapesten adják át a Michelin-csillagokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9087ff57-9c60-4175-9002-a5c9a33c85a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök a Vajdaságban kampányol, ott találkozott a születésnapos hölggyel. Puszi is volt, virág is volt.","shortLead":"A miniszterelnök a Vajdaságban kampányol, ott találkozott a születésnapos hölggyel. Puszi is volt, virág is volt.","id":"20180326_Nagy_Katalin_eletenek_legszebb_ajandeka_hogy_67_szuletesnapjan_Orban_koszontotte","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9087ff57-9c60-4175-9002-a5c9a33c85a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aad6e644-5182-4cf9-8d15-05acf24faaf2","keywords":null,"link":"/itthon/20180326_Nagy_Katalin_eletenek_legszebb_ajandeka_hogy_67_szuletesnapjan_Orban_koszontotte","timestamp":"2018. március. 26. 15:36","title":"Nagy Katalin életének legszebb ajándéka, hogy 67. születésnapján Orbán köszöntötte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41f7dde1-3483-4778-93b9-bc7f4a92f58b","c_author":"Pálmai Erika","category":"itthon","description":"Jogellenes határozatokat hozott Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal elnöke – mondta ki a Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (BKMB) abban a perben, amit az elismert büntetőbíró, Vasvári Csaba – akit a közelmúltban az Országos Bírói Tanács tagjává is megválasztottak – indított Handó ellen, mondván önkényesen válogat a bírók között. Ebben egyetértett vele a munkaügyi bíróság is, amely szerint a joggal való visszaélés egyértelműen alátámasztható azoknál az álláspályázatoknál, amelyeket bár papíron \"megnyert\" Vasvári, mégsem nevezték ki táblabíróvá.","shortLead":"Jogellenes határozatokat hozott Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal elnöke – mondta ki a Budapest Környéki...","id":"20180326_Birosag_mondta_ki_hogy_visszaelt_a_jogaval_Hando_Tunde","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=41f7dde1-3483-4778-93b9-bc7f4a92f58b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e7aec7a-fa51-40f3-b6eb-3477cdf1cebf","keywords":null,"link":"/itthon/20180326_Birosag_mondta_ki_hogy_visszaelt_a_jogaval_Hando_Tunde","timestamp":"2018. március. 26. 10:33","title":"Bíróság mondta ki, hogy visszaélt a jogával Handó Tünde","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a69ef27c-fbe0-4e30-b595-1283283f68ba","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Karácsonykor a 60 forintos ár sem volt ritka, most a legdrágább sem kerül majd többe 50 forintnál. ","shortLead":"Karácsonykor a 60 forintos ár sem volt ritka, most a legdrágább sem kerül majd többe 50 forintnál. ","id":"20180327_Husvetra_lejjebb_megy_a_tojas_ara","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a69ef27c-fbe0-4e30-b595-1283283f68ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26f0ae1f-df45-418b-bc6a-75cbf7469cf1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180327_Husvetra_lejjebb_megy_a_tojas_ara","timestamp":"2018. március. 27. 06:05","title":"Húsvétra lejjebb megy a tojás ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]