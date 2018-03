Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c1d2ec18-77a7-4b94-a468-a58a361b1342","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"A baleset a sztráda Budaörs felé vezető oldalán történt, az 51-es kilométernél.","shortLead":"A baleset a sztráda Budaörs felé vezető oldalán történt, az 51-es kilométernél.","id":"20180326_Hat_auto_utkozott_az_M0son","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c1d2ec18-77a7-4b94-a468-a58a361b1342&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5bcbe48-6b01-41c2-a57d-37f3967673f3","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180326_Hat_auto_utkozott_az_M0son","timestamp":"2018. március. 26. 10:41","title":"Hat autó ütközött az M0-son","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78535563-2dbf-4707-bd4e-5a24de53e794","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Egy álruhás formatervező, a gyermekét elveszítő írónő és egy téves telefonhívás nyomán az ősellenségben barátra lelő zsidó asszony is fontos szerepet játszott az empátia történetében. ","shortLead":"Egy álruhás formatervező, a gyermekét elveszítő írónő és egy téves telefonhívás nyomán az ősellenségben barátra lelő...","id":"20180325_Empatia_csakis_vele_johet_el_a_tarsadalmi_valtozas","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=78535563-2dbf-4707-bd4e-5a24de53e794&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a942d1a-8fe6-4a6c-86f6-de457ebdffab","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20180325_Empatia_csakis_vele_johet_el_a_tarsadalmi_valtozas","timestamp":"2018. március. 25. 20:15","title":"Empátia: csakis vele jöhet el a társadalmi változás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5c2ac69-5ae3-4984-9208-44845b89927b","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A gazdák attól tartottak, hogy a téli végi melegben fejlődésnek indul a szőlő, beindul a nedvkeringés, majd a fagy kárt okoz. Ilyen azonban nem történt idén sem a mátrai, sem az egri borvidéken.","shortLead":"A gazdák attól tartottak, hogy a téli végi melegben fejlődésnek indul a szőlő, beindul a nedvkeringés, majd a fagy kárt...","id":"20180326_megkimelte_a_fagy_az_egri_szolot_sot_a_marciusi_hideg_meg_jol_is_jott","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f5c2ac69-5ae3-4984-9208-44845b89927b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"658aa623-165f-494b-b128-34e0f885f53b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180326_megkimelte_a_fagy_az_egri_szolot_sot_a_marciusi_hideg_meg_jol_is_jott","timestamp":"2018. március. 26. 16:36","title":"Megkímélte a fagy az egri szőlőt, sőt, a márciusi hideg még jól is jött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"754060b4-b85b-4e13-9263-eb5af2db67d7","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Egy kezdetleges, konzervatív, jóléti rezsim kialakulásának vagyunk tanúi, amelynek alapvetése az egyenlőtlenségek elfogadása. A társadalmat rossz állapotában \"fagyasztotta be\" az Orbán-kormány, és túl nagy volt az ár, amit az emberek többsége fizetett ezért. Az oktatási rendszerben most sem zárkóznak fel a szegények, de arra a problémahalmazra, ami most jön, senki sem készült fel. Az Orbán-kormány társadalompolitikájának hatásáról beszélgettünk Kovách Imre és Czibere Ibolya szociológusokkal.","shortLead":"Egy kezdetleges, konzervatív, jóléti rezsim kialakulásának vagyunk tanúi, amelynek alapvetése az egyenlőtlenségek...","id":"20180326_kovach_czibere_tarsadalom","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=754060b4-b85b-4e13-9263-eb5af2db67d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97c18b66-f49c-4e37-9f72-8f10f803b936","keywords":null,"link":"/itthon/20180326_kovach_czibere_tarsadalom","timestamp":"2018. március. 26. 17:30","title":"\"Nagyon nagy az ár, amit a társadalom fizet\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78ab6572-b3bb-4a80-be7c-d964043bcb81","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ügyvédje árulta el, hogy külföldre utazott gyógyulni Szabó Gáborné.","shortLead":"Ügyvédje árulta el, hogy külföldre utazott gyógyulni Szabó Gáborné.","id":"20180326_elhagyta_az_orszagot_a_csengeri_haztartasbeli","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=78ab6572-b3bb-4a80-be7c-d964043bcb81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d79126a8-c840-4027-b70d-b353b800ba6a","keywords":null,"link":"/itthon/20180326_elhagyta_az_orszagot_a_csengeri_haztartasbeli","timestamp":"2018. március. 26. 13:14","title":"Elhagyta az országot a csengeri nő, aki Kósa Lajossal tervezett nagy dolgokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2576f03b-a74a-44c5-92c2-688b6e0bc77b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Gyorsan szorulnak vissza a dízelautók a hazai autópiacokon.","shortLead":"Gyorsan szorulnak vissza a dízelautók a hazai autópiacokon.","id":"20180326_dizel_hasznaltauto_joautok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2576f03b-a74a-44c5-92c2-688b6e0bc77b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79616b90-8836-428b-8667-4d449438c66a","keywords":null,"link":"/cegauto/20180326_dizel_hasznaltauto_joautok","timestamp":"2018. március. 26. 09:26","title":"Nem kell a dízeleket megállítani, megálltak azok maguktól is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fa23177-7e4f-4233-93f0-ce7d15f8b5bd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A szöuli média keddi híradásai szerint feltehetően nem Kim Dzsong Un észak-koreai vezető, hanem a húga látogatott Kínába azzal különvonattal, amely vasárnap érkezett egy pekingi pályaudvarra.","shortLead":"A szöuli média keddi híradásai szerint feltehetően nem Kim Dzsong Un észak-koreai vezető, hanem a húga látogatott...","id":"20180327_Allitolag_nem_Kim_Dzsong_Un_hanem_a_huga_erkezett_titokban_Kinaba","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8fa23177-7e4f-4233-93f0-ce7d15f8b5bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75e4049d-c100-4c31-8295-20646b96390d","keywords":null,"link":"/vilag/20180327_Allitolag_nem_Kim_Dzsong_Un_hanem_a_huga_erkezett_titokban_Kinaba","timestamp":"2018. március. 27. 06:14","title":"Állítólag nem Kim Dzsong Un, hanem a húga érkezett titokban Kínába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"839122d8-3246-4237-9f25-fc8233edd848","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Drámai bagolymentésről számol be a rendőrségi honlap. A furcsa testtartású madarat edelényi rendőrök látták meg, majd szakértőt hívtak a védett faj egyedéhez.","shortLead":"Drámai bagolymentésről számol be a rendőrségi honlap. A furcsa testtartású madarat edelényi rendőrök látták meg, majd...","id":"20180327_Serult_urali_baglyot_mentettek_a_rendorok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=839122d8-3246-4237-9f25-fc8233edd848&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80122ece-ff29-450f-9192-2a07daed837d","keywords":null,"link":"/itthon/20180327_Serult_urali_baglyot_mentettek_a_rendorok","timestamp":"2018. március. 27. 11:12","title":"Sérült uráli baglyot mentettek a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]