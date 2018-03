Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6126b897-b65f-461a-8e1d-627f18e64f1d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sokkal több adatunkra lát rá a Facebook, ha a vonatkozó beállításokat figyelmen kívül hagyjuk. A Cambridge Analytica-botrány miatt kialakult adatmentési hullám után derült csak ki, hogy az oldal akár azt is szemmel követi, hogy kivel és mennyi ideig telefonálunk, és hogy épp kinek küldünk vagy kitől kaptunk SMS-t. A Facebooknál azt mondják, ez teljesen normális.","shortLead":"Sokkal több adatunkra lát rá a Facebook, ha a vonatkozó beállításokat figyelmen kívül hagyjuk. A Cambridge...","id":"20180326_facebook_adatgyujtes_android_sms_hivaslista_cambridge_analytica","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6126b897-b65f-461a-8e1d-627f18e64f1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec5dfa70-7132-422a-b898-98e1986c9e79","keywords":null,"link":"/tudomany/20180326_facebook_adatgyujtes_android_sms_hivaslista_cambridge_analytica","timestamp":"2018. március. 26. 10:03","title":"Lebukott a Facebook: évek óta kémkedik az SMS-eink után, de arról is tudhatna, hogy mikor kivel telefonálunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62df7dcd-21ff-4a82-9e07-b9467b4cf75d","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Harmincheten életüket vesztették, 43-an megsérültek a dél-szibériai Kemerovo egyik üzletközpontjában kitört tűzben, mintegy 70 ember sorsa nem ismert – közölte vasárnap éjjel az operatív tűzoltó-parancsnokság újabb összesítésében.","shortLead":"Harmincheten életüket vesztették, 43-an megsérültek a dél-szibériai Kemerovo egyik üzletközpontjában kitört tűzben...","id":"20180325_kemerevo_uzletkozpont_tuz","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=62df7dcd-21ff-4a82-9e07-b9467b4cf75d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6ddae8d-c1e4-42dc-b27b-d520e350ec6a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180325_kemerevo_uzletkozpont_tuz","timestamp":"2018. március. 25. 23:46","title":"Óriási tűz tört ki egy orosz bevásárlóközpontban, 37 ember meghalt, 70 embert keresnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"643cf54d-a075-43bd-9c27-42982063b12b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Központi hiba lépett fel a Digi szolgáltatásában. Vasárnap este az ország különböző pontjairól érkeznek a hibajelzések.","shortLead":"Központi hiba lépett fel a Digi szolgáltatásában. Vasárnap este az ország különböző pontjairól érkeznek a hibajelzések.","id":"20180325_digi_nincs_internet","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=643cf54d-a075-43bd-9c27-42982063b12b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd1c5360-9def-4433-96e2-da73f04bd0b0","keywords":null,"link":"/tudomany/20180325_digi_nincs_internet","timestamp":"2018. március. 25. 20:35","title":"Országszerte leállt az internet a Diginél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af54d3ea-c04f-4e47-8747-16932bca021a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Együtt a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórháznál várta Orbán Viktort, de végül csak Németh Szilárd ment el átadni az intézmény frissen felújított sürgősségi osztályát.","shortLead":"Az Együtt a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórháznál várta Orbán Viktort, de végül csak Németh Szilárd ment el átadni...","id":"20180326_Orvost_is_hoztal_Juhaszek_vartak_a_surgossegi_atadasara_erkezo_Orban_Viktort","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=af54d3ea-c04f-4e47-8747-16932bca021a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fb5d04a-c337-44c2-98e4-1c776bd7d3d6","keywords":null,"link":"/itthon/20180326_Orvost_is_hoztal_Juhaszek_vartak_a_surgossegi_atadasara_erkezo_Orban_Viktort","timestamp":"2018. március. 26. 09:54","title":"Orvost is hoztál? – Juhászék várták a sürgősségit átadó Németh Szilárdot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f867693a-11d0-46ba-853c-1effa70f4885","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közösen vittek szappant és WC-papírt a IX. kerületi kórházakba. ","shortLead":"Közösen vittek szappant és WC-papírt a IX. kerületi kórházakba. ","id":"20180326_Osszeno_ami_osszetartozik_egyutt_bunozott_a_szappanokkal_az_Egyutt_es_a_Kutyapart","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f867693a-11d0-46ba-853c-1effa70f4885&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ac4253c-fe06-4725-9502-f18b245acbdf","keywords":null,"link":"/itthon/20180326_Osszeno_ami_osszetartozik_egyutt_bunozott_a_szappanokkal_az_Egyutt_es_a_Kutyapart","timestamp":"2018. március. 26. 12:40","title":"Összenő, ami összetartozik: együtt bűnözött a szappanokkal az Együtt és a Kutyapárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c20b088f-387a-4e31-bd64-7ae14aa3e841","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Horrorfilmnek tűnik, de van rá tudományos magyarázat.","shortLead":"Horrorfilmnek tűnik, de van rá tudományos magyarázat.","id":"20180327_A_koporsoban_szulte_meg_a_gyereket_egy_halott_kozepkori_no","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c20b088f-387a-4e31-bd64-7ae14aa3e841&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05e9f7c6-6df9-4305-aed4-a8f37c5ff9f9","keywords":null,"link":"/elet/20180327_A_koporsoban_szulte_meg_a_gyereket_egy_halott_kozepkori_no","timestamp":"2018. március. 27. 12:07","title":"A koporsóban szülte meg a gyerekét egy halott középkori nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daf6d146-4944-4462-a7d9-d6b22e4458ba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szabadkán Orbán Viktor a szerb elnökkel együtt adta át a helyi, felújított zsinagógát. A kormány felújítja ezeket az épületeket, ellenben Nyugaton lebontják őket. Európa sokat kockáztat, ha kicseréli kulturális altalaját.\r

\r

","shortLead":"Szabadkán Orbán Viktor a szerb elnökkel együtt adta át a helyi, felújított zsinagógát. A kormány felújítja ezeket...","id":"20180326_Orban_NyugatEuropaban_van_ahol_lebontjak_a_zsinagogakat_es_templomokat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=daf6d146-4944-4462-a7d9-d6b22e4458ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9fff196-239b-44a8-8cf8-9ae8f16aa3d7","keywords":null,"link":"/itthon/20180326_Orban_NyugatEuropaban_van_ahol_lebontjak_a_zsinagogakat_es_templomokat","timestamp":"2018. március. 26. 17:10","title":"Orbán: Nyugat-Európában van, ahol lebontják a zsinagógákat és templomokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b595e0ad-7c60-4723-ac2d-64f5ec515c9e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Megdöbbentő felvételt készítettek a tudósok az indiai Nagarhole Nemzeti Parkban.","shortLead":"Megdöbbentő felvételt készítettek a tudósok az indiai Nagarhole Nemzeti Parkban.","id":"20180325_Dohanyzo_elefantot_videoztak_le_Indiaban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b595e0ad-7c60-4723-ac2d-64f5ec515c9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2d077d1-7782-474b-9823-10254fae8326","keywords":null,"link":"/elet/20180325_Dohanyzo_elefantot_videoztak_le_Indiaban","timestamp":"2018. március. 25. 18:51","title":"\"Dohányzó\" elefántot videóztak le Indiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]