Az egyik letelepedési engedélyhez jutott férfi a hatóságok gyanúja szerint fegyver- kábítószer és embercsempészetből származó pénzek tisztára mosásával foglalkozó nemzetközi bűnszervezet tagja. Magyar papírokat kapott a háborús bűntetteket elkövető szíriai Aszad-rezsim egy kulcsfigurája is, aki az amerikai kormány szerint Oroszországból és Libanonból mozgat pénzeket a szír diktatúra számára- írta a 444 és a Direkt 36 közös cikke.

Több mint két hónappal ezelőtt egy-egy feladó nélküli boríték érkezett a 444 és a Direkt36 szerkesztőségébe, amely több ország állampolgárainak nevét tartalmazta, akik a levél névtelen írója szerint részt vettek a magyar letelepedési kötvényprogramban. A programot, melynek lebonyolítását elsősorban ismeretlen hátterű offshore cégekre bízták, Rogán Antal kezdeményezte 2012 őszén, javaslata alapján 250-300 ezer euróért juthattak magyar letelepedési engedélyhez unión kívüli állampolgárok. A pénz nagy része öt év után visszajár, mivel a kötvényvásárlók tulajdonképpen hitelezik az államot.

A programot bonyolító cégek százmilliárdos nagyságrendű bevételre tettek szert, és közel húszezer külföldi számára nyújtottak letelepedési lehetőséget Magyarországon, akik aztán uniós papírokat is kérvényezhettek, mellyel akadálytalanul tudtak mozogni és üzletelni az EU-ban. A legtöbb kötvényes Kínából, Oroszországból és a Közel-Keletről érkezett, adatvédelmi okokra hivatkozva azonban az állami szervezetek nem adnak információt arról, pontosan kik szereztek letelepedési engedélyt. A 444 és a Direkt 36 újságírói többféleképpen igyekeztek meggyőződni arról, hogy a levélben kapott nevek valóban letepeledtek-e Magyarországon. Több személy Magyarországon működtet céget, másoknál facebookos fotók igazolták a kapcsolatot, és olyanok is akadtak, akikről korábban források jelezték, hogy valóban kaptak magyar letelepedési papírokat.

A két lap végül úgy döntött, hogy csak azoknak a nevét hozza nyilvánosságra, akiknél ehhez közérdek fűződik. Ilyen a szír állampolgárságú Salmo Bazkkát, akit az olasz hatóságok azzal gyanúsítanak, hogy egy nemzetközi, pénzmosással foglalkozó bűnszervezet tagja. A másik ilyen szereplő a szintén szír állampolgár Atiya Khoury, aki szerepel az Egyesült Államok szankciós listáján, az amerikaiak szerint ugyanis ő Bassar al-Aszad szíriai elnök egyik legfontosabb pénzembere. Bazkkáról, akinél több nyom is Magyarországra vezet, még az egyik rokona is azt állította, hogy vásárolt letelepedési kötvényt. Emellett egy hatósági eljárásokat ismerő forrásuk is megerősítette, hogy a két férfi és hozzátartozóik valóban magyar papírokhoz jutottak.

Bazkka 1998-ban alapította Magyarországon ruhakereskedelemmel foglalkozó cégét. Salmo Bazkka rokona azt állítja, a férfi jelenleg Olaszországban van. Szír élettársának négy fia közül kettőt, illetve magát Bazkkát is azzal gyanúsítják az olasz hatóságok, hogy egy fegyverkereskedelemmel és illegális migrációval foglalkozó bűnszervezet tagja. A Legfőbb Ügyészség azt közölte, hogy az ügyben „Magyarország kizárólag eljárási jogsegélyt teljesített. […] Az olasz fél híváslista- és bankszámlaadatok, illetve egyéb információk rendelkezésre bocsátását kérte”, és a magyar hatóságok az olaszok kérésinek teljesítésén túl nem kezdtek el vizsgálódni az ügyben. Tavaly viszont a TEK feltehetőleg őket fogta el egy razzián, de erről a magyar rendőrség nem árult el részleteket. A Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal azt írta, adatvédelmi okok miatt nem tájékoztathatnak arról, milyen jogcímen tartózkodott Bazkka Magyarországon, és vásárolt-e letelepedési kötvényt.

A 2016 nyarán bejelentett amerikai szankciók célpontjai között szerepel egy Atiya Khoury nevű szír állampolgár is, az Aszad-rezsim egyik legfontosabb pénzembere. A nyilvános szankciós dokumentumok szerint Atiya Khoury a tulajdonosa és üzemeltetője a Moneta Transfer & Exchange nevű pénzügyi szolgáltató hálózatnak, ami pénzváltással és készpénz-küldéssel foglalkozik. Az amerikaiak szerint ezen a hálózaton keresztül fizetett például üzemanyagért a szír kormány, a tranzakciók után pedig Khoury jutalékot kapott. Az amerikaiak szerint Atyia Khoury egy Mudalal Khuri nevű szír üzletemberrel is összedolgozott, aki azért került 2015-ben az Egyesült Államok szankciós listájára, mert segített üzemanyagot vásárolni az ISIS-től a szír kormányerők számára. A szankciós dokumentumok szerint Khoury készpénzt mozgat Szíria, Libanon és Oroszország között a szír jegybank elnökének utasításai alapján. Khoury Aszad családjának is segít: részt vesz Rami Makhlouf cégbirodalmának irányításában. Rami Makhlouf ugyanis Bassar-al Asszad milliárdos unokaöccse, a leggazdagabb szír, aki az állami telekommunikációs cég a Syriatel vezetője. Fia Facebook-oldalán látható egy kép, amint az az esztergomi Bazilikánál pózol.

Végh Zsuzsanna, a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal főigazgatója szerint közel húszezer kérelmező közül mindössze húsz befektetőt és 44 hozzátartozót utasítottak vissza a magyar hatóságok nemzetbiztonsági vagy közbiztonsági kifogással. A Belügyminisztérium szerint a kérelmezőket a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal, a Terrorelhárítási Központ, az Alkotmányvédelmi Hivatal és a rendőrség is szűri. Az újságírók megkeresték ezeket a szervezeteket, hogy még most is úgy gondolják-e, Bazzka és Khoury nem jelentenek biztonsági kockázatot, de nem kaptak tájékoztatást. Arról viszont két forrás is beszélt, hogy a letelepedési kötvényt vásárlók biztonsági ellenőrzésével nem volt minden rendben. Az egyikük, aki a kötvényeket Oroszországban forgalmazó vállalkozás, a Voldan működését ismeri, arról beszélt, hogy a vásárlók nemzetbiztonsági átvilágítását formalitásként kezelték a cégen belül. A másik informátor is hatósági vonalról látott bele az eljárásokba, szerinte csak végigfuttatták a kérelmező nevét a nemzetközi körözési adatbázisokban, de valódi felderítés már csak a kötvényprogramban részt vevők mennyisége miatt sem folyt.

A cikkel kapcsolatban a két lap munkatársai megkérdezték Rogán Antalt, nem aggasztja-e, hogy az általa életre hívott programban nemzetbiztonságilag kockázatos személyek érkezhettek Magyarországra, de nem kaptak választ.