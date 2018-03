Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"52eeecb8-47b3-41fe-98de-7913ce90f85f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ferenc pápa az első, aki elődeivel ellentétben nem paptársainak mossa meg a lábát, hanem világi férfiaknak és nőknek, keresztényeknek és muzulmánoknak.","shortLead":"Ferenc pápa az első, aki elődeivel ellentétben nem paptársainak mossa meg a lábát, hanem világi férfiaknak és nőknek...","id":"20180328_tizenket_rab_labat_mossa_meg_a_papa_nagycsutortokon_egy_romai_bortonben","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=52eeecb8-47b3-41fe-98de-7913ce90f85f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc040439-ce9d-4fc2-a4c7-71392c7b61a6","keywords":null,"link":"/vilag/20180328_tizenket_rab_labat_mossa_meg_a_papa_nagycsutortokon_egy_romai_bortonben","timestamp":"2018. március. 28. 10:48","title":"Tizenkét rab lábát mossa meg a pápa nagycsütörtökön egy római börtönben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9c14c8e-3592-4a28-8a80-79ec67290397","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Hónapokig tartó visszaesés után ismét növekedésnek indult az USA-ban Donald Trump népszerűsége, s az amerikai elnök március végére 11 hónapos csúcsra tornázta fel magát. ","shortLead":"Hónapokig tartó visszaesés után ismét növekedésnek indult az USA-ban Donald Trump népszerűsége, s az amerikai elnök...","id":"20180327_No_Trump_nepszerusege","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a9c14c8e-3592-4a28-8a80-79ec67290397&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8beb4e47-87b4-4fe7-83f2-f100ce61ef15","keywords":null,"link":"/vilag/20180327_No_Trump_nepszerusege","timestamp":"2018. március. 27. 18:06","title":"Nő Trump népszerűsége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29cc9631-8fb5-4ef4-81e5-f8a7aa0a7913","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"itthon","description":"Látványos kampányesemények helyett az ajtótól ajtóig-módszer a divat Szegeden. Némi plakátháború és pörkölt, sör, virsli azért akad, de inkább a személyes kapcsolatra gyúrnak a pártok.","shortLead":"Látványos kampányesemények helyett az ajtótól ajtóig-módszer a divat Szegeden. Némi plakátháború és pörkölt, sör...","id":"20180327_szeged_kampany_valasztas_2018","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=29cc9631-8fb5-4ef4-81e5-f8a7aa0a7913&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ace7b84-80d4-4e72-82dc-9e3ab8e743e0","keywords":null,"link":"/itthon/20180327_szeged_kampany_valasztas_2018","timestamp":"2018. március. 27. 18:02","title":"Kampány van a mi utcánkban: Szegeden a kutyapárti jelölthöz csöngetett be a fideszes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a26631a-2b33-4cc0-b2d8-2af38f965b87","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bernivel nem kell kiteregetni a szennyest, mondja az LMP miniszterelnök-jelöltjére utalva a belvárosban a képviselőjelöltségtől visszalépett pártelnök.","shortLead":"Bernivel nem kell kiteregetni a szennyest, mondja az LMP miniszterelnök-jelöltjére utalva a belvárosban...","id":"20180328_Juhasz_Peter_mososzerreklammal_szallt_bele_Szel_Bernadettbe","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7a26631a-2b33-4cc0-b2d8-2af38f965b87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"015bf1da-eebf-4383-99d7-3e9c70904992","keywords":null,"link":"/itthon/20180328_Juhasz_Peter_mososzerreklammal_szallt_bele_Szel_Bernadettbe","timestamp":"2018. március. 28. 09:35","title":"Juhász Péter mosószerreklámmal szállt bele Szél Bernadettbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d7a29a5-9784-4e29-968b-6452d5713fe3","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Meg kell-e bocsátani annak, akitől nem kért bocsánatot a bántalmazója? Ez a kérdés is vitát váltott ki a HVG EXTRA Pszichológia Szalon kerekasztal beszélgetésén, amelyet a magazin legfrissebb száma kapcsán rendeztek múlt pénteken. Az esten szóba került a jogos düh, a generációkon átadódó traumák, és hogy miért lenne szüksége mindenkinek terápiára.","shortLead":"Meg kell-e bocsátani annak, akitől nem kért bocsánatot a bántalmazója? Ez a kérdés is vitát váltott ki a HVG EXTRA...","id":"20180327_Add_ki_a_duhodet_de_ne_bants_mast","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7d7a29a5-9784-4e29-968b-6452d5713fe3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d541d1e-ac7f-45f3-ab2d-ea3aedfba85b","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20180327_Add_ki_a_duhodet_de_ne_bants_mast","timestamp":"2018. március. 27. 12:15","title":"„Add ki a dühödet, de ne bánts mást!”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b1f6580-0d64-4af2-82a3-67f75d190794","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Demján Sándornak köszönheti a Soroksári út a mostani arculatát, érdemes volna megfontolni, hogy róla nevezzék el - mondta Parragh László.","shortLead":"Demján Sándornak köszönheti a Soroksári út a mostani arculatát, érdemes volna megfontolni, hogy róla nevezzék el...","id":"20180328_Parragh_nevezzek_at_a_Soroksari_utat_Demjan_Sandor_utra","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4b1f6580-0d64-4af2-82a3-67f75d190794&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7385a91-d342-470c-bfef-b4d3dc3d8c78","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180328_Parragh_nevezzek_at_a_Soroksari_utat_Demjan_Sandor_utra","timestamp":"2018. március. 28. 18:20","title":"Parragh: Nevezzék át a Soroksári utat Demján Sándor útra!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6ceed93-9ab6-4ff7-8b1d-dc2aafa74c65","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Egy ilyen edzés alighanem a nem túl jó passzban focizó magyar válogatottat is felrázná.","shortLead":"Egy ilyen edzés alighanem a nem túl jó passzban focizó magyar válogatottat is felrázná.","id":"20180328_A_norveg_partioroknel_nincsenek_kemenyebb_labdarugok_a_vilagon__foto","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b6ceed93-9ab6-4ff7-8b1d-dc2aafa74c65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e3b5ec9-8956-4ffa-83d2-15df9a767982","keywords":null,"link":"/sport/20180328_A_norveg_partioroknel_nincsenek_kemenyebb_labdarugok_a_vilagon__foto","timestamp":"2018. március. 28. 17:02","title":"A norvég parti őröknél nincsenek keményebb labdarúgók a világon - fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69943d32-cf14-4070-8508-1681429ae503","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Nemrég még akkor is tilos volt az abortusz Írországban, ha a terhesség az anya életét veszélyeztette, most már népszavazást tartanak a tilalom eltörléséről.","shortLead":"Nemrég még akkor is tilos volt az abortusz Írországban, ha a terhesség az anya életét veszélyeztette, most már...","id":"20180328_Nepszavazason_torolhetik_el_az_irek_a_vilag_egyik_legszigorubb_abortusztorvenyet","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=69943d32-cf14-4070-8508-1681429ae503&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a42bc48c-0b4b-426d-8e56-2a1403c4bf09","keywords":null,"link":"/vilag/20180328_Nepszavazason_torolhetik_el_az_irek_a_vilag_egyik_legszigorubb_abortusztorvenyet","timestamp":"2018. március. 28. 19:34","title":"Népszavazáson törölhetik el az írek a világ egyik legszigorúbb abortusztörvényét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]