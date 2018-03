Mintha más bolygón élnénk

Erika arra vágyik, hogy súlyosan sérült lánya állapota javuljon. Pedig más bajból is kijutott az asszonynak, az utóbbi tíz évben egyedül nevelt négy gyermeket, elvitte az eszközkezelő a házukat, a dél-alföldi városban a fiai is alig kapnak munkát, pedig jó szakmájuk van.

El kell innen mennünk, mert a fővárosban kaphat olyan kezelést Dorina, amitől fejlődhet

– mutatja Erika annak a hidroterápiás rehabilitációs eljárásnak a honlapját, amit a Pető Intézetben ajánlottak a sérült lányának lehetséges fejlesztésére. Ezzel kezdi az asszony, alighogy belépünk az ajtón. A viharvert ház előszobájában ülünk le, egy régi parasztházat építhettek át korábban, egykor veranda lehetett itt, amelynek az egyik végében alakították ki a konyhát. Elég hideg van, bár egy újonnan beszerelt kályha áll a hosszú előszoba-konyha közepén.

„Sokan segítettek már nekünk, azt a kályhát is úgy kaptuk” – mondja Erika. „Nem is tudom, hogyan lennénk a segítség nélkül, de engem egy dolog érdekel, hogy Dorinának jobb legyen. Ezáltal mindnyájunknak jobb lesz, mert higgye el, a három fiam is ebben él, nekik is örök lelkifurdalás, hogy a kislánynak milyen élete van” – magyarázza Erika.

Erikának négy gyermeke született, kettő az első házasságából: a legidősebb 24 éves, a második 22, a harmadik most végzi el a középiskolát és a negyedik Dorina, ő is nemsokára 18 éves lesz. Nyolc éve egyedül maradt a gyerekekkel az asszony, elváltak, a férfi új családot alapított, Erikának maradtak a gondok. A kis házra még évekkel ezelőtt devizahitelt vettek fel, elmaradtak a részlet fizetésével, és amikor elváltak, Erika addig talpalt, amíg az eszközkezelő megvette a házukat, hogy legalább ne az utcára kerüljenek, amikor még mind a négy gyerek otthon élt. Most négyen laknak itt, a legkisebb és a legidősebb fiú, Erika és Dorina. Szeptemberben jutottak el a sérült lánnyal a Pető Intézet konduktorához, aki a már említett rehabilitációs eljárást javasolta, most ez élteti őket.

Időnként úgy érzem, hogy rohannék

„Dorináról kétéves korában derült ki valójában, hogy soha nem lesz teljesen egészséges” – magyarázza az asszony. „Valahogy úgy alakult, hogy a fiúknak is, nekem is az lett az első, hogy neki segítsünk, valahogy jobb legyen, fejlődjön” – folytatja Erika, aki sokszor érez dühöt, tehetetlenséget. De sokszor tehetetlennek érzi magát az asszony a fiúk miatt is. A legkisebb, Robi, még gyakorlaton van egy makói vállalkozónál, ő kőműves és hidegburkoló lesz, vele nincsen gond. A középső fiú fodrász, ő már nehezebben boldogul. Amikor alkalmazottként dolgozott, akkor sem sok maradt a zsebében, mert ki kellett fizetnie a bérleti díj és a rezsi ráeső részét, a kuncsaftokból is kevesebb jutott. Ekkor döntötte el a fiú, hogy egyéni vállalkozó lesz, de akkor meg az adók vitték el a jövedelme nagy részét, pedig sikerült viszonylag sok vendéget magához édesgetnie.

A legnagyobb fiú kötődik hozzájuk a legerősebben, ezért is maradt velük a makói házban, hogy többet tudjon segíteni. De Lali hiába végzett hegesztő, a környéken nem talál bejelentett állást. Egyszer vették fel a fiút, de akkor is csak átmenetileg, amikor nagyobb megrendelést kapott a vállalkozás, majd amikor legyártották a nagyobb mennyiséget, akkor útilaput kötöttek a talpára. Így maradtak az alkalmi munkák, időnként vadászok veszik fel, nyúlhajtásra, de most éppen gazdáknál mos gyökeret, akik meg viszik azt ki a nagybani piacra. Erika úgy érzi, hogy a fiúk életét is valahogy sínre kellene tenni.

Mintha más bolygón élnénk

Itt szerintem semmi perspektíva nincs

– vonja le a következtetést az elmondottak után Erika. Végeredményben az ápolási díjból, a családi pótlékból, és a legidősebb fia alkalmankénti jövedelméből élnek. Igaz, az eszközkezelő tulajdonában levő lakásért csak 13 ezer forint bérleti díjat kell fizetniük, de a ház felújítása már az ő dolguk lenne. Sok megy el a hétköznapokra is, hiszen a legkisebb fiú még tanul, de Dorinának pelenkát is kell vásárolni, az 10 ezer forint havonta. Valahogy ki kell mozdulni a holtpontról.

„A kislány miatt kellene elsősorban a fővárosba költözni, hogy őt mindennap hordani tudjuk a kezelésekre, a nagyfiam is nézegetett ott állásokat, és úgy néz ki, hogy ott rendes fizetést is kaphatna hegesztőként” – meséli Erika, hozzátéve, hogy ők már összedugták a fejüket és közösen jutottak arra, hogy ebből az évek óta tartó reménytelenségből talán kiutat jelenthetne, ha összeszednék a cókmókjukat és Budapesten próbálnának szerencsét.

Mintha mi itt más bolygón élnénk

– mondja nevetve Erika, amikor felidézi, hogy mire is jutottak a nagyfiával, amikor például az álláshirdetéseket nézték. „Itt ilyen fizetésekről még csak álmodni sem lehet” – teszi hozzá magyarázatképpen az asszony.

Tudom, hogy megcsináljuk

„Ehhez persze lakhatás kellene, ez a legnagyobb gondunk” – mondja el a nő, hogy min is törik a fejüket. Amikor felvette a kapcsolatot a Dorina kezelésében segítő alapítvánnyal, akkor felvetődött, hogy esetleg anyaotthonban helyeznék őket el, de mivel a felnőtt fia is költözne, ez nem jöhet számításba. Az albérletekért pedig csillagászati árat kell fizetni, no és ott van még mellette a kéthavi kaució is többnyire. Már be is osztották a fiúval, hogy ő nappal dolgozna, Erika pedig éjszakára vállalna párórás takarítói munkát, ez utóbbit már meg is szervezték, csak menni kellene.

„Tudom, hogy megcsináljuk, nekünk itt már nincs maradásunk, eleget próbálkoztunk” – mondja az asszony. „A két kisebb fiam talán elboldogul már valahogy, de Dorinának mindenképpen ott a helye, és nekünk is, vele” – teszi hozzá az asszony eltökélten.