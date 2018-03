Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3c8fa73a-e76c-45b1-96ee-4ea2569db783","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A VW a jelek szerint jóárasítani kívánja a BMW X6-féle sportos SUV-dizájnt. ","shortLead":"A VW a jelek szerint jóárasítani kívánja a BMW X6-féle sportos SUV-dizájnt. ","id":"20180328_nepauto_lesz_a_bmw_x6bol_a_volkswagen_segit_ebben","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3c8fa73a-e76c-45b1-96ee-4ea2569db783&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b21cd582-efeb-408a-8265-bf2795593133","keywords":null,"link":"/cegauto/20180328_nepauto_lesz_a_bmw_x6bol_a_volkswagen_segit_ebben","timestamp":"2018. március. 28. 11:24","title":"Népautó lesz a BMW X6-ból? A Volkswagen segít ebben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02b72ec4-1bb9-42ee-bab0-5cd723a58351","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ózdi polgármester és Vona Gábor kijelentéseire hívják fel a figyelmet a telefonos kampányban. ","shortLead":"Az ózdi polgármester és Vona Gábor kijelentéseire hívják fel a figyelmet a telefonos kampányban. ","id":"20180326_robothangon_beszel_a_jobbik_ellen_a_fidesz","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=02b72ec4-1bb9-42ee-bab0-5cd723a58351&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29602123-0b5d-44c8-91a1-efb53083b1f2","keywords":null,"link":"/itthon/20180326_robothangon_beszel_a_jobbik_ellen_a_fidesz","timestamp":"2018. március. 28. 08:32","title":"Robothangon beszél a Jobbik ellen a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60931df5-211d-4357-a3bb-5e13bd28344a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több mint százórányi, nyilvánosság előtt soha nem vetített felvétel került elő a National Geographic archívumából Jane Goodallról. Az ötven évvel ezelőtti felvételek betekintést engednek Goodall munkájába, és közvetlen közelről mutatják be, milyen volt az etológus élete a csimpánzok közt.","shortLead":"Több mint százórányi, nyilvánosság előtt soha nem vetített felvétel került elő a National Geographic archívumából Jane...","id":"20180329_jane_goodall_film_natgeo_national_geographic_dokumentumfilm_csimpanzok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=60931df5-211d-4357-a3bb-5e13bd28344a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97d24ccc-3093-4fc4-83cf-6a9f3db4762f","keywords":null,"link":"/tudomany/20180329_jane_goodall_film_natgeo_national_geographic_dokumentumfilm_csimpanzok","timestamp":"2018. március. 29. 07:02","title":"Érdemes lesz vasárnap a tévé elé ülni: eddig soha nem látott felvételekkel jön a Jane Goodall életéről szóló film","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56409497-76ea-4d5a-b941-f96a0a2133f8","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Vélemény.","shortLead":"Vélemény.","id":"20180327_facebook_fidesz_kulonbsegek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=56409497-76ea-4d5a-b941-f96a0a2133f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94866fcb-bf18-47d7-944a-4e762a60ae18","keywords":null,"link":"/tudomany/20180327_facebook_fidesz_kulonbsegek","timestamp":"2018. március. 27. 14:03","title":"10 dolog, amiben a Facebook különbözik a Fidesztől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54516d13-7379-40f8-bda1-b0a2ac120e4c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mártélyon tartott utcafórumot szerdán Lázár János, nyilván téma volt a bevándorlás is. ","shortLead":"Mártélyon tartott utcafórumot szerdán Lázár János, nyilván téma volt a bevándorlás is. ","id":"20180329_Lazar_szerint_nem_lehet_integralni_a_bevandorlokat_mert_a_romakat_sem_sikerult","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=54516d13-7379-40f8-bda1-b0a2ac120e4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a038de3a-706f-48ea-8214-0a8d3f50d0a4","keywords":null,"link":"/itthon/20180329_Lazar_szerint_nem_lehet_integralni_a_bevandorlokat_mert_a_romakat_sem_sikerult","timestamp":"2018. március. 29. 08:09","title":"Lázár szerint nem lehet integrálni a bevándorlókat, mert a romákat sem sikerült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82728f60-23fe-48e7-a223-1b387da5559c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A rövidpályás gyorskorcsolyázó hivatalosan is bejelentette, ennyi volt. ","shortLead":"A rövidpályás gyorskorcsolyázó hivatalosan is bejelentette, ennyi volt. ","id":"20180329_100_evre_elegendo_elmennyel_vonul_vissza_Heidum_Bernadett","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=82728f60-23fe-48e7-a223-1b387da5559c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed2f1599-d4bc-4a4e-aace-49df02810692","keywords":null,"link":"/sport/20180329_100_evre_elegendo_elmennyel_vonul_vissza_Heidum_Bernadett","timestamp":"2018. március. 29. 08:24","title":"100 évre elegendő élménnyel vonul vissza Heidum Bernadett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fc9678a-dcb5-41bf-ba4a-a9b64c245c6e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi több embert is lehúzott, majd élettársával együtt külföldre mentek, amikor egy másik ügy miatt jogerősen elítélték. Két és fél évvel később egy zuglói szállodában kapták el, lecsukták, de az első kimenője alkalmával meglépett. Újra elfogták, és azóta fogolyszökés miatt jogerősen megbüntették már.","shortLead":"A férfi több embert is lehúzott, majd élettársával együtt külföldre mentek, amikor egy másik ügy miatt jogerősen...","id":"20180328_170_millios_csalassal_vadoljak_a_zugloban_lekapcsolt_nagypalyas_szelhamost","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2fc9678a-dcb5-41bf-ba4a-a9b64c245c6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fd5c02e-a03d-4be7-a90d-e6acbe539273","keywords":null,"link":"/itthon/20180328_170_millios_csalassal_vadoljak_a_zugloban_lekapcsolt_nagypalyas_szelhamost","timestamp":"2018. március. 28. 10:05","title":"170 milliós csalással vádolják a Zuglóban lekapcsolt nagypályás szélhámost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53a6f2ca-2fa1-4027-b003-aeba0aaeafc6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt szerint ebben a választókerületben ez a lépés szolgálta leginkább a kormányváltás ügyét.","shortLead":"A párt szerint ebben a választókerületben ez a lépés szolgálta leginkább a kormányváltás ügyét.","id":"20180327_visszalepett_pest_megyeben_a_momentum_egyik_jeloltje","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=53a6f2ca-2fa1-4027-b003-aeba0aaeafc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2231263e-4b5d-4b70-8ec6-444ea18cac09","keywords":null,"link":"/itthon/20180327_visszalepett_pest_megyeben_a_momentum_egyik_jeloltje","timestamp":"2018. március. 27. 19:11","title":"Visszalépett Pest megyében a Momentum egyik jelöltje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]