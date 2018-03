Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5ab283f0-17fd-4554-9cbd-634be76a5571","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A roma jogvédő aktivista azt követően üzent a miniszternek, hogy Lázár azt mondta, a romákat nem sikerült integrálni.","shortLead":"A roma jogvédő aktivista azt követően üzent a miniszternek, hogy Lázár azt mondta, a romákat nem sikerült integrálni.","id":"20180329_Setet_Jeno_nekiment_Lazarnak_Vegyen_vissza","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5ab283f0-17fd-4554-9cbd-634be76a5571&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"184151f9-1ddf-4218-9e03-8264cb0b928c","keywords":null,"link":"/itthon/20180329_Setet_Jeno_nekiment_Lazarnak_Vegyen_vissza","timestamp":"2018. március. 29. 12:05","title":"Setét Jenő nekiment Lázárnak: Vegyen vissza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b4406ff-4518-4000-a6eb-6ecb2b1016f5","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Stéphane Audran francia színésznő 85 éves volt.","shortLead":"Stéphane Audran francia színésznő 85 éves volt.","id":"20180327_meghalt_a_burzsoazia_diszkret_baja_cimu_film_sztarja","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9b4406ff-4518-4000-a6eb-6ecb2b1016f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89533b23-16a2-4e3f-b3c4-84c59d8ecdec","keywords":null,"link":"/kultura/20180327_meghalt_a_burzsoazia_diszkret_baja_cimu_film_sztarja","timestamp":"2018. március. 27. 18:07","title":"Meghalt A burzsoázia diszkrét bája című film sztárja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40cce392-4fec-4b2a-bb16-9805dc6fdaf5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A nő még mindig életveszélyes állapotban van.","shortLead":"A nő még mindig életveszélyes állapotban van.","id":"20180328_Emberi_mulasztas_miatt_serulhetett_meg_egy_utas_a_ferihegyi_panikban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=40cce392-4fec-4b2a-bb16-9805dc6fdaf5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38a5bd2e-2a2e-47a0-a5fa-9fb0bbabb289","keywords":null,"link":"/elet/20180328_Emberi_mulasztas_miatt_serulhetett_meg_egy_utas_a_ferihegyi_panikban","timestamp":"2018. március. 28. 07:05","title":"Emberi mulasztás miatt sérülhetett meg egy utas a ferihegyi pánikban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9c57907-b77b-4e9a-a955-e9a4eaa8c6bd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Amikor Orbán Viktor Miskolcon járt, úgy kampányolt, hogy egyszerre uszított a menekültek és a cigányok ellen. A miniszterelnök után a brit Guardian is a városban járt, nem talált olyan embert, aki biztosan állította, látott már menekülteket.","shortLead":"Amikor Orbán Viktor Miskolcon járt, úgy kampányolt, hogy egyszerre uszított a menekültek és a cigányok ellen...","id":"20180328_Menekultekkel_riogatnak_Miskolcon_pedig_senki_sem_latta_meg_oket","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f9c57907-b77b-4e9a-a955-e9a4eaa8c6bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e24a52e5-b4db-401e-b813-5470ff8cda3a","keywords":null,"link":"/itthon/20180328_Menekultekkel_riogatnak_Miskolcon_pedig_senki_sem_latta_meg_oket","timestamp":"2018. március. 28. 10:22","title":"Menekültekkel riogatnak Miskolcon, pedig senki sem látta még őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c94ec63-b3e3-4817-9a4f-2556c4bfa93a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Knorr-Bremse vasúti üzletága Budapesten indította el a 3D-s fémnyomtatás bevezetésének vizsgálatát. Az új technológiától a prototípusok, az egyedi gyártóeszközök és pótalkatrészek gyártási idejének jelentős csökkenését várják. A fémnyomtatót hosszútávon a fékrendszerek gyártásában is alkalmazhatja majd a világ legnagyobb vasúti fékrendszereket fejlesztő- és gyártó vállalata a megfelelő jóváhagyási folyamat sikeres lezárása után.","shortLead":"A Knorr-Bremse vasúti üzletága Budapesten indította el a 3D-s fémnyomtatás bevezetésének vizsgálatát. Az új...","id":"20180329_knorr_bremse_3d_femnyomtatas_budapesten","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2c94ec63-b3e3-4817-9a4f-2556c4bfa93a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f82ee027-3646-47fb-bfd2-f06731d89391","keywords":null,"link":"/tudomany/20180329_knorr_bremse_3d_femnyomtatas_budapesten","timestamp":"2018. március. 29. 12:03","title":"Budapesten már nyomtatják a fémet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47e4e382-5a35-4995-84ba-45d17cd74edd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Új építésű társasházak esetében is mindig alaposan át kell nézni a lakásvásárlási szerződéseket, mert tehetnek bele olyan részeket az eladók, amelyek előnytelenek a vevőknek. Megbízható ügyvéd nélkül segítsége nélkül nem szabad lakásvásárlásba belevágni.","shortLead":"Új építésű társasházak esetében is mindig alaposan át kell nézni a lakásvásárlási szerződéseket, mert tehetnek bele...","id":"20180329_nagyon_megszivattak_egy_epulo_tarsashaz_vevoit_zugloban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=47e4e382-5a35-4995-84ba-45d17cd74edd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7422ecf9-b7fc-4073-8b30-c8968d3851cc","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180329_nagyon_megszivattak_egy_epulo_tarsashaz_vevoit_zugloban","timestamp":"2018. március. 29. 15:37","title":"Nagyon megszívatták egy épülő társasház vevőit Zuglóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c6ba3ca-ad36-4b74-ab48-2c2f9003c7df","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Észak- és Dél-Korea vezetői április 27-én tartják meg több mint egy évtizede első csúcstalálkozójukat. Utána kerülhet sor Kim Dzsong Un észak-koreai vezető és Donald Trump amerikai elnök tárgyalásaira.","shortLead":"Észak- és Dél-Korea vezetői április 27-én tartják meg több mint egy évtizede első csúcstalálkozójukat. Utána kerülhet...","id":"20180329_Megvan_a_Koreakozi_csucs_datuma","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1c6ba3ca-ad36-4b74-ab48-2c2f9003c7df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca374bca-6b8a-48dc-80ba-33c4a53e2bc0","keywords":null,"link":"/vilag/20180329_Megvan_a_Koreakozi_csucs_datuma","timestamp":"2018. március. 29. 11:21","title":"Megvan a Korea-közi csúcs dátuma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5582df5f-162f-473e-ab5b-cc57da68e29e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Jó kis lövés volt, csak kár, hogy nem oda ment, ahova kellett volna.","shortLead":"Jó kis lövés volt, csak kár, hogy nem oda ment, ahova kellett volna.","id":"20180329_Sajat_kapujaba_rugta_a_labdat_a_felcsuti_akademia_neveltje__video","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5582df5f-162f-473e-ab5b-cc57da68e29e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da75ebb0-0d85-4fbd-b63d-f75506b05726","keywords":null,"link":"/sport/20180329_Sajat_kapujaba_rugta_a_labdat_a_felcsuti_akademia_neveltje__video","timestamp":"2018. március. 29. 11:37","title":"Saját kapujába rúgta a labdát a felcsúti akadémia neveltje – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]