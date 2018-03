Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5175fd50-7755-42b2-a045-7d7a6a63790a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bemutatta főleg mesterséges intelligenciával (MI) kapcsolatos kutatásokra használható újgenerációs szuperszámítógépét az Nvidia. A DGX-2 küllemre egy igazi fenevad, számítási teljesítménye pedig több mint elképesztő.","shortLead":"Bemutatta főleg mesterséges intelligenciával (MI) kapcsolatos kutatásokra használható újgenerációs szuperszámítógépét...","id":"20180328_nvidia_dgx_2_szuperszamitogep_mesterseges_intelligencia","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5175fd50-7755-42b2-a045-7d7a6a63790a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2144b257-8904-4c29-8cd8-dd74101f2476","keywords":null,"link":"/tudomany/20180328_nvidia_dgx_2_szuperszamitogep_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2018. március. 28. 10:03","title":"Ilyen számítógépet még nem látott: 16 videókártya van benne, 97 millió forintba kerül az Nvidia DGX-2","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0a18eff-3f82-407c-9c3e-0daef1e0a6bc","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Különös vizsgálat bizonyított.","shortLead":"Különös vizsgálat bizonyított.","id":"20180328_Baratkozzon_es_akkor_magasabb_lesz_a_fajdalomkuszobe_is","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e0a18eff-3f82-407c-9c3e-0daef1e0a6bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a10118e0-8663-4859-96b5-a24264e95e75","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20180328_Baratkozzon_es_akkor_magasabb_lesz_a_fajdalomkuszobe_is","timestamp":"2018. március. 28. 12:15","title":"Barátkozzon, és akkor magasabb lesz a fájdalomküszöbe is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"015fa3da-02e9-4f11-8426-46b691ce7a2b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy Samsung-szabadalom megmutatja, milyen a valódi vezeték nélküli töltés, igaz, az ötlet nem is annyira új.","shortLead":"Egy Samsung-szabadalom megmutatja, milyen a valódi vezeték nélküli töltés, igaz, az ötlet nem is annyira új.","id":"20180326_samsung_szabadalom_vezetek_nelkuli_toltes","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=015fa3da-02e9-4f11-8426-46b691ce7a2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1895dd36-c20c-4f90-987f-689893fbb368","keywords":null,"link":"/tudomany/20180326_samsung_szabadalom_vezetek_nelkuli_toltes","timestamp":"2018. március. 27. 17:00","title":"Szabadalom már van: ilyen az igazi vezeték nélküli töltés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39308102-3185-4a8e-845f-4a72ccb0d2c0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Heineken a light sörét próbálta meg eladni egy jó hangulatúnak szánt hirdetéssel, de az üzenet nagyon félrement.","shortLead":"A Heineken a light sörét próbálta meg eladni egy jó hangulatúnak szánt hirdetéssel, de az üzenet nagyon félrement.","id":"20180328_Ez_most_egy_rasszista_hirdetes","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=39308102-3185-4a8e-845f-4a72ccb0d2c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b7bfe9a-f194-4613-b140-d1d8aa73ebd4","keywords":null,"link":"/elet/20180328_Ez_most_egy_rasszista_hirdetes","timestamp":"2018. március. 28. 09:46","title":"Ez most egy rasszista hirdetés?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd797805-a266-4be2-a598-5fa315b8d3d2","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Élő adásban kérdezték Kósa Lajost az 1300 milliárdos örökségről, de olyan álkérdést tettek fel neki, hogy a fal adja a másikat. Visszakérdés természetesen nem volt. ","shortLead":"Élő adásban kérdezték Kósa Lajost az 1300 milliárdos örökségről, de olyan álkérdést tettek fel neki, hogy a fal adja...","id":"20180328_A_TV2_studiojaban_kerult_elo_a_napok_ota_bujkalo_Kosa_Lajos","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bd797805-a266-4be2-a598-5fa315b8d3d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3bb208a-efcf-4a6a-a44f-51f6e143ec57","keywords":null,"link":"/itthon/20180328_A_TV2_studiojaban_kerult_elo_a_napok_ota_bujkalo_Kosa_Lajos","timestamp":"2018. március. 28. 13:14","title":"A Tv2 stúdiójában került elő a napok óta bujkáló Kósa Lajos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"656866b1-029b-444d-8f18-1cb4eba27017","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sofőrt elkapták, a járművet lefoglalták.","shortLead":"A sofőrt elkapták, a járművet lefoglalták.","id":"20180328_csengersima_hataratkelo","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=656866b1-029b-444d-8f18-1cb4eba27017&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f595204c-e361-464a-b422-b8b0ba895ab6","keywords":null,"link":"/cegauto/20180328_csengersima_hataratkelo","timestamp":"2018. március. 28. 14:31","title":"Nagy fogást ünnepelhetnek a csengersimai rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c38b4e1-dd60-414c-a520-bba3d656ec5b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A zenész könyve és az ehhez kapcsolódó három koncertje több mint kétszer annyit ért a magyar államnak, mint az összes többi könyv együttvéve Magyarországon.","shortLead":"A zenész könyve és az ehhez kapcsolódó három koncertje több mint kétszer annyit ért a magyar államnak, mint az összes...","id":"20180327_Elkepeszto_mennyisegu_kozpenzbol_keszult_Leslie_Mandoki_konyve_csak_epp_a_koz_nem_lathatja","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7c38b4e1-dd60-414c-a520-bba3d656ec5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb39b666-6985-473f-8819-77c1b30048db","keywords":null,"link":"/kultura/20180327_Elkepeszto_mennyisegu_kozpenzbol_keszult_Leslie_Mandoki_konyve_csak_epp_a_koz_nem_lathatja","timestamp":"2018. március. 27. 15:04","title":"Elképesztő mennyiségű közpénzből készült Leslie Mandoki könyve, csak épp a köz nem láthatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f613355-9ea0-4459-aae9-a60a7d73d255","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Nyáron közvélemény-kutatást készíttetett Eger önkormányzata. Elvileg a helyi médiafogyasztásról és városfejlesztésről szólt volna, de sok kérdés a Fidesz helyi támogatottságára vonatkozott és arra, hogy milyen esetben szavaznának az egriek a Fidesz ellen. A kutatási eredményekből akkor úgy tűnhetett, magabiztosan, az országos átlag fölött vezet a kormánypárt, de azóta annyira megváltozott a helyzet, hogy Orbán Viktornak is a helyszínre kellett sietnie.","shortLead":"Nyáron közvélemény-kutatást készíttetett Eger önkormányzata. Elvileg a helyi médiafogyasztásról és városfejlesztésről...","id":"20180328_Eger_Orban_Viktor_kutatas_felmeres_Fidesz_kampany_valasztas","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8f613355-9ea0-4459-aae9-a60a7d73d255&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3784dc6b-e158-4f53-9007-dd4a199ff1b9","keywords":null,"link":"/itthon/20180328_Eger_Orban_Viktor_kutatas_felmeres_Fidesz_kampany_valasztas","timestamp":"2018. március. 28. 17:20","title":"Önmagát csapta be a Fidesz a közpénzen végzett kutatáson, be kellett vetni Orbánt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]