[{"available":true,"c_guid":"515c1fae-50d8-41ce-824d-d846654f5e28","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A NATO főtitkára szerint a katonai szövetség fennállása óta a nagy-britanniai volt az első eset, amikor valamely NATO-tagállam területén idegmérget vetettek be.","shortLead":"A NATO főtitkára szerint a katonai szövetség fennállása óta a nagy-britanniai volt az első eset, amikor valamely...","id":"20180327_a_nato_is_adott_egy_sallert_oroszorszagnak_a_szkripal_ugy_miatt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=515c1fae-50d8-41ce-824d-d846654f5e28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95af0ff4-25ea-4a45-9e1c-95d97eb83eb6","keywords":null,"link":"/vilag/20180327_a_nato_is_adott_egy_sallert_oroszorszagnak_a_szkripal_ugy_miatt","timestamp":"2018. március. 27. 17:16","title":"A NATO is adott egy sallert Oroszországnak a Szkripal-ügy miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e16c07a7-cf54-4c89-b1f3-bd3a274a9be7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség lopás miatt vizsgálódott, most továbbította az ügyet.","shortLead":"A rendőrség lopás miatt vizsgálódott, most továbbította az ügyet.","id":"20180329_sved_ugyeszseg_semjen_zsolt_vadaszat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e16c07a7-cf54-4c89-b1f3-bd3a274a9be7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"669cec8f-7fd2-4703-bf69-c7d9a0c12e7d","keywords":null,"link":"/itthon/20180329_sved_ugyeszseg_semjen_zsolt_vadaszat","timestamp":"2018. március. 29. 09:16","title":"Már a svéd ügyészség előtt van Semjén vadászatának ügye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02b72ec4-1bb9-42ee-bab0-5cd723a58351","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ózdi polgármester és Vona Gábor kijelentéseire hívják fel a figyelmet a telefonos kampányban. ","shortLead":"Az ózdi polgármester és Vona Gábor kijelentéseire hívják fel a figyelmet a telefonos kampányban. ","id":"20180326_robothangon_beszel_a_jobbik_ellen_a_fidesz","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=02b72ec4-1bb9-42ee-bab0-5cd723a58351&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29602123-0b5d-44c8-91a1-efb53083b1f2","keywords":null,"link":"/itthon/20180326_robothangon_beszel_a_jobbik_ellen_a_fidesz","timestamp":"2018. március. 28. 08:32","title":"Robothangon beszél a Jobbik ellen a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d34101ac-90db-43eb-8de0-4f889e109bc0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"68 millió euró (21 milliárd forint) agrártámogatást kaptak azok a szlovákiai cégek, amelyeket az újságíró-gyilkossággal gyanúsított Ndrangheta-csoporthoz köthető olaszok birtokoltak.","shortLead":"68 millió euró (21 milliárd forint) agrártámogatást kaptak azok a szlovákiai cégek, amelyeket az újságíró-gyilkossággal...","id":"20180328_EUs_tamogatast_kaptak_a_maffiatagok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d34101ac-90db-43eb-8de0-4f889e109bc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b3e08bf-106c-4211-a553-f5db1705af65","keywords":null,"link":"/kkv/20180328_EUs_tamogatast_kaptak_a_maffiatagok","timestamp":"2018. március. 28. 10:59","title":"EU-s támogatást kaptak a szlovák újságíró meggyilkolásával gyanúsított maffia tagjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbdb0d15-3e16-4656-812a-541dcd3915b5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Azt nem tudni, hogy végleges-e, vagy ha nem, akkor meddig tart az internet megvonása.","shortLead":"Azt nem tudni, hogy végleges-e, vagy ha nem, akkor meddig tart az internet megvonása.","id":"20180328_Elvettek_a_netet_a_WikiLeakset_alapito_Assangetol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fbdb0d15-3e16-4656-812a-541dcd3915b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d955f140-654c-49e0-b85f-55b0cb7aa786","keywords":null,"link":"/vilag/20180328_Elvettek_a_netet_a_WikiLeakset_alapito_Assangetol","timestamp":"2018. március. 28. 20:33","title":"Elvették a netet a WikiLeakset alapító Assange-tól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"398102dc-bef4-473c-9f00-b718c50c2a1f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Magyar idő szerint kedden délután egy chicagói iskolából jelentkezett be az Apple-vezér Tim Cook, hogy az oktatással kapcsolatos szolgáltatások mellett egy új eszközről is lerántsa a leplet.","shortLead":"Magyar idő szerint kedden délután egy chicagói iskolából jelentkezett be az Apple-vezér Tim Cook, hogy az oktatással...","id":"20180327_apple_ipad_olcso_ipad","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=398102dc-bef4-473c-9f00-b718c50c2a1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c240b3e1-09d4-4c2e-88c2-60f48aa55330","keywords":null,"link":"/tudomany/20180327_apple_ipad_olcso_ipad","timestamp":"2018. március. 27. 20:03","title":"Itt az Apple új iPadje, amellyel a diákok járnak jól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e556468-0200-421f-926f-b7e4ced78bc1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fideszes képviselők távolmaradása miatt - ahogy öt hónapja mindig - ma is határozatképtelen volt az országgyűlés nemzetbiztonsági bizottsága.","shortLead":"A fideszes képviselők távolmaradása miatt - ahogy öt hónapja mindig - ma is határozatképtelen volt az országgyűlés...","id":"20180329_A_Fidesz_megint_elmenekult_a_kerdesek_elol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4e556468-0200-421f-926f-b7e4ced78bc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62fb6afe-7b8e-4771-a4ab-86511e76fd8f","keywords":null,"link":"/itthon/20180329_A_Fidesz_megint_elmenekult_a_kerdesek_elol","timestamp":"2018. március. 29. 10:30","title":"A Fidesz megint elmenekült a kérdések elől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52eeecb8-47b3-41fe-98de-7913ce90f85f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ferenc pápa az első, aki elődeivel ellentétben nem paptársainak mossa meg a lábát, hanem világi férfiaknak és nőknek, keresztényeknek és muzulmánoknak.","shortLead":"Ferenc pápa az első, aki elődeivel ellentétben nem paptársainak mossa meg a lábát, hanem világi férfiaknak és nőknek...","id":"20180328_tizenket_rab_labat_mossa_meg_a_papa_nagycsutortokon_egy_romai_bortonben","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=52eeecb8-47b3-41fe-98de-7913ce90f85f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc040439-ce9d-4fc2-a4c7-71392c7b61a6","keywords":null,"link":"/vilag/20180328_tizenket_rab_labat_mossa_meg_a_papa_nagycsutortokon_egy_romai_bortonben","timestamp":"2018. március. 28. 10:48","title":"Tizenkét rab lábát mossa meg a pápa nagycsütörtökön egy római börtönben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]