Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ec7443f6-f769-447b-bac3-fdfbe63a270f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai külügyminisztérium elképzelései szerint a vízumkérő lapon öt évre visszamenőleg fel kell majd tüntetniük a kérelmezőknek a közösségi médiában létrehozott fiókjaik adatait.","shortLead":"Az amerikai külügyminisztérium elképzelései szerint a vízumkérő lapon öt évre visszamenőleg fel kell majd tüntetniük...","id":"20180330_nem_lesz_mindegy_mit_posztolnak_a_facebookon_az_amerikai_vizumkerok","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ec7443f6-f769-447b-bac3-fdfbe63a270f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2479bac5-c5a8-4606-9f3a-aeceb6a59d0a","keywords":null,"link":"/vilag/20180330_nem_lesz_mindegy_mit_posztolnak_a_facebookon_az_amerikai_vizumkerok","timestamp":"2018. március. 30. 18:55","title":"Nem lesz mindegy, mit posztolnak a Facebookon az amerikai vízumkérők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6027961-e9c9-491b-baa1-b06f879c9c76","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"„Ha békét akarsz, készülj a háborúra” – a IV. századi római hadvezér, Vegetius mondásával köszönt be a 69 éves John Bolton az első interjújában, azt követően, hogy Donald Trump amerikai elnök őt jelölte a nemzetbiztonsági főtanácsadó posztjára. ","shortLead":"„Ha békét akarsz, készülj a háborúra” – a IV. századi római hadvezér, Vegetius mondásával köszönt be a 69 éves John...","id":"201813_john_bolton_washingtoni_foheja","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e6027961-e9c9-491b-baa1-b06f879c9c76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c8ae0d9-50b4-4bb5-8815-29e37aced354","keywords":null,"link":"/vilag/201813_john_bolton_washingtoni_foheja","timestamp":"2018. március. 30. 10:30","title":"Lefelé tapos, felfelé hízeleg - az ember, aki háborúba viheti Amerikát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"867b1284-decd-457f-9d2e-a1c27605771e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A vakmerő sofőr a szűk helyen is megpróbálta az előzést, de ezúttal nem jött ki a matek.","shortLead":"A vakmerő sofőr a szűk helyen is megpróbálta az előzést, de ezúttal nem jött ki a matek.","id":"20180330_autopalya_baleset_video","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=867b1284-decd-457f-9d2e-a1c27605771e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"038211f6-731b-4560-8412-d3a77f7ccd1d","keywords":null,"link":"/cegauto/20180330_autopalya_baleset_video","timestamp":"2018. március. 30. 04:01","title":"Így néz ki egy súlyos baleset az \"első sorból\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d27729d7-345b-46ce-991d-36c9c5453c21","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Pont most utalják a visszamenőleg megemelt összeget, ráadásul a miniszterelnök levelével együtt küldik ki. ","shortLead":"Pont most utalják a visszamenőleg megemelt összeget, ráadásul a miniszterelnök levelével együtt küldik ki. ","id":"20180329_Orban_levelevel_erkezik_a_hadigondozottak_megemelt_ellatasa_a_valasztasok_elott","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d27729d7-345b-46ce-991d-36c9c5453c21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84f637af-1d33-4381-bd79-f174d7275ee4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180329_Orban_levelevel_erkezik_a_hadigondozottak_megemelt_ellatasa_a_valasztasok_elott","timestamp":"2018. március. 29. 16:08","title":"Orbán levelével érkezik a hadigondozottak megemelt ellátása a választások előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7468f7f0-c6ca-42b0-b601-0b30b9fed9ae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Először elfogadták a csomagot a gyermekosztályon, aztán visszaadták, mondván van mindenük. ","shortLead":"Először elfogadták a csomagot a gyermekosztályon, aztán visszaadták, mondván van mindenük. ","id":"20180329_WCpapirt_es_lazmerot_vitt_Szabo_Timea_egy_korhazba","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7468f7f0-c6ca-42b0-b601-0b30b9fed9ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d71de0a6-70e8-45de-9f2f-205c67c32543","keywords":null,"link":"/itthon/20180329_WCpapirt_es_lazmerot_vitt_Szabo_Timea_egy_korhazba","timestamp":"2018. március. 29. 17:51","title":"WC-papírt és lázmérőt vitt Szabó Tímea egy kórházba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c470c4c5-4adf-475b-b131-43fe5bd10936","c_author":"Dobszay János","category":"itthon","description":"Szubjektív lapajánló.","shortLead":"Szubjektív lapajánló.","id":"201813_fekete_gyemantok","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c470c4c5-4adf-475b-b131-43fe5bd10936&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33d3621a-7799-44b5-801c-48eb3a94d79c","keywords":null,"link":"/itthon/201813_fekete_gyemantok","timestamp":"2018. március. 29. 11:45","title":"Dobszay János: Fekete gyémántok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e556468-0200-421f-926f-b7e4ced78bc1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fideszes képviselők távolmaradása miatt – ahogy öt hónapja mindig – ma is határozatképtelen volt az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottsága.","shortLead":"A fideszes képviselők távolmaradása miatt – ahogy öt hónapja mindig – ma is határozatképtelen volt az Országgyűlés...","id":"20180329_A_Fidesz_megint_elmenekult_a_kerdesek_elol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4e556468-0200-421f-926f-b7e4ced78bc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62fb6afe-7b8e-4771-a4ab-86511e76fd8f","keywords":null,"link":"/itthon/20180329_A_Fidesz_megint_elmenekult_a_kerdesek_elol","timestamp":"2018. március. 29. 10:30","title":"A Fidesz megint elmenekült a kérdések elől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8693e74d-7f38-4299-af8a-17670c5a756a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Huawei szokása szerint három készülékkel rukkolt ki a P széria megújításakor. Az igazi nagyágyú a P20 Pro, de itthon (is) jellemzően a Lite modellekből fogy a legtöbb. Nézzük, az mit tud.","shortLead":"A Huawei szokása szerint három készülékkel rukkolt ki a P széria megújításakor. Az igazi nagyágyú a P20 Pro, de itthon...","id":"20180330_huawei_p20_lite_specifikacio_kulonbsegek_ar","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8693e74d-7f38-4299-af8a-17670c5a756a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e6e4859-134e-4a0c-9998-3eb269551cfd","keywords":null,"link":"/tudomany/20180330_huawei_p20_lite_specifikacio_kulonbsegek_ar","timestamp":"2018. március. 30. 19:03","title":"Miben különbözik a féláron kapható Huawei P20 Lite a nagy testvértől?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]