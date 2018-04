Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"77bf8488-09bb-4e9f-94fb-789ffaf67424","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pénteken Orbán Viktor is beszédet mond.","shortLead":"Pénteken Orbán Viktor is beszédet mond.","id":"20180402_Szekesfehervaron_zarja_a_kampanyt_a_Fidesz","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=77bf8488-09bb-4e9f-94fb-789ffaf67424&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"038a0e72-c2fa-4a00-bf8e-2098ca6d74b4","keywords":null,"link":"/itthon/20180402_Szekesfehervaron_zarja_a_kampanyt_a_Fidesz","timestamp":"2018. április. 02. 09:17","title":"Székesfehérváron zárja a kampányt a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ebce1ce-b4df-42a3-b89c-c944d6504ae0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Ez volt Josep Guardiola ötvenedik Premier League-sikere vezetőedzőként.\r

","shortLead":"Ez volt Josep Guardiola ötvenedik Premier League-sikere vezetőedzőként.\r

","id":"20180331_Egy_gyozelemre_a_bajnoki_cimtol_a_Manchester_City","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3ebce1ce-b4df-42a3-b89c-c944d6504ae0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a03b60b0-0827-4d5d-8cb4-92bf7ae463e9","keywords":null,"link":"/sport/20180331_Egy_gyozelemre_a_bajnoki_cimtol_a_Manchester_City","timestamp":"2018. március. 31. 21:24","title":"Egy győzelemre a bajnoki címtől a Manchester City","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ce92ee7-e925-4685-98e2-7c788c91eb88","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerintük nincs szó tiltott kampányfinanszírozásról, csak arról, hogy a fideszesek egyetértenek a kormánnyal, és ezért ugyanazt mondják.","shortLead":"Szerintük nincs szó tiltott kampányfinanszírozásról, csak arról, hogy a fideszesek egyetértenek a kormánnyal, és ezért...","id":"20180331_Az_NVBben_nincs_baja_a_rasszista_STOPplakatokkal","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3ce92ee7-e925-4685-98e2-7c788c91eb88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cf2885f-f80c-4cb9-97cb-e675715620b1","keywords":null,"link":"/itthon/20180331_Az_NVBben_nincs_baja_a_rasszista_STOPplakatokkal","timestamp":"2018. március. 31. 21:31","title":"Az NVB-nek nincs baja a rasszista STOP-plakátokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f9cfe93-ea2f-4f6a-b782-ea1564c16c43","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A megfelelő szakemberek megtalálása a kulcspozíciókba, a foglalkoztatás terhei és a számítógépes fenyegetések jelentik az üzleti környezetben a fő kockázatot – vélik a PwC felmérésében szereplő cégvezetők, akik a globális folyamatokat biztatónak tartják.","shortLead":"A megfelelő szakemberek megtalálása a kulcspozíciókba, a foglalkoztatás terhei és a számítógépes fenyegetések jelentik...","id":"201810__vezerigazgatoi_felmeres__kulso_motorok__belso_aggalyok__nyugtalan_bizakodas","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9f9cfe93-ea2f-4f6a-b782-ea1564c16c43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53c2926e-d72d-47b0-9aeb-4cdbe790fc67","keywords":null,"link":"/kkv/201810__vezerigazgatoi_felmeres__kulso_motorok__belso_aggalyok__nyugtalan_bizakodas","timestamp":"2018. április. 02. 13:00","title":"Nyugtalan bizakodás: mitől tartanak a cégvezetők?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"621c1e81-a7b6-4470-965d-6c263096fb50","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Erős videóval köszönti a miniszterelnök a feltámadást.","shortLead":"Erős videóval köszönti a miniszterelnök a feltámadást.","id":"20180401_Orban_Viktor_husveti_sonkaval_rohanja_le_az_unnepet","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=621c1e81-a7b6-4470-965d-6c263096fb50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bea0064a-5844-4d0d-b988-d9a95b11faf2","keywords":null,"link":"/elet/20180401_Orban_Viktor_husveti_sonkaval_rohanja_le_az_unnepet","timestamp":"2018. április. 01. 08:06","title":"Orbán Viktor húsvéti sonkával rohanja le az ünnepet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c27d7c8a-40ca-4163-a9ae-622f9ee5ef99","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20180401_1100an_jartak_hulyen_a_Deak_teren","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c27d7c8a-40ca-4163-a9ae-622f9ee5ef99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de6564f9-b1c8-4a43-92f9-4fff83538964","keywords":null,"link":"/elet/20180401_1100an_jartak_hulyen_a_Deak_teren","timestamp":"2018. április. 01. 18:37","title":"1100-an jártak hülyén a Deák téren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf5908bb-2fc9-4a1e-817e-d5c204c8bcd6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több mint 400 különféle számítási művelet elvégzésében segít az alábbi ingyenes webszolgáltatás.","shortLead":"Több mint 400 különféle számítási művelet elvégzésében segít az alábbi ingyenes webszolgáltatás.","id":"20180402_omni_calculator_tobb_szaz_szamologep_egy_weboldalon","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bf5908bb-2fc9-4a1e-817e-d5c204c8bcd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb2fb6d3-994f-4348-98f2-0dbf868e9a9a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180402_omni_calculator_tobb_szaz_szamologep_egy_weboldalon","timestamp":"2018. április. 02. 12:03","title":"Érdemes felkeresni: több száz fajta számológép van ezen a weboldalon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"539260bd-00ba-4932-9d47-21c09d28180d","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A dán Skjern elleni kiesést mérgesen és csalódottan értékelte a Telekom Veszprém edzője. A kézilabdacsapat 2012 óta mindig legalább negyeddöntős volt a Bajnokok Ligájában, az utolsó négy évben ráadásul ott volt legjobb négyben, ennek a rendkívüli sorozatnak most vége.","shortLead":"A dán Skjern elleni kiesést mérgesen és csalódottan értékelte a Telekom Veszprém edzője. A kézilabdacsapat 2012 óta...","id":"20180401_Ez_nem_melto_a_Veszpremhez__vallalja_a_felelosseget_Nagy_Laszloek_edzoje","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=539260bd-00ba-4932-9d47-21c09d28180d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c6ae8c7-c764-48cb-9e82-23cef8ffcab1","keywords":null,"link":"/sport/20180401_Ez_nem_melto_a_Veszpremhez__vallalja_a_felelosseget_Nagy_Laszloek_edzoje","timestamp":"2018. április. 01. 09:13","title":"\"Ez nem méltó a Veszprémhez\" - vállalja a felelősséget Nagy Lászlóék edzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]