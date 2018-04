Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c6d27d1d-ef48-43c4-aac8-976b36023dd3","c_author":"Gergely Márton-Windisch Judit","category":"itthon","description":"\"A Fidesz nagyon sok mindent megtett, amit 2010-ben a Jobbik is meg akart, élőben láttuk, hogy mennyire balul sült el\" – részint ezzel magyarázza Vona Gábor, miért változott meg pártja politikája. A Jobbik listavezetője szerint két generáció sorsa dől el április 8-án, és ha a Fidesz nyerne, azt évtizedes néma csönd követné. A listavezetői interjúsorozatunk első részében Vona Gábort kérdeztük a Jobbik felelősségéről, Simicska Lajosról, a zsidóságról és az iszlámról, valamint az ország elszigetelődésének veszélyeiről.","shortLead":"\"A Fidesz nagyon sok mindent megtett, amit 2010-ben a Jobbik is meg akart, élőben láttuk, hogy mennyire balul sült el\"...","id":"20180403_Vona_Gabor_interju","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c6d27d1d-ef48-43c4-aac8-976b36023dd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b386b38-d16f-48c5-8acf-8bb1c101ed11","keywords":null,"link":"/itthon/20180403_Vona_Gabor_interju","timestamp":"2018. április. 03. 06:30","title":"Vona Gábor: A rendszerrel nem az a baj, hogy nem én állok az élén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88f1c23c-4e24-4567-a6fc-279a0c91115a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Akinek hiányzott már a stadionépítés, annak a kampány utolsó hetében sem kell csalódnia.","shortLead":"Akinek hiányzott már a stadionépítés, annak a kampány utolsó hetében sem kell csalódnia.","id":"20180403_Meg_egy_uj_stadion_epul_Budapesten_csak_a_tervezese_47_milliard_forint_lesz","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=88f1c23c-4e24-4567-a6fc-279a0c91115a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7043e078-efbe-4f7c-aa4b-0ebd166e3cbc","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180403_Meg_egy_uj_stadion_epul_Budapesten_csak_a_tervezese_47_milliard_forint_lesz","timestamp":"2018. április. 03. 19:05","title":"Még egy új stadion épül Budapesten, csak a tervezése 4,7 milliárd forint lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be0e9f8d-1602-4a00-87c0-c9fba348a75c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szabó Szabolcs örülhet, kérdés, milyen áron.","shortLead":"Szabó Szabolcs örülhet, kérdés, milyen áron.","id":"20180403_Itt_az_ujabb_bejelentes_a_szocialista_visszalepesekrol_de_nagy_az_ara","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=be0e9f8d-1602-4a00-87c0-c9fba348a75c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e8cc90b-3830-4454-b391-92681fc996bf","keywords":null,"link":"/itthon/20180403_Itt_az_ujabb_bejelentes_a_szocialista_visszalepesekrol_de_nagy_az_ara","timestamp":"2018. április. 03. 19:41","title":"Itt az újabb bejelentés a szocialista visszalépésekről, de nagy az ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c761a93c-a9a1-4a04-96f6-5d94acfcfdb4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kényelem, teljesítmény, stílus – ezekkel a valóban vonzó szavakkal jellemzi a Samsung az új notebookjait.","shortLead":"Kényelem, teljesítmény, stílus – ezekkel a valóban vonzó szavakkal jellemzi a Samsung az új notebookjait.","id":"20180403_uj_samsung_notebookok_erkeznek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c761a93c-a9a1-4a04-96f6-5d94acfcfdb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a14fa08-f7ba-419a-b1bf-8f72ccdee563","keywords":null,"link":"/tudomany/20180403_uj_samsung_notebookok_erkeznek","timestamp":"2018. április. 03. 16:03","title":"Érdemes várni rájuk: új notebookokkal erősít a Samsung","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b28319a8-fd01-4943-b52f-f6af1d02fc93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már megbánta tettét, de garázdaság miatt kell felelnie. ","shortLead":"Már megbánta tettét, de garázdaság miatt kell felelnie. ","id":"20180403_A_hetedikrol_dobta_ki_a_tevejet_egy_szegedi_ferfi_husvet_vasarnap","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b28319a8-fd01-4943-b52f-f6af1d02fc93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88872f0e-69c3-4986-b4e6-ad9f94f3d2da","keywords":null,"link":"/itthon/20180403_A_hetedikrol_dobta_ki_a_tevejet_egy_szegedi_ferfi_husvet_vasarnap","timestamp":"2018. április. 03. 10:39","title":"A hetedikről dobta ki a tévéjét egy szegedi férfi húsvétvasárnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"238a47b2-f8bb-4a25-bf03-eda3810dc6fe","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Budapest belvárosában fotózta le olvasónk, ahogy a járőröknek kellett tolnia egy lerobbant rendőrautót.","shortLead":"Budapest belvárosában fotózta le olvasónk, ahogy a járőröknek kellett tolnia egy lerobbant rendőrautót.","id":"20180403_Foto_Rendorok_toltak_egy_lerobbant_rendorautot_reggel_a_belvarosban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=238a47b2-f8bb-4a25-bf03-eda3810dc6fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de01952b-788a-49c2-9054-b10255b27669","keywords":null,"link":"/cegauto/20180403_Foto_Rendorok_toltak_egy_lerobbant_rendorautot_reggel_a_belvarosban","timestamp":"2018. április. 03. 09:39","title":"Fotó: Rendőrök toltak egy lerobbant rendőrautót reggel a belvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86ac7207-dbc3-4b77-bbcc-b31a12b6879d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Vélhetően óriásbolygókat tartalmazó csillagrendszerből származik az 'Oumuamua, innen eredeztethető különleges, szivarszerű alakja – vélik amerikai és francia asztrofizikusok. ","shortLead":"Vélhetően óriásbolygókat tartalmazó csillagrendszerből származik az 'Oumuamua, innen eredeztethető különleges...","id":"20180402_honnan_jott_oumuamua_csillagkozi_aszteroida_naprendszer","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=86ac7207-dbc3-4b77-bbcc-b31a12b6879d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca800354-afe1-4e58-bca2-fa89871400a7","keywords":null,"link":"/tudomany/20180402_honnan_jott_oumuamua_csillagkozi_aszteroida_naprendszer","timestamp":"2018. április. 02. 09:03","title":"Sokan UFO-t kiáltottak, de most talán rájöttek, miért olyan furcsa alakú a 180x30 méteres aszteroida","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c0cf113-c919-4d9f-ad42-35ab1c2ab275","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Donald Trump amerikai elnök felesége, Melania Trump mellett egy emberszabású húsvéti nyúl is jelen volt a washingtoni Fehér Ház déli szárnyának kertjében megrendezett idei tojásgörgető-versenyen húsvéthétfőn. \r

","shortLead":"Donald Trump amerikai elnök felesége, Melania Trump mellett egy emberszabású húsvéti nyúl is jelen volt a washingtoni...","id":"20180402_Emberszabasu_nyul_a_Feher_Hazban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5c0cf113-c919-4d9f-ad42-35ab1c2ab275&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a804ff05-9149-4af9-b9bb-7fb0d9bc09e3","keywords":null,"link":"/vilag/20180402_Emberszabasu_nyul_a_Feher_Hazban","timestamp":"2018. április. 02. 18:59","title":"Húsvéti nyulat fogadott Trump a Fehér Házban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]