Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b5dc7128-705d-42fe-b0b0-10efc4b3e97f","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Furcsa választási kampány a 2018-as, mert az ellenzék a csodavárás mellett egyetlen dologra játszik csak, ez a túlélés. Hogy majd egyszer talán jobb lesz. Orbán Viktor is csak a sajátjaihoz szól, miközben a választást valójában eldönteni képes politikailag aktív pártnélküliekhez senki sem fordul. A hvg.hu heti politikai elemzése.","shortLead":"Furcsa választási kampány a 2018-as, mert az ellenzék a csodavárás mellett egyetlen dologra játszik csak, ez a túlélés...","id":"20180401_A_kerites_az_erveket_zarta_ki_az_orszagbol_nem_a_menekulteket","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b5dc7128-705d-42fe-b0b0-10efc4b3e97f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c86ec3e-7f74-4eed-aeeb-3d0a7abdd7c8","keywords":null,"link":"/itthon/20180401_A_kerites_az_erveket_zarta_ki_az_orszagbol_nem_a_menekulteket","timestamp":"2018. április. 01. 13:00","title":"Az ország, ahonnan az érveket zárták ki, nem a menekülteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3f6055d-f7a2-4135-b5f2-3053da005a10","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész kilenc évig volt együtt Jenna Dewan Tatummal.","shortLead":"A színész kilenc évig volt együtt Jenna Dewan Tatummal.","id":"20180403_Vege_Channing_Tatum_hazassaganak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e3f6055d-f7a2-4135-b5f2-3053da005a10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f50b0c6-cba5-4cd6-bfc8-75ebac588fe9","keywords":null,"link":"/kultura/20180403_Vege_Channing_Tatum_hazassaganak","timestamp":"2018. április. 03. 07:45","title":"Vége Channing Tatum házasságának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2382758f-7273-415b-b07c-77ac96d9f3cc","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Szerdán 22 fok is lehet, de többször megélénkül majd a szél és záporok is jöhetnek. ","shortLead":"Szerdán 22 fok is lehet, de többször megélénkül majd a szél és záporok is jöhetnek. ","id":"20180401_Szeles_esos_de_tavaszias_ido_lesz_a_jovo_heten","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2382758f-7273-415b-b07c-77ac96d9f3cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41fe99e2-3628-498e-8ffa-16e4184f41f2","keywords":null,"link":"/itthon/20180401_Szeles_esos_de_tavaszias_ido_lesz_a_jovo_heten","timestamp":"2018. április. 01. 16:32","title":"Szeles, esős, de tavaszias idő lesz a jövő héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bee88b04-0f25-46d3-94d6-6095febbcffb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20180401_A_Greshamben_ebedelt_husvetkor_Rogan_Antal","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bee88b04-0f25-46d3-94d6-6095febbcffb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87976f2c-476a-4822-8872-b3b3ec66aaeb","keywords":null,"link":"/elet/20180401_A_Greshamben_ebedelt_husvetkor_Rogan_Antal","timestamp":"2018. április. 01. 17:40","title":"A Greshamben ebédelt húsvétkor Rogán Antal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e00d3b69-c3f4-4e3d-85dd-ad9bb9c66f77","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"Többeknek eltörhetett a csontja is. ","shortLead":"Többeknek eltörhetett a csontja is. ","id":"20180401_Repteri_buszok_utkozese_kilenc_embert_vittek_korhazba","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e00d3b69-c3f4-4e3d-85dd-ad9bb9c66f77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04791bb8-47c5-410b-bf13-c80a66f405d5","keywords":null,"link":"/itthon/20180401_Repteri_buszok_utkozese_kilenc_embert_vittek_korhazba","timestamp":"2018. április. 01. 15:03","title":"Reptéri buszok ütközése: kilenc embert vittek kórházba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcf5e27b-f24b-444b-a0c0-f49c47b0ab71","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ilyen csak Floridában fordul elő - írták a rendőrök.","shortLead":"Ilyen csak Floridában fordul elő - írták a rendőrök.","id":"20180401_Krokodil_uszott_be_egy_floridai_csalad_medencejebe","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dcf5e27b-f24b-444b-a0c0-f49c47b0ab71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"363f4e38-057a-4764-8bdf-61f24ac79d5c","keywords":null,"link":"/vilag/20180401_Krokodil_uszott_be_egy_floridai_csalad_medencejebe","timestamp":"2018. április. 01. 11:24","title":"Krokodil úszott be egy floridai család medencéjébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb0a2298-e79c-41a8-8d70-0295b41bc914","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy ügyes konyhai kiegészítő elintézi, hogy akár két hónapig is jó marad a bor a már kinyitott palackban.","shortLead":"Egy ügyes konyhai kiegészítő elintézi, hogy akár két hónapig is jó marad a bor a már kinyitott palackban.","id":"20180402_nyitott_bot_tarolasa_keszulek_eszkoz_zos_wine_halo","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fb0a2298-e79c-41a8-8d70-0295b41bc914&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e167223-9584-4856-8c4b-e5e3149c9b1c","keywords":null,"link":"/tudomany/20180402_nyitott_bot_tarolasa_keszulek_eszkoz_zos_wine_halo","timestamp":"2018. április. 02. 19:03","title":"Ha szereti a bort, akkor tetszeni fog ez a kis eszköz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ed1de33-1848-45b5-b828-ac82f5efda31","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"2019-ig szeretnék elérni, hogy a szakértő megszólalóik között ugyanannyi legyen a nő, mint a férfi.","shortLead":"2019-ig szeretnék elérni, hogy a szakértő megszólalóik között ugyanannyi legyen a nő, mint a férfi.","id":"20180402_A_BBC_egy_sok_orszagban_elkepzelhetetlen_kihivassal_erkezik_meg_a_21_szazadba","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6ed1de33-1848-45b5-b828-ac82f5efda31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bccfd798-6c6b-4c78-b49b-9831c4793674","keywords":null,"link":"/kultura/20180402_A_BBC_egy_sok_orszagban_elkepzelhetetlen_kihivassal_erkezik_meg_a_21_szazadba","timestamp":"2018. április. 02. 10:21","title":"A BBC egy, sok országban elképzelhetetlen kihívással érkezik meg a 21. századba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]