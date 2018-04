Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f6cdce53-a005-4b2e-b11d-0913ff09fc34","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Meghalt Winnie Mandela, a dél-afrikai apartheid-rendszer elleni harc egyik fontos szereplője és Nelson Mandela egykori felesége. \r

","shortLead":"Meghalt Winnie Mandela, a dél-afrikai apartheid-rendszer elleni harc egyik fontos szereplője és Nelson Mandela egykori...","id":"20180402_Meghalt_Winnie_Mandela__dicsosegbol_a_szegyenbe","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f6cdce53-a005-4b2e-b11d-0913ff09fc34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e950d29-6bfb-4cf5-b510-93ec76a62ca3","keywords":null,"link":"/vilag/20180402_Meghalt_Winnie_Mandela__dicsosegbol_a_szegyenbe","timestamp":"2018. április. 02. 16:48","title":"Meghalt Winnie Mandela – dicsőségből a szégyenbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"141cf970-2370-44a8-a00c-4390adc35d1d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az indiai hatóságok szerint nagyon ritka esettel van dolguk, a majmot mindenesetre nem akarják futni hagyni.","shortLead":"Az indiai hatóságok szerint nagyon ritka esettel van dolguk, a majmot mindenesetre nem akarják futni hagyni.","id":"20180402_Hajtovadaszat_indult_Indiaban_a_csecsemot_elrabolo_majom_utan","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=141cf970-2370-44a8-a00c-4390adc35d1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ead1e3b4-f34c-45fa-a267-e5e5019938fe","keywords":null,"link":"/elet/20180402_Hajtovadaszat_indult_Indiaban_a_csecsemot_elrabolo_majom_utan","timestamp":"2018. április. 02. 14:11","title":"Hajtóvadászat indult Indiában a csecsemőt elraboló majom után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b4e6de9-7572-47f6-9ea1-229edfbb08da","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Valószínűleg egy cirkuszi szállítmánnyal történt a baj, az öt elefánt közül egy elpusztult.","shortLead":"Valószínűleg egy cirkuszi szállítmánnyal történt a baj, az öt elefánt közül egy elpusztult.","id":"20180402_Balesetet_szenvedett_elefantok_miatt_kellett_lezarni_egy_spanyol_autopalyat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4b4e6de9-7572-47f6-9ea1-229edfbb08da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6e98463-d41f-4eea-82ea-9564d8e131df","keywords":null,"link":"/cegauto/20180402_Balesetet_szenvedett_elefantok_miatt_kellett_lezarni_egy_spanyol_autopalyat","timestamp":"2018. április. 02. 22:33","title":"Balesetet szenvedett elefántok miatt kellett lezárni egy spanyol autópályát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f8d2481-b5c3-4317-b802-5d789bd7b634","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Tienkung-1 visszatért a Föld légkörébe, mindenki megúszta.","shortLead":"A Tienkung-1 visszatért a Föld légkörébe, mindenki megúszta.","id":"20180402_Az_Atlantioceanba_zuhant_a_kinai_urallomas","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7f8d2481-b5c3-4317-b802-5d789bd7b634&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddb318f6-7a1b-4044-9adf-221bbf23ea98","keywords":null,"link":"/tudomany/20180402_Az_Atlantioceanba_zuhant_a_kinai_urallomas","timestamp":"2018. április. 02. 06:45","title":"A Csendes-óceánba zuhant a kínai űrállomás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f281032f-e17c-4179-94e1-f6da2abe541e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy olyan felfelé végtelenül nyitott pályázati lehetőséghez hasonlította Szeged-Csanádi Egyházmegye püspöke Jézus feltámadását a húsvét vasárnapi a szentmisén, amelyet nem Brüsszel nyitott meg. A „pályázati lehetőség” Kiss-Rigó László szerint mindenki számára nyitott, aki megismerte Krisztust és hozzá tartozik.","shortLead":"Egy olyan felfelé végtelenül nyitott pályázati lehetőséghez hasonlította Szeged-Csanádi Egyházmegye püspöke Jézus...","id":"20180402_Orban_kedvenc_puspokenek_husveti_uzenete_Jezus_feltamadasa_vegtelenul_nyitott_palyazati_lehetoseg","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f281032f-e17c-4179-94e1-f6da2abe541e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dcd2401-09b8-4163-9a8f-66076c9e70b4","keywords":null,"link":"/itthon/20180402_Orban_kedvenc_puspokenek_husveti_uzenete_Jezus_feltamadasa_vegtelenul_nyitott_palyazati_lehetoseg","timestamp":"2018. április. 02. 08:15","title":"Jézus feltámadása végtelenül nyitott pályázati lehetőség, üzente Orbán kedvenc püspöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d375eb5-b6c8-46cb-b253-fadaa51d9555","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Fővárosi kerületek, megyeszékhelyek és aprófalvak is regisztráltak.","shortLead":"Fővárosi kerületek, megyeszékhelyek és aprófalvak is regisztráltak.","id":"20180403_Tobb_szaz_magyar_telepules_jelentkezett_az_EUs_ingyen_wifiert","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6d375eb5-b6c8-46cb-b253-fadaa51d9555&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3954bb4-fc86-4553-83cd-dbab229eba3b","keywords":null,"link":"/tudomany/20180403_Tobb_szaz_magyar_telepules_jelentkezett_az_EUs_ingyen_wifiert","timestamp":"2018. április. 03. 05:45","title":"Több száz magyar település jelentkezett az EU-s ingyen wifiért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81752874-1ed4-4629-9462-5e661140bb2c","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"A monitor és a tévé mellett a telefonok képernyőit néző tömegeknél is egyre sűrűbben jelentkeznek a panaszok. A gyártók évről évre érkező kijelzőtechnológiai újításai ellenére a szembántalmak új reneszánszukat élik.","shortLead":"A monitor és a tévé mellett a telefonok képernyőit néző tömegeknél is egyre sűrűbben jelentkeznek a panaszok. A gyártók...","id":"201808__mobilkijelzok__szembantalmak__apislogas_ara__rossz_ranezni","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=81752874-1ed4-4629-9462-5e661140bb2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5476f706-6f07-4a35-b0dd-cee75f11fe75","keywords":null,"link":"/tudomany/201808__mobilkijelzok__szembantalmak__apislogas_ara__rossz_ranezni","timestamp":"2018. április. 01. 20:00","title":"Fáj a feje, miután mobilozik? A \"hiba\" az ön készülékében van, és szándékosan tették bele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c0cf113-c919-4d9f-ad42-35ab1c2ab275","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Donald Trump amerikai elnök felesége, Melania Trump mellett egy emberszabású húsvéti nyúl is jelen volt a washingtoni Fehér Ház déli szárnyának kertjében megrendezett idei tojásgörgető-versenyen húsvéthétfőn. \r

","shortLead":"Donald Trump amerikai elnök felesége, Melania Trump mellett egy emberszabású húsvéti nyúl is jelen volt a washingtoni...","id":"20180402_Emberszabasu_nyul_a_Feher_Hazban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5c0cf113-c919-4d9f-ad42-35ab1c2ab275&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a804ff05-9149-4af9-b9bb-7fb0d9bc09e3","keywords":null,"link":"/vilag/20180402_Emberszabasu_nyul_a_Feher_Hazban","timestamp":"2018. április. 02. 18:59","title":"Húsvéti nyulat fogadott Trump a Fehér Házban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]