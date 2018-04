Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"86e2d38c-dc77-4b4a-a66e-a077853bfca9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az LMP társelnöke engedély nélkül helyezte ki Szekszárdon a köztéri kampányeszközeit. \r

\r

","shortLead":"Az LMP társelnöke engedély nélkül helyezte ki Szekszárdon a köztéri kampányeszközeit. \r

\r

","id":"20180402_Kuria_jogszeruen_szedtek_le_Hadhazy_plakatjait","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=86e2d38c-dc77-4b4a-a66e-a077853bfca9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7670881a-b9ad-4ce5-bc31-21ae6fe69dc1","keywords":null,"link":"/itthon/20180402_Kuria_jogszeruen_szedtek_le_Hadhazy_plakatjait","timestamp":"2018. április. 02. 15:08","title":"Kúria: jogszerűen szedték le Hadházy plakátjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41178213-a6eb-47a9-a8a9-83779baa2954","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Nemzeti Zöld Koalíció öt lappal nem számolt el időben, a Kúria érdemi vizsgálat nélkül utasította el a fellebbezését. ","shortLead":"A Nemzeti Zöld Koalíció öt lappal nem számolt el időben, a Kúria érdemi vizsgálat nélkül utasította el a fellebbezését. ","id":"20180402_Jogeros_az_50_ezer_forint_birsag_a_le_nem_adott_ajanloivekert","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=41178213-a6eb-47a9-a8a9-83779baa2954&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bf8c807-13b6-476c-b697-97aaf42be7da","keywords":null,"link":"/itthon/20180402_Jogeros_az_50_ezer_forint_birsag_a_le_nem_adott_ajanloivekert","timestamp":"2018. április. 02. 16:32","title":"Jogerős az 50 ezer forint bírság a le nem adott ajánlóívekért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86ac7207-dbc3-4b77-bbcc-b31a12b6879d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Vélhetően óriásbolygókat tartalmazó csillagrendszerből származik az 'Oumuamua, innen eredeztethető különleges, szivarszerű alakja – vélik amerikai és francia asztrofizikusok. ","shortLead":"Vélhetően óriásbolygókat tartalmazó csillagrendszerből származik az 'Oumuamua, innen eredeztethető különleges...","id":"20180402_honnan_jott_oumuamua_csillagkozi_aszteroida_naprendszer","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=86ac7207-dbc3-4b77-bbcc-b31a12b6879d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca800354-afe1-4e58-bca2-fa89871400a7","keywords":null,"link":"/tudomany/20180402_honnan_jott_oumuamua_csillagkozi_aszteroida_naprendszer","timestamp":"2018. április. 02. 09:03","title":"Sokan UFO-t kiáltottak, de most talán rájöttek, miért olyan furcsa alakú a 180x30 méteres aszteroida","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8a08774-30b2-4493-a5b3-9fb10ac6bd13","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Visszalépéseket vár a kormányváltást akaró választók 67 százaléka az ellenzéki pártoktól a legerősebb jelölt javára – olvasható a Medián Index által ismertetett kutatásából.","shortLead":"Visszalépéseket vár a kormányváltást akaró választók 67 százaléka az ellenzéki pártoktól a legerősebb jelölt javára –...","id":"20180403_visszalepest_var_partjatol_a_jobbikosok_es_az_lmpsek_ketharmada","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c8a08774-30b2-4493-a5b3-9fb10ac6bd13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ce1c58a-96c9-4e49-9ae3-890afdca3ced","keywords":null,"link":"/itthon/20180403_visszalepest_var_partjatol_a_jobbikosok_es_az_lmpsek_ketharmada","timestamp":"2018. április. 03. 10:55","title":"Visszalépést vár pártjától a jobbikosok és az LMP-sek kétharmada","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6571532f-f9f0-4d58-8ed8-31d618272b4b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Skoda egyetlen gombnyomással intézné el, hogy a sofőr nyugodtan, zavartalanul vezethessen. Persze csak április 1-je miatt.","shortLead":"A Skoda egyetlen gombnyomással intézné el, hogy a sofőr nyugodtan, zavartalanul vezethessen. Persze csak április 1-je...","id":"20180403_skoda_aprilis_1_je_trefa_hangszuro_auto","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6571532f-f9f0-4d58-8ed8-31d618272b4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8b6e2fd-ecd4-4b5b-815e-d74e3b0e4e6f","keywords":null,"link":"/cegauto/20180403_skoda_aprilis_1_je_trefa_hangszuro_auto","timestamp":"2018. április. 03. 09:31","title":"Zseniális a Skoda áprilisi tréfája, de fejlesztésnek se lenne utolsó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd290f51-029d-4459-b0ed-b063d980e9b5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Néhány nap leforgása alatt már félmillióan látták azt a videót, ami segíthet megérteni a nemrégiben történt tragédiát.","shortLead":"Néhány nap leforgása alatt már félmillióan látták azt a videót, ami segíthet megérteni a nemrégiben történt tragédiát.","id":"20180403_tesla_model_s_onvezeto_auto_halalos_baleset","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bd290f51-029d-4459-b0ed-b063d980e9b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dea7aa7-10ed-4469-a35c-9eb353523ef6","keywords":null,"link":"/cegauto/20180403_tesla_model_s_onvezeto_auto_halalos_baleset","timestamp":"2018. április. 03. 08:21","title":"Videó: Így csapódhatott a betontömbnek az önvezető módba kapcsolt Tesla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49ac7485-3768-4fa0-b1b0-d513353f5312","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az Érd csapatát győzték le. ","shortLead":"Az Érd csapatát győzték le. ","id":"20180401_A_Gyor_nyerte_a_kezilabda_Magyar_Kupat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=49ac7485-3768-4fa0-b1b0-d513353f5312&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e6191e9-a505-469a-860e-3311d86790f7","keywords":null,"link":"/sport/20180401_A_Gyor_nyerte_a_kezilabda_Magyar_Kupat","timestamp":"2018. április. 01. 18:45","title":"A Győr nyerte a kézilabda Magyar Kupát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87d2d4b5-f822-44f7-8d51-6ec156a53735","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Sokan várják a Ford népszerű modelljének új generációját, mely a jövő hét elején végre hivatalosan is be fog mutatkozni. És 400 lóerős változat is lesz belőle.","shortLead":"Sokan várják a Ford népszerű modelljének új generációját, mely a jövő hét elején végre hivatalosan is be fog...","id":"20180403_mar_csak_egy_het_es_itt_a_teljesen_uj_ford_focus_videonk_is_van_rola","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=87d2d4b5-f822-44f7-8d51-6ec156a53735&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01a36edf-3b5a-4c82-9192-0197a2780436","keywords":null,"link":"/cegauto/20180403_mar_csak_egy_het_es_itt_a_teljesen_uj_ford_focus_videonk_is_van_rola","timestamp":"2018. április. 03. 11:23","title":"Már csak egy hét és itt a teljesen új Ford Focus, videónk is van róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]