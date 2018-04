Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c6d27d1d-ef48-43c4-aac8-976b36023dd3","c_author":"Gergely Márton-Windisch Judit","category":"itthon","description":"\"A Fidesz nagyon sok mindent megtett, amit 2010-ben a Jobbik is meg akart, élőben láttuk, hogy mennyire balul sült el\" – részint ezzel magyarázza Vona Gábor, miért változott meg pártja politikája. A Jobbik listavezetője szerint két generáció sorsa dől el április 8-án, és ha a Fidesz nyerne, azt évtizedes néma csönd követné. A listavezetői interjúsorozatunk első részében Vona Gábort kérdeztük a Jobbik felelősségéről, Simicska Lajosról, a zsidóságról és az iszlámról, valamint az ország elszigetelődésének veszélyeiről.","shortLead":"\"A Fidesz nagyon sok mindent megtett, amit 2010-ben a Jobbik is meg akart, élőben láttuk, hogy mennyire balul sült el\"...","id":"20180403_Vona_Gabor_interju","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c6d27d1d-ef48-43c4-aac8-976b36023dd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b386b38-d16f-48c5-8acf-8bb1c101ed11","keywords":null,"link":"/itthon/20180403_Vona_Gabor_interju","timestamp":"2018. április. 03. 06:30","title":"Vona Gábor: A rendszerrel nem az a baj, hogy nem én állok az élén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7a9b01c-ab6a-4485-80e9-4bff51448f0a","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Kimondta az Alkotmánybíróság, nem sérti a sajtószabadságot, ha ellenzéki pártok képviselőit is be kell hívni a köztévé műsorába, különös tekintettel arra, ha róluk esik szó.\r

\r

","shortLead":"Kimondta az Alkotmánybíróság, nem sérti a sajtószabadságot, ha ellenzéki pártok képviselőit is be kell hívni a köztévé...","id":"20180404_Az_AB_is_ugy_latja_be_kellett_volna_hivni_az_ellenzeki_partokat_a_koztevebe","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f7a9b01c-ab6a-4485-80e9-4bff51448f0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a1bcb6b-47fe-498b-8ed5-cec4b44d6477","keywords":null,"link":"/itthon/20180404_Az_AB_is_ugy_latja_be_kellett_volna_hivni_az_ellenzeki_partokat_a_koztevebe","timestamp":"2018. április. 04. 13:25","title":"Az Ab is úgy látja, be kellett volna hívni az ellenzéki pártokat a köztévébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"525c6025-2f93-449e-af51-88f99d67650a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Moszkvát felháborítja, hogy Csehország kiadta az Egyesült Államoknak a hackertevékenységgel gyanúsított Jevgenyij Nyikulin orosz állampolgárt, Prága lépése aláássa az orosz-cseh együttműködés alapjait - közölte hétfőn az orosz külügyminisztérium.","shortLead":"Moszkvát felháborítja, hogy Csehország kiadta az Egyesült Államoknak a hackertevékenységgel gyanúsított Jevgenyij...","id":"20180402_Felboszitettek_a_csehek_Moszkvat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=525c6025-2f93-449e-af51-88f99d67650a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03a42754-fdfe-4321-a77e-6777fbd981a7","keywords":null,"link":"/vilag/20180402_Felboszitettek_a_csehek_Moszkvat","timestamp":"2018. április. 02. 18:35","title":"Hackerügy: a csehek felbőszítették Moszkvát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f995d703-fb9e-48de-8b6b-4b04e4a732cc","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Egy lámpacsalád készül majd Szarvason.","shortLead":"Egy lámpacsalád készül majd Szarvason.","id":"20180403_Egy_legendas_magyar_ceg_vitte_el_a_kinaiak_elol_az_IKEA_megrendeleset","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f995d703-fb9e-48de-8b6b-4b04e4a732cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6b0e8a4-e5dd-4c44-be3d-7347e5fba285","keywords":null,"link":"/kkv/20180403_Egy_legendas_magyar_ceg_vitte_el_a_kinaiak_elol_az_IKEA_megrendeleset","timestamp":"2018. április. 03. 13:46","title":"Egy legendás magyar cég vitte el a kínaiak elől az IKEA megrendelését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e65addc7-3734-407a-bdff-ba081b5c3840","c_author":"MTI","category":"_tudomany","description":"Az ünneplő közönség szeme láttára történt az eset az oroszországi Burjátföldön.\r

","shortLead":"Az ünneplő közönség szeme láttára történt az eset az oroszországi Burjátföldön.\r

","id":"20180402_Elso_utjan_falnak_csapodott_es_darabokra_tort_egy_orosz_postai_dron","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e65addc7-3734-407a-bdff-ba081b5c3840&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26a1042f-6e47-48cd-a688-bda3d34d2897","keywords":null,"link":"/_tudomany/20180402_Elso_utjan_falnak_csapodott_es_darabokra_tort_egy_orosz_postai_dron","timestamp":"2018. április. 02. 18:11","title":"Első útján falnak csapódott és darabokra tört egy orosz postai drón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dec1c6e5-4ade-449f-9fc8-3f01dea9d5c1","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Észre sem vesszük, mennyi függőségbe futunk bele nap, mint nap, miközben néhányról még csak nem is gondoljuk, mekkora kárt képesek okozni. A SMART 2018 konferencián előadó Zacher Gábor toxikológus szerint a technológiai eszközökbe való temetkezés a kábítószerekkel egyenértékű veszéllyel fenyeget – és miközben kokaint nem adnánk a gyerek kezébe, a mobilt simán átengedjük neki.","shortLead":"Észre sem vesszük, mennyi függőségbe futunk bele nap, mint nap, miközben néhányról még csak nem is gondoljuk, mekkora...","id":"20180404_zacher_gabor_facebook_mobilfuggoseg_kabitoszer_smart_2018","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dec1c6e5-4ade-449f-9fc8-3f01dea9d5c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83d240b6-29b7-4e6f-8467-1d770f33775b","keywords":null,"link":"/tudomany/20180404_zacher_gabor_facebook_mobilfuggoseg_kabitoszer_smart_2018","timestamp":"2018. április. 04. 14:03","title":"„Ma már előbb nyúlunk a mobilunkhoz, mint magunkhoz”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc129ef5-2b07-4bab-8da0-0c96db6534f8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Vibert is birtokló Rakuten bejelentette, hogy a vállalati fejlődést segítő akceletátor programot indít startupok számára. A fókuszban természetesen az üzenetküldő platformokra fókuszáló megoldások fejlesztése áll.","shortLead":"A Vibert is birtokló Rakuten bejelentette, hogy a vállalati fejlődést segítő akceletátor programot indít startupok...","id":"20180403_rakuten_viber_startup_akcelerator_program_uzenetkuldo_platform","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cc129ef5-2b07-4bab-8da0-0c96db6534f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b329bcf-2126-4bd2-92b1-efe49f95895e","keywords":null,"link":"/tudomany/20180403_rakuten_viber_startup_akcelerator_program_uzenetkuldo_platform","timestamp":"2018. április. 03. 14:03","title":"Újítana a Viber, már csak az ötleteket várják ahhoz, hogy mivel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ad26039-b52a-4ea8-89c1-984a68a1bf63","c_author":"Ceglédi Zoltán","category":"itthon","description":"Mi lenne, ha észlelnék azokat is, akiknek a kontójára a 13. havi nyugdíjat ígérik? Akik ezt a szerencsétlen országot fenntartják, finanszírozzák? Vélemény.","shortLead":"Mi lenne, ha észlelnék azokat is, akiknek a kontójára a 13. havi nyugdíjat ígérik? Akik ezt a szerencsétlen országot...","id":"20180403_Cegledi_Nem_szeretnek_onoknek_13_havi_nyugdijat_fizetni","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0ad26039-b52a-4ea8-89c1-984a68a1bf63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9edea6d5-294c-4048-8f59-4120fb2b7a3d","keywords":null,"link":"/itthon/20180403_Cegledi_Nem_szeretnek_onoknek_13_havi_nyugdijat_fizetni","timestamp":"2018. április. 03. 10:45","title":"Ceglédi: Nem szeretnék önöknek 13. havi nyugdíjat fizetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]