„Háromszázmillió forintos kárt okoztak a közbeszerzés szabálytalan lebonyolításával” – ezt Hadházy Ákos jelentette be Hódmezővásárhelyen. Azért az LMP-s politikus tájékoztatta erről az újságírókat, mert egy korábbi Korrupcióinfón már foglalkozott a vásárhelyi közbeszerzésekkel Hadházy. Márki-Zay Péter hivatalba lépése után Horváth András, a zöldmappás exnavos, aki az utóbbi hetekben a februárban megválasztott polgármesternek segít felderíteni a zűrösnek tűnő ügyeket, a nyilvános adatokon túl betekinthetett a szerződésekbe is. Horváth és Hadházy a most részleteiben is megismert szerződések alapján javasolták a polgármesternek, hogy tegyen az önkormányzat feljelentést költségvetési csalás és hűtlen kezelés gyanújával, Márki-Zay Péter jóváhagyta a feljelentést.

A szerződések részleteiből kiderült, hogy a kukásautók és edények beszerzésére kétszer is írtak ki közbeszerzést, az elsőnek, mivel az referenciákat írt elő, egyik jelentkező sem tudta teljesíteni. A második kiírásra egyetlen jelentkező volt, a Kupola 2000 Kft. Ez a második körös kiírás 250 millió forintos árbevételt, illetve három éven belül, a megjelölt termékre vonatkozóan, 250 millió forintos referenciát írt elő. Ám hagytak egy kiskaput: az alkalmassági követelmények teljesítésére elegendő volt, ha azt egy céggel szerződve teljesítik. A bökkenő az, hogy a szerződésben mégsem szerepel annak a cégnek a neve, amellyel ezt a követelményt teljesíteni tudták volna. Hadházy szerint ez teljességgel jogsértő.

Egyébként a cég tulajdonosának több vállalkozása is van, mind az Építészmester Kft., mind a Kupola 2000 Kft. gyakori befutó a vásárhelyi közbeszerzéseken. A Kupola 2000 2014-ig betéti társaságként működött, addig rendszeresen évi 5-7 millió forintos árbevétele volt. 2014-ben korlátolt felelősségű társasággá alakult, majd rögtön meg is nyerte az 1,2 milliárd forintos közbeszerzést, amely miatt most feljelentést tesz az önkormányzat. Hadházyék szerint összesen 304 millió forintos kárt okozott a cég, 234 millió forinttal rövidítették meg az uniós költségvetést, és 70 millió forinttal a hódmezővásárhelyi önkormányzatot, ezért javasolták a polgármesternek, hogy költségvetési csalás és hűtlen kezelés miatt tegyék meg a feljelentést.

Úgy tudjuk, hogy a batidai vadászkastély ingatlanbecslésével is ezt a céget bízták meg, miután az elkészült, ezzel a becsült értékkel apportálták a kastélyt abba a cégbe, amelyet Lázár barátja, Kulik Jenő alapított a vadászkastély működtetésére. Ingatlanszakértők szerint a vadászkastélyt 275 millió forintra taksáló becslés jóval alatta marad a hasonló ingatlanok piaci értékének, így azt, ha később eladnák, áron alul meg lehet majd szerezni.