Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b4623fb1-c68a-4d23-98a5-6a3846ed145c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szürreális mélységben botorkál a Tv2, amelynek reggeli műsorából megtudhattuk, hogy a Facebook beszállt a magyarországi kampányba”, letiltja a migránsozós tartalmakat, ezért a jobboldal számára súlyosan egyenlőtlen helyzet alakult ki. És a műsorvezető Pachmann Péter erre képes volt azt az egybites kérdés feltenni, hogy ’na de hogy, hiszen Zuckerberg nem tud magyarul’. Persze, mert ha tudna, nyilván ott ülne és saját kezűleg irtaná a revolvermédia agymenéseit. Így viszont kénytelen adminokat bevetni.","shortLead":"Szürreális mélységben botorkál a Tv2, amelynek reggeli műsorából megtudhattuk, hogy a Facebook beszállt a magyarországi...","id":"20180404_Tv2_A_Facebook_is_beszallt_a_kampanyba_tamadnak_Zuckerberg_adminjai","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b4623fb1-c68a-4d23-98a5-6a3846ed145c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b5eab70-0ff1-4ceb-ab11-87143ffb4731","keywords":null,"link":"/itthon/20180404_Tv2_A_Facebook_is_beszallt_a_kampanyba_tamadnak_Zuckerberg_adminjai","timestamp":"2018. április. 04. 11:10","title":"Tv2: A Facebook is beszállt a kampányba, támadnak Zuckerberg adminjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9557189-c43c-4ce5-97a1-458098790f40","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A címvédő Real Madrid 3-0-ra győzött a legutóbb döntős Juventus vendégeként a labdarúgó Bajnokok ligája negyeddöntőjének első mérkőzésén. A másik keddi találkozón a Bayern München Sevillában szerzett előnyt.","shortLead":"A címvédő Real Madrid 3-0-ra győzött a legutóbb döntős Juventus vendégeként a labdarúgó Bajnokok ligája...","id":"20180403_Szetszedte_a_Real_a_Juventust_Ronaldo_ollozos_golt_is_lott","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f9557189-c43c-4ce5-97a1-458098790f40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cf32c1b-2b79-40f3-b448-3183cc292e7a","keywords":null,"link":"/sport/20180403_Szetszedte_a_Real_a_Juventust_Ronaldo_ollozos_golt_is_lott","timestamp":"2018. április. 03. 22:52","title":"Szétszedte a Real a Juventust, Ronaldo ollózós gólt is lőtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6df4bac5-ebcb-4cae-8de5-93c1d22bc783","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hadházy szerint az MSZP elnökségi határozatát a Fidesz írta.","shortLead":"Hadházy szerint az MSZP elnökségi határozatát a Fidesz írta.","id":"20180404_Hadhazy_visszalep_penteken_delutan_ha_nem_lesz_megallapodas","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6df4bac5-ebcb-4cae-8de5-93c1d22bc783&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7aaca57a-f206-418b-97bb-476fbb0b60a8","keywords":null,"link":"/itthon/20180404_Hadhazy_visszalep_penteken_delutan_ha_nem_lesz_megallapodas","timestamp":"2018. április. 04. 09:31","title":"Hadházy egyoldalúan visszalép pénteken délután, ha nem lesz megállapodás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a30b4f7-357f-41e8-b64b-970382d6a892","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Harminc egyéni körzetet nyerhet az ellenzék a Republikon mandátumbecslése szerint, további 21 körzetben szoros az eredmény, így a Fidesz akár az abszolút többségét is elveszítheti.","shortLead":"Harminc egyéni körzetet nyerhet az ellenzék a Republikon mandátumbecslése szerint, további 21 körzetben szoros...","id":"20180405_Republikon_a_Fidesz_akar_az_abszolut_tobbseget_is_elveszitheti","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2a30b4f7-357f-41e8-b64b-970382d6a892&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94f6a9b3-f753-4023-bbbe-e2d2d1a4645a","keywords":null,"link":"/itthon/20180405_Republikon_a_Fidesz_akar_az_abszolut_tobbseget_is_elveszitheti","timestamp":"2018. április. 05. 13:53","title":"Republikon: A Fidesz akár az abszolút többségét is elveszítheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cfb6ea5-a667-4d8e-838f-c6a950dcc64b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem photoshoppal manipulált fényképről van szó, az túl közönséges lett volna. Valaki rajzolt egy meztelen Kunhalmi Ágnest. ","shortLead":"Nem photoshoppal manipulált fényképről van szó, az túl közönséges lett volna. Valaki rajzolt egy meztelen Kunhalmi...","id":"20180403_kunhalmi_agnes_meztelen_kepe_bukkant_fel_egy_szorolapon","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0cfb6ea5-a667-4d8e-838f-c6a950dcc64b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"059687f7-9d70-4c8b-8b4c-9455cdfc21bd","keywords":null,"link":"/itthon/20180403_kunhalmi_agnes_meztelen_kepe_bukkant_fel_egy_szorolapon","timestamp":"2018. április. 03. 18:51","title":"Kunhalmi Ágnes meztelen képe bukkant fel egy szórólapon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ea63799-b9c4-44ee-9d7e-8125322c6c03","c_author":"Csillag István","category":"gazdasag","description":"Orbán egész rendszere hazug politikai konstrukció. Azt hirdeti, hogy nemzeti felemelkedést, középosztályosodást szolgál, miközben a szegényektől elvéve és a közepes jövedelműek stagnáló életszínvonalát garantálva a legfelső két jövedelmi tized gazdagodását: beleértve saját és politikai szűkebb családja nábobbá válását valósítja meg.","shortLead":"Orbán egész rendszere hazug politikai konstrukció. Azt hirdeti, hogy nemzeti felemelkedést, középosztályosodást...","id":"20180404_Csillag_Istvan_Mar_hasadoznak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2ea63799-b9c4-44ee-9d7e-8125322c6c03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a9f338f-bf67-4617-a35e-a769db81bd14","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180404_Csillag_Istvan_Mar_hasadoznak","timestamp":"2018. április. 04. 12:40","title":"Csillag István: Már hasadoznak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fcd99d1-574b-47a2-932b-86d3c2495160","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Hosszabbításban nyerte meg első felkészülési mérkőzését a magyar jégkorong-válogatott a budapesti divízió I/A-világbajnokság előtt.","shortLead":"Hosszabbításban nyerte meg első felkészülési mérkőzését a magyar jégkorong-válogatott a budapesti divízió...","id":"20180404_hosszabbitasban_gyozte_le_az_osztrakokat_a_hokivalogatott","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6fcd99d1-574b-47a2-932b-86d3c2495160&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1efc4982-849c-4892-91d6-59586fefe6b6","keywords":null,"link":"/sport/20180404_hosszabbitasban_gyozte_le_az_osztrakokat_a_hokivalogatott","timestamp":"2018. április. 04. 21:39","title":"Hosszabbításban győzte le az osztrákokat a hokiválogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e9be044-1702-4687-91e9-d69a22572569","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezt a politikus maga jelentette be a Facebook-oldalán. Szabó Szabolcsnak így nőttek az esélyei Németh Szilárddal szemben.","shortLead":"Ezt a politikus maga jelentette be a Facebook-oldalán. Szabó Szabolcsnak így nőttek az esélyei Németh Szilárddal...","id":"20180404_Hivatalos_Bangone_visszalepett_Csepelen","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0e9be044-1702-4687-91e9-d69a22572569&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"030cc800-129a-442f-a092-c5695024a615","keywords":null,"link":"/itthon/20180404_Hivatalos_Bangone_visszalepett_Csepelen","timestamp":"2018. április. 04. 13:15","title":"Hivatalos: Bangóné visszalépett Csepelen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]