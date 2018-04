Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"be0e9f8d-1602-4a00-87c0-c9fba348a75c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szabó Szabolcs örülhet, kérdés, milyen áron.","shortLead":"Szabó Szabolcs örülhet, kérdés, milyen áron.","id":"20180403_Itt_az_ujabb_bejelentes_a_szocialista_visszalepesekrol_de_nagy_az_ara","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=be0e9f8d-1602-4a00-87c0-c9fba348a75c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e8cc90b-3830-4454-b391-92681fc996bf","keywords":null,"link":"/itthon/20180403_Itt_az_ujabb_bejelentes_a_szocialista_visszalepesekrol_de_nagy_az_ara","timestamp":"2018. április. 03. 19:41","title":"Itt az újabb bejelentés a szocialista visszalépésekről, de nagy az ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bd7f821-0c8a-4394-af6a-eb82ea3b2bdd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 20 kilométerrel távolabbi Miskolcon látják majd el a betegeket, mivel orvoshiány miatt bezárják az intézményt. ","shortLead":"A 20 kilométerrel távolabbi Miskolcon látják majd el a betegeket, mivel orvoshiány miatt bezárják az intézményt. ","id":"20180404_elfogytak_az_orvosok_bezarjak_a_szikszoi_muveseallomast","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2bd7f821-0c8a-4394-af6a-eb82ea3b2bdd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90214d2b-ef34-4cdd-bc2c-07716ad9bfb9","keywords":null,"link":"/itthon/20180404_elfogytak_az_orvosok_bezarjak_a_szikszoi_muveseallomast","timestamp":"2018. április. 04. 20:22","title":"Elfogytak az orvosok, bezárják a szikszói műveseállomást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16ef7aba-8c15-4181-b49a-32ff8b052932","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tiszaújvárosi választási bizottságtól kapott 2 millió forintos bírságot a nagyobbik kormánypárt.","shortLead":"A tiszaújvárosi választási bizottságtól kapott 2 millió forintos bírságot a nagyobbik kormánypárt.","id":"20180404_megbuntettek_a_fideszt_az_orban_plakatok_miatt","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=16ef7aba-8c15-4181-b49a-32ff8b052932&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adfc4f6f-70cf-4899-acd2-8e168e7e32c5","keywords":null,"link":"/itthon/20180404_megbuntettek_a_fideszt_az_orban_plakatok_miatt","timestamp":"2018. április. 04. 20:21","title":"Megbüntették a Fideszt az Orbán-plakátok miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"448c702d-9f15-4adf-8423-33a72305d7c2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szervezzen családi kirándulást Magyarország legnagyobb folyója alá!","shortLead":"Szervezzen családi kirándulást Magyarország legnagyobb folyója alá!","id":"20180404_Aprilis_vegen_atsetalhatunk_a_Duna_alatt","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=448c702d-9f15-4adf-8423-33a72305d7c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c537611c-87b5-4121-9a5f-23b966708341","keywords":null,"link":"/elet/20180404_Aprilis_vegen_atsetalhatunk_a_Duna_alatt","timestamp":"2018. április. 04. 16:21","title":"Április végén átsétálhatunk a Duna alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e4b9a68-c2fd-4dea-8d83-cde3a147cef4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy nukleáris háború kirobbanásakor tehet jó szolgálatot az amerikai légierő Doomsday, vagyis Végítélet nevű repülőgépe, mely speciális felszereltségének hála akár napokig is képes a levegőben maradni, és onnan ellentámadást indítani a mindenkori elnök parancsára. A különleges gépet nemrég a CNN újságírói is megnézhették.","shortLead":"Egy nukleáris háború kirobbanásakor tehet jó szolgálatot az amerikai légierő Doomsday, vagyis Végítélet nevű...","id":"20180403_atomhaboru_doomsday_repulogep_interkontinentalis_raketa","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5e4b9a68-c2fd-4dea-8d83-cde3a147cef4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de9781c8-905e-4583-b6fd-9597d0e3bb29","keywords":null,"link":"/tudomany/20180403_atomhaboru_doomsday_repulogep_interkontinentalis_raketa","timestamp":"2018. április. 03. 20:03","title":"Nézze meg belülről: ez az a repülőgép, amit Végítéletnek hívnak, innen indíthatják az atomháborút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d9eaa01-a429-492a-a4de-18e1cd7d668a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bajor gyártó elektromos kisautójának ráncait nemrégiben varrták fel, és néhány év múlva jöhet a teljesen új kiadás.","shortLead":"A bajor gyártó elektromos kisautójának ráncait nemrégiben varrták fel, és néhány év múlva jöhet a teljesen új kiadás.","id":"20180403_ilyen_lehet_a_2021ben_erkezo_vadonatuj_bmw_i3","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2d9eaa01-a429-492a-a4de-18e1cd7d668a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf5f89f0-378f-442e-b2de-92159a4adee6","keywords":null,"link":"/cegauto/20180403_ilyen_lehet_a_2021ben_erkezo_vadonatuj_bmw_i3","timestamp":"2018. április. 03. 13:26","title":"Ilyen lehet a 2021-ben érkező vadonatúj BMW i3","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c761a93c-a9a1-4a04-96f6-5d94acfcfdb4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kényelem, teljesítmény, stílus – ezekkel a valóban vonzó szavakkal jellemzi a Samsung az új notebookjait.","shortLead":"Kényelem, teljesítmény, stílus – ezekkel a valóban vonzó szavakkal jellemzi a Samsung az új notebookjait.","id":"20180403_uj_samsung_notebookok_erkeznek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c761a93c-a9a1-4a04-96f6-5d94acfcfdb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a14fa08-f7ba-419a-b1bf-8f72ccdee563","keywords":null,"link":"/tudomany/20180403_uj_samsung_notebookok_erkeznek","timestamp":"2018. április. 03. 16:03","title":"Érdemes várni rájuk: új notebookokkal erősít a Samsung","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3cbbcc5-8bfa-40d8-9f08-c76755f2203b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egyeztetnek a klíma beszereléséről a metrószerelvényekbe. ","shortLead":"Egyeztetnek a klíma beszereléséről a metrószerelvényekbe. ","id":"20180403_Tarlos_elbucsuztatta_az_utolso_regi_metrot_es_a_klimarol_is_szolt","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a3cbbcc5-8bfa-40d8-9f08-c76755f2203b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4607be16-bfb1-46d3-8b5d-80a701d40709","keywords":null,"link":"/itthon/20180403_Tarlos_elbucsuztatta_az_utolso_regi_metrot_es_a_klimarol_is_szolt","timestamp":"2018. április. 03. 11:48","title":"Tarlós elbúcsúztatta az utolsó régi metrót és a klímáról is szólt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]