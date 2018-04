Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9b3999b1-e074-4c3e-996e-2ef0ffa6d4be","c_author":"Huszka Imre","category":"itthon","description":"Kaposváron a Fideszre legkevésbé sem veszedelmes viszonyok uralkodnak: nyilván tudunk okokat, de a megoldáshoz nem visznek közelebb. Vélemény.","shortLead":"Kaposváron a Fideszre legkevésbé sem veszedelmes viszonyok uralkodnak: nyilván tudunk okokat, de a megoldáshoz nem...","id":"20180403_Patthelyzet_a_senkifoldjen_sotet_gyalogokkal","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9b3999b1-e074-4c3e-996e-2ef0ffa6d4be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b995e1f8-fd7c-4f22-9fee-2c51c3170339","keywords":null,"link":"/itthon/20180403_Patthelyzet_a_senkifoldjen_sotet_gyalogokkal","timestamp":"2018. április. 03. 17:30","title":"Patthelyzet a senkiföldjén sötét gyalogokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c92e159-a4b6-4515-9b30-a45e7aedd744","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Pikáns videóit cenzúrázta a videómegosztó, ezért is lövöldözhetett a YouTube-központ támadója.","shortLead":"Pikáns videóit cenzúrázta a videómegosztó, ezért is lövöldözhetett a YouTube-központ támadója.","id":"20180404_Harcban_allt_a_YouTubebal_a_ceg_kozpontjaban_lovoldozo_no","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3c92e159-a4b6-4515-9b30-a45e7aedd744&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41373aea-3074-4201-aa1b-3e65800e8cd3","keywords":null,"link":"/tudomany/20180404_Harcban_allt_a_YouTubebal_a_ceg_kozpontjaban_lovoldozo_no","timestamp":"2018. április. 04. 10:51","title":"Harcban állt a YouTube-bal a cég központjában lövöldöző nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79ec9bc6-4331-465b-a7be-6aba1d576c2b","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Jóváhagyta a tőkeemelést a cég igazgatósága.","shortLead":"Jóváhagyta a tőkeemelést a cég igazgatósága.","id":"20180404_Meszaros_Lorinc_negycsillagos_szallodai_kerultek_be_a_Konzum_Nyrtbe","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=79ec9bc6-4331-465b-a7be-6aba1d576c2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ff766c9-28e2-4fab-8af0-acde45a19924","keywords":null,"link":"/kkv/20180404_Meszaros_Lorinc_negycsillagos_szallodai_kerultek_be_a_Konzum_Nyrtbe","timestamp":"2018. április. 04. 11:21","title":"Mészáros Lőrinc négycsillagos szállodái kerültek be a Konzum Nyrt.-be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"006c337b-47c8-456b-8940-5c887e4106cd","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Pénteken 16 óráig kérhet mozgóurnát a helyi jegyzőtől a mozgásában egészségi állapota, fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt gátolt választópolgár. ","shortLead":"Pénteken 16 óráig kérhet mozgóurnát a helyi jegyzőtől a mozgásában egészségi állapota, fogyatékossága, illetve fogva...","id":"20180405_valasztas_meg_ket_napig_lehet_mozgournat_kerni","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=006c337b-47c8-456b-8940-5c887e4106cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58574763-63ab-45ed-b71a-83982da7955c","keywords":null,"link":"/itthon/20180405_valasztas_meg_ket_napig_lehet_mozgournat_kerni","timestamp":"2018. április. 05. 05:26","title":"Választás: még két napig lehet mozgóurnát kérni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09e1125a-7690-4a8c-9dc9-aae6dcb804d6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A leírás viszont nem elírás, lényegében egy autómúzeumot rejt az eladó ingatlan.","shortLead":"A leírás viszont nem elírás, lényegében egy autómúzeumot rejt az eladó ingatlan.","id":"20180403_elado_automuzeum_malibu","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=09e1125a-7690-4a8c-9dc9-aae6dcb804d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54f511e9-b738-4fc4-b8b3-8a7379b3467e","keywords":null,"link":"/cegauto/20180403_elado_automuzeum_malibu","timestamp":"2018. április. 03. 18:40","title":"Egy hálószoba, 25 garázshellyel – ez sem egy átlagos ingatlanhirdetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc692e7d-1a62-44f2-9ee3-186abd22085f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy francia illusztrátor útmutatót rajzolt arra az esetre, ha azt látjuk, hogy a közelünkben valakit a kisebbségi helyzete miatt atrocitás ér. Marie-Shirine Yener receptje nagyon egyszerű és tanulságos, ideális esetben biztonságos is.","shortLead":"Egy francia illusztrátor útmutatót rajzolt arra az esetre, ha azt látjuk, hogy a közelünkben valakit a kisebbségi...","id":"20180404_Igy_kezelje_diplomatikusan_az_idegengyuloletet","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cc692e7d-1a62-44f2-9ee3-186abd22085f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36c457fd-860c-42e4-8a61-49cc10d42114","keywords":null,"link":"/elet/20180404_Igy_kezelje_diplomatikusan_az_idegengyuloletet","timestamp":"2018. április. 04. 13:41","title":"Így kezelje diplomatikusan az idegengyűlöletet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"605494f4-a98d-4f77-b688-0bff7d662f07","c_author":"","category":"vilag","description":"Közel negyed századon át kereste elveszett gyermekét egy kínai család, s végül a hagyományos és modern módszerek keresztezésével sikerült újraegyesíteni a famíliát. ","shortLead":"Közel negyed századon át kereste elveszett gyermekét egy kínai család, s végül a hagyományos és modern módszerek...","id":"20180403_24_ev_utan_kerult_meg_a_gyerek_Kinaban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=605494f4-a98d-4f77-b688-0bff7d662f07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3188654e-bc91-480f-b104-aa3f97843225","keywords":null,"link":"/vilag/20180403_24_ev_utan_kerult_meg_a_gyerek_Kinaban","timestamp":"2018. április. 03. 13:51","title":"24 év után került meg a gyerek Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8e79fc9-6699-4e2c-91d0-587473618ef7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párbeszédes Szabó Tímea kérdésekkel készült, amelyekre Menczer Erzsébetnek nem igazán akaródzott válaszolni.","shortLead":"A párbeszédes Szabó Tímea kérdésekkel készült, amelyekre Menczer Erzsébetnek nem igazán akaródzott válaszolni.","id":"20180404_az_utcan_vitatkozott_a_fideszes_es_az_ellenzeki_jelolt_obudan","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a8e79fc9-6699-4e2c-91d0-587473618ef7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3f8e4cd-c528-4f58-84ea-f85c099193f9","keywords":null,"link":"/itthon/20180404_az_utcan_vitatkozott_a_fideszes_es_az_ellenzeki_jelolt_obudan","timestamp":"2018. április. 04. 19:39","title":"Az utcán vitatkozott a fideszes és az ellenzéki jelölt Óbudán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]