Ezúttal a Schmidt Mária-féle Figyelőnek adott interjút Orbán Viktor, aki a kampány ellenségkereső hangvétele után meglepő kijelentéssel nyitott: "Az elsődleges számomra sohasem az volt, hogy ki az ellenfél, hanem az, mire is van szüksége az országnak."

Ennek ellenére a továbbiakban Orbán a szokásos paneleket lőtte el, és közölte, hogy "ma a nemzetközi média, Brüsszel és az erős gazdasági érdekcsoportok próbálják elérni, hogy Magyarországnak gyenge koalíciós kormánya legyen", mert az ilyen kormánynál maradéktalanul tudna érvényesülni Brüsszel befolyása. Orbán ismét elmondta azt is, mi jönne az ellenzék győzelme után: határnyitás a migránsok előtt, tönkretennék az ország versenyképességét, emelkedni fog a rezsi és az adók, növekedni fog a munkanélküliség.

"Az első látásra csetlő-botló hazai ellenzéki pártok épp ezért nem lebecsülendő ellenfelek. Az erejüket nem saját maguknak, hanem a külföldről érkező infúziónak köszönhetik. Attól veszélyesek, hogy a külföldi megbízóik zsoldosaiként harcolnak, és ez egy komoly veszélyforrás. A mögöttük lévő nemzetközi erők érdekeinek megfelelően hatalomra jutva végre is hajtanák az ő parancsaikat" – fejtegette.

Megkapta a magáét a Jobbik is: "A Jobbik láthatóan arra tesz kísérletet, hogy megkerüljön minket, és be akarja magát manőverezni baloldalra. Ez időnként mulatságos és a politikusaikat hiteltelenítő helyzetekhez vezet. Akik pár éve még uniós zászlót égettek, azok mára brüsszelisták lettek. Nem szól ez másról, csak a pénzről és a hatalomról."

Orbán azt is kifejtette, hogy miközben az életszínvonal magasabb Nyugaton, a nyugatiak azt érzékelik, hogy nem tudják a saját szintjüket megvédeni és hanyatló pályára álltak, "mi viszont küzdelmes, harcos, de felívelő pályát látunk magunk előtt", és míg a nyugat-európai országok bevándorlóországokká váltak, addig "Közép-Európa egyelőre sikeresen megvédte magát a migránsoktól, minket ez a baj még nem sújt, de folyamatosan itt áll a kapuk előtt és fenyeget". Később hozzátette, hogy a bevándorlás elsőként a gazdasági eredményeket veszélyezteti, mert a bevándorlókat el kell tartani, ezután kerülne veszélybe szerinte a kultúránk és az életformánk is.

Ritka pillanatként Orbán valamit a kormányzással kapcsolatos elképzeléseiről is elárult, és elsőként leszögezte, hogy a mai magyar adórendszer jól működik, ezért az "arányos adórendszer" maradni fog, ezen túl pedig "a Magyar Nemzeti Bank elemzőgárdáját alkotó közgazdászok meglátásai szimpatikusak", akik "egy meglehetősen radikális álláspontot képviselnek, ezt az elképzelést Matolcsy György jegybankelnök már be is mutatta". 2019 januárjában egy versenyképességi politikát akar indítani.

Magyar modellben gondolkodom, amely a versenyképességen, a teljes foglalkoztatottságon, a demográfiai politikán és az identitáspolitikán nyugszik. Ha valamelyik területen születik egy döntés, annak figyelemmel kell lennie a többi három pillérre is.

Ezután persze visszatért a migránsozáshoz és közölte, hogy két csata zajlik, egy a fejekben, egy a brüsszeli tárgyalóasztalnál, de "a fejekben a harc eldőlt, az emberek megértették, hogy mivel is járna, ha Magyarország is meghajolna a bevándorláspárti politika előtt", így most szerinte a második csata arról fog szólni, hogy ebből az álláspontból miként lesz politikai többség. Megint szólt arról is, hogy az Európai Tanács júniusban dönt a menekültpolitikáról, és Orbán szerint az automatikus menekültelosztási rendszer azzal járna, "Magyarországnak első lépésben még az idén, 2018 végéig tízezer embert be kellene fogadnia". Ha pedig nem bevándorlásellenes miniszterelnök képviseli az országot, "akkor mi is elesünk. Magyarországot ebben az esetben el fogják venni az emberektől."

És végül egy kis sorosozás: "Soros György gazdasági spekuláns. Ő soha nem csinál olyat, aminek a végén nem keres. Soros emberei be fognak ülni a kormányba, ez történt más országokban is, erről szólnak a Sorosleaksben kiszivárgott hangfelvételek. Ha Soros emberei kormányzati befolyáshoz jutnak, akkor elfoglalják a magyar energiaszektort és a bankrendszert. Ennek pedig a magyar emberek fogják megfizetni az árát. Soros jelöltjeivel szemben csak a mi jelöltjeinkre lehet számítani. Sorosista kalkulációk szerint a többiek már a zsebben vannak."