[{"available":true,"c_guid":"90246d66-6fd8-4cd6-bae3-3a66f29e54bf","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Alex van der Zwaan holland ügyvédet 30 napos elzárásra ítélték, mert hazudott a Donald Trump egykori tanácsadójához, Rick Gates-hez fűződő kapcsolatáról.","shortLead":"Alex van der Zwaan holland ügyvédet 30 napos elzárásra ítélték, mert hazudott a Donald Trump egykori tanácsadójához...","id":"20180403_Megvan_az_elso_itelet_a_Trump_orosz_kapcsolatait_firtato_vizsgalatban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=90246d66-6fd8-4cd6-bae3-3a66f29e54bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d2a22aa-8e30-466d-8276-fb31eb8402a5","keywords":null,"link":"/vilag/20180403_Megvan_az_elso_itelet_a_Trump_orosz_kapcsolatait_firtato_vizsgalatban","timestamp":"2018. április. 03. 19:02","title":"Megvan az első ítélet a Trump orosz kapcsolatait firtató vizsgálatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1079c2b-6e58-4c50-bc6c-65e2d4c3becd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ezt Matteo Salvini jelentette be csütörtökön. ","shortLead":"Ezt Matteo Salvini jelentette be csütörtökön. ","id":"20180405_Az_Ot_Csillag_Mozgalmat_is_beveszik_az_olasz_kormanykoalicioba","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c1079c2b-6e58-4c50-bc6c-65e2d4c3becd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0716c9b7-8ccd-4a08-a8ba-e83e215a31de","keywords":null,"link":"/vilag/20180405_Az_Ot_Csillag_Mozgalmat_is_beveszik_az_olasz_kormanykoalicioba","timestamp":"2018. április. 05. 14:01","title":"Az Öt Csillag Mozgalmat is beveszik az olasz kormánykoalícióba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"278d3a99-ba9d-41cc-bb3c-5b0114817d3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagyon nem tesztett az ajánlat, amit kaptak.","shortLead":"Nagyon nem tesztett az ajánlat, amit kaptak.","id":"20180403_Ungar_Peter_ot_pontban_utasitotta_vissza_Karacsony_ajanlatat_a_bohozatot_lezartnak_tekintik","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=278d3a99-ba9d-41cc-bb3c-5b0114817d3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ec19fea-834f-4cc6-908a-6c9cb848012c","keywords":null,"link":"/itthon/20180403_Ungar_Peter_ot_pontban_utasitotta_vissza_Karacsony_ajanlatat_a_bohozatot_lezartnak_tekintik","timestamp":"2018. április. 03. 22:03","title":"Ungár Péter öt pontban utasította vissza Karácsony ajánlatát, \"a bohózatot lezártnak tekintik\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e1a5fcc-10e8-4661-89c3-855a57626294","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mióta kiadta az Apple a jubileumi készüléket, már jó néhány reklámot készített hozzá. Most újabb négy kis szösszenetet adott ki, hogy jelezze, mennyire kényelmes az Apple Pay használata az iPhone X-zel.","shortLead":"Mióta kiadta az Apple a jubileumi készüléket, már jó néhány reklámot készített hozzá. Most újabb négy kis szösszenetet...","id":"20180404_uj_iphonexes_apple_pay_hirdetesek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6e1a5fcc-10e8-4661-89c3-855a57626294&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53ba7224-b56f-48a2-97e2-e7b3f56d2438","keywords":null,"link":"/tudomany/20180404_uj_iphonexes_apple_pay_hirdetesek","timestamp":"2018. április. 04. 17:00","title":"Ezért érdemes iPhone X-et venni és Apple Payt használni – mondja az Apple","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3db0f901-25fe-49fd-9d7b-5d9e6d87d154","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Napraforgóként mozog a konstrukció.","shortLead":"Napraforgóként mozog a konstrukció.","id":"20180405_Megepitettek_itt_a_kacsalabon_forgo_palota","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3db0f901-25fe-49fd-9d7b-5d9e6d87d154&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fd9854b-5664-4911-8e54-26897d864d85","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180405_Megepitettek_itt_a_kacsalabon_forgo_palota","timestamp":"2018. április. 05. 13:42","title":"Megépítették: itt a kacsalábon forgó palota","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6106ba6-c9df-4dc1-bc02-c33345eceb80","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Már nem kell sokat várnunk arra, hogy a német márka első elektromos autója begördüljön a szalonokba.","shortLead":"Már nem kell sokat várnunk arra, hogy a német márka első elektromos autója begördüljön a szalonokba.","id":"20180404_jon_a_porsche_villanyautoja_aminek_nem_a_tesla_jelenti_a_mercet","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e6106ba6-c9df-4dc1-bc02-c33345eceb80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6125d640-3785-4f42-b752-2afdf0212326","keywords":null,"link":"/cegauto/20180404_jon_a_porsche_villanyautoja_aminek_nem_a_tesla_jelenti_a_mercet","timestamp":"2018. április. 04. 15:27","title":"Jön a Porsche villanyautója, aminek nem a Tesla jelenti a mércét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8888bf94-ac74-4a83-a1bf-7606cd7f1049","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az USA-ban és Pekingben is elítélik az újabb védővámokat.","shortLead":"Az USA-ban és Pekingben is elítélik az újabb védővámokat.","id":"20180404_Trump_ismet_tamad_a_Kina_elleni_kereskedelmi_haboruban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8888bf94-ac74-4a83-a1bf-7606cd7f1049&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b61f43d9-6de2-4d0d-ae3c-169a5463549c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180404_Trump_ismet_tamad_a_Kina_elleni_kereskedelmi_haboruban","timestamp":"2018. április. 04. 05:27","title":"Trump ismét támad a Kína elleni kereskedelmi háborúban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e3522fe-c75a-48f5-b50a-b2267f2c407c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az orosz parlamenti képviselők felszólították a kormányt, léptessen életbe súlyos gazdasági és pénzügyi szankciókat Lettország ellen, amely a napokban törvényt hozott arról, hogy néhány éves átállás után a középiskolákban a lett lesz a kötelező tannyelv, és csupán néhány tárgyat lehet oroszul tanítatni. ","shortLead":"Az orosz parlamenti képviselők felszólították a kormányt, léptessen életbe súlyos gazdasági és pénzügyi szankciókat...","id":"20180403_Oroszorszag_szankciokat_tervez_Lettorszag_ellen_is","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7e3522fe-c75a-48f5-b50a-b2267f2c407c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5af8b94-04a2-4f44-aaa1-b3269341bb50","keywords":null,"link":"/vilag/20180403_Oroszorszag_szankciokat_tervez_Lettorszag_ellen_is","timestamp":"2018. április. 03. 18:35","title":"Oroszország szankciókat tervez Lettország ellen is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]