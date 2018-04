Dieter Zetsche, a Mercedes főnöke bizakodva beszélt arról a részvényesek közgyűlésén, hogy az Egyesült Államok nem alkalmaz majd védővámot az európai autókkal szemben. Zetsche jól ismeri Amerikát, hiszen sokáig ott dolgozott: a Chrysler főnöke volt 2000 és 2005 között. A részvényesek megnyugodtak, de főként azért, mert nem gondoltak arra, hogy az amerikai-kínai kereskedelmi háború súlyos következményekkel járhat a Mercedesre és egy másik német autó óriásra, a BMW-re nézve.

A Deutsche Welle viszont arra hívta fel a figyelmet, hogy a két nagy autógyár nagyot bukhat, ha Peking csakugyan 50%-kal emeli az USA-ból importált autók árát. Idén ugyanis mintegy 7 milliárd dolláros bevételt tervez a BMW és a Mercedes abból, hogy amerikai üzelmeiből szállít autókat Kínába. Több mint 100 ezer drága kocsiról van szó, melyeket Alabama, illetve Dél-Karolina államban állítanak elő az USA-ban. Amikor a BMW és a Mercedes ezeket a gyárakat felépítette, akkor úgy gondolkodott, hogy az amerikai Délen nincs szakszervezet, alacsonyabbak a bérek, és a Made in USA még mindig jól cseng a világban. A Volkswagen viszont – épp ellenkezőleg – korán meglátta Kínában a jövőt. Több mint 50 éve jelen van Sanghajban, így a kínaiak csaknem saját vállalatnak tekintik őket.

Sem Washingtonban, sem Pekingben nemigen törődtek persze a németek problémáival amikor a kereskedelmi háborúban védővámokkal kezdték el fenyegetni egymást. Ez afféle "collateral damage", amolyan járulékos kár, amely viszont nagyon fájhat mind a Mercedesnek, mind pedig a BMW-nek. Nem véletlen, hogy Angela Merkel kancellár egyik első dolga az volt, hogy felhívta Hszi Csin-ping elnököt, miután Trump megkezdte kereskedelmi háborúját a világgal szemben. Nem sokat lehet tudni arról, hogy a világ második és negyedik gazdaságának vezetői miben is állapodhattak meg, de a német sajtó szerint Angela Merkel valamiféle szövetséget ajánlott Trumppal szemben a kínai elnöknek.

Senki sem tudja, hogy mit válaszolt Hszi Csin-ping elnök Merkel kancellár javaslatára, de valószínűleg nem tett kötelező ígéretet semmire sem. Pekingben kivárnak: a védővámok csak két hónap múlva lépnek életbe, vagyis az amerikaiaknak bőven van idejük arra, hogy végiggondolják, akarnak-e igazán kereskedelmi háborút Kínával? Már az autóiparban is látszik, hogy Kína milyen fontos szereplője a globális gazdaságnak – emlékeztet a Deutsche Welle. Arra utalnak, hogy már most is Kína a világ legnagyobb autós piaca, tíz-húsz éven belül pedig szerepe meghatározó lesz ezen a téren is. Jól látszik ez az elektromos autók felfutó piacán. Ez nagyon fontos a Mennyei Birodalom számára, hiszen a legtöbb nagyvárosban alig lehet levegőt venni. Emiatt korlátozzák az autóvásárlást, miközben minden eszközzel támogatják az elektromos járműveket.

Az amerikai Tesla nagyon megszívhatja a kínaiak védővámját, hiszen számításaikat jelentős részben a kínaiak óriási piacára alapozták. A kínaiak azonban ravaszok és hosszú távon gondolkodnak: jellemző például, hogy miközben Pekingben tombolt a politikai kampány a nyugati kapitalizmussal szemben, a Volkswagen vígan tovább működött Sanghajban. Most a védővám stratégiát is úgy alakították ki, hogy ott fájjon, ahol Trumpnak a legkínosabb: azok az államok az érintettek, melyek az amerikai elnök legbiztosabb politikai bázisát jelentik. Mint például Alabama vagy Dél-Karolina.

A BMW és a Mercedes peche, hogy az ő gyáraik is ott vannak. A kínaiak azonban ezzel is számolnak: nemrég legnagyobb autógyáruk, a Geely 9 milliárd dollárért bevásárolt Mercedes-részvényekből. A Mercedes ugyanis a Siemens segítségével kifejlesztett egy olyan elektromos autó technológiát, mely versenyképes lehet a Teslával. A globális kereskedelmi háború egyelőre csak a kölcsönös fenyegetőzés stádiumában van, a kínaiak két hónapos határideje arra is jó, hogy mindenki végig gondolhassa: nem nyer-e többet az együttműködéssel mint egy háborúval, melynek a kimenetele enyhén szólva kétséges.