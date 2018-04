Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8fa767ae-0cba-4c32-8eb1-21fdc8bcba91","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A második-harmadik Orbán-kormány alatt átlag kétszer annyit fizettünk a gázért, mint a 2002-2010 közötti szociálliberális időszakban, írja a Népszava.","shortLead":"A második-harmadik Orbán-kormány alatt átlag kétszer annyit fizettünk a gázért, mint a 2002-2010 közötti...","id":"20180405_Rezsiduplazas_feleannyiba_kerult_a_gaz_a_szocialliberalis_kormanyok_alatt","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8fa767ae-0cba-4c32-8eb1-21fdc8bcba91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97741d28-1c25-4994-b179-4c66596702b2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180405_Rezsiduplazas_feleannyiba_kerult_a_gaz_a_szocialliberalis_kormanyok_alatt","timestamp":"2018. április. 05. 13:17","title":"Rezsiduplázás: feleannyiba került a gáz a szociálliberális kormányok alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5321f8e3-8152-4627-9b5b-4d09c2b662f7","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Az élet rövid, a tanulásra rendelkezésre álló idő korlátozott, irányítás nélkül értékes éveket vesztegethetünk el – vallja Robert Greene nemzetközileg elismert tanácsadó. Szerinte a mentor–tanítvány kapcsolat a tanulás leghatékonyabb módja, aminek járulékos hozadékai is lehetnek.","shortLead":"Az élet rövid, a tanulásra rendelkezésre álló idő korlátozott, irányítás nélkül értékes éveket vesztegethetünk el –...","id":"20180405_Hogyan_sporolhatunk_idot_a_tanulason","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5321f8e3-8152-4627-9b5b-4d09c2b662f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"515666e0-7606-4c40-a9e6-f641b501a673","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20180405_Hogyan_sporolhatunk_idot_a_tanulason","timestamp":"2018. április. 05. 13:15","title":"Hogyan spórolhatunk időt a tanuláson?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e252974-e9ef-42e7-b22b-35b781ed183d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politikai elemző szerint nem lehet igazán komolyan vehető előrejelzést készíteni a választás kimenetelére, éppen ezért most nem elemzéssel, hanem \"ködszurkálással\" jelentkezett.","shortLead":"A politikai elemző szerint nem lehet igazán komolyan vehető előrejelzést készíteni a választás kimenetelére, éppen...","id":"20180405_torok_gabor_a_megerzes_a_melepetes_iranyaba_mutat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1e252974-e9ef-42e7-b22b-35b781ed183d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"119f18c4-ad58-4d40-849e-8f37431f7def","keywords":null,"link":"/itthon/20180405_torok_gabor_a_megerzes_a_melepetes_iranyaba_mutat","timestamp":"2018. április. 05. 11:01","title":"Török Gábor: \"A megérzés a meglepetés irányába mutat\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1083ef2a-0b13-40be-85f4-c4a274fc5110","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mondjuk pont az importvám-emelésről volt szó.\r

","shortLead":"Mondjuk pont az importvám-emelésről volt szó.\r

","id":"20180405_Igy_poenkodik_Kina_Trumppal_Ugy_udvarias_ha_viszonozzuk_amit_kapunk","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1083ef2a-0b13-40be-85f4-c4a274fc5110&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61f95ef7-3bda-41a4-b18b-24bb14311429","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180405_Igy_poenkodik_Kina_Trumppal_Ugy_udvarias_ha_viszonozzuk_amit_kapunk","timestamp":"2018. április. 05. 12:52","title":"Így poénkodik Kína Trumppal: „Úgy udvarias, ha viszonozzuk, amit kapunk.”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a13e73ea-f980-4485-8a08-0be066fe2a1a","c_author":"Gergely Márton","category":"kultura","description":"Harminc évvel első magyarországi koncertjük után ismét Budapesten járt a Metallica. Akkor 25 évesek voltak, pörgette őket a hírnév és a tudatmódosító szerek. Csütörtökön egy másik banda járt nálunk. Egy zenekar, amelynek tagjai párterápián békültek ki egymással, hátat fordítottak a káros szenvedélyeknek, de a közönségük szeretetéről nem mondanának le soha.","shortLead":"Harminc évvel első magyarországi koncertjük után ismét Budapesten járt a Metallica. Akkor 25 évesek voltak, pörgette...","id":"20180406_Metallica_koncert","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a13e73ea-f980-4485-8a08-0be066fe2a1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0c7027d-dda3-4fe5-98f9-a516bb46b7db","keywords":null,"link":"/kultura/20180406_Metallica_koncert","timestamp":"2018. április. 06. 11:03","title":"A terápia családban marad – ez volt a Metallica Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c6c9840-00fb-4941-9ea2-ac319cf15373","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"3D-nyomtatóval bárki el is készítheti magának.","shortLead":"3D-nyomtatóval bárki el is készítheti magának.","id":"20180406_Elkeszult_a_sakkkeszlet_amiben_Soros_a_sotet_Orban_a_vilagos_kiraly","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0c6c9840-00fb-4941-9ea2-ac319cf15373&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9e3efb4-ea63-415f-8f2c-a48efe236979","keywords":null,"link":"/kultura/20180406_Elkeszult_a_sakkkeszlet_amiben_Soros_a_sotet_Orban_a_vilagos_kiraly","timestamp":"2018. április. 06. 10:05","title":"Elkészült a sakk-készlet, amiben Soros a sötét, Orbán a világos király","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33408555-94cc-49d0-8c24-750a576f2f1f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Donald Trump amerikai elnök utasította a hadsereg vezetőit, hogy ahogy lehet, vonják ki a Szíriában állomásozó amerikai katonákat, s közölte azt is, azt szeretné, ha az USA arab szövetségesei vennék át az amerikaiak helyét a stabilizáció és az újjáépítés időszakában. Szerdán még mást mondott a Fehér Ház. \r

","shortLead":"Donald Trump amerikai elnök utasította a hadsereg vezetőit, hogy ahogy lehet, vonják ki a Szíriában állomásozó...","id":"20180405_Mar_senki_sem_tudja_meddig_maradnak_az_amerikaiak_Sziriaban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=33408555-94cc-49d0-8c24-750a576f2f1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34e3573b-e0a5-42fd-9062-81a895541a5c","keywords":null,"link":"/vilag/20180405_Mar_senki_sem_tudja_meddig_maradnak_az_amerikaiak_Sziriaban","timestamp":"2018. április. 05. 17:08","title":"Már senki sem tudja, meddig maradnak az amerikaiak Szíriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efdc9a0f-96ed-47fa-8607-840f54957465","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A korrupciós ügy miatt, amelyben a Tiborcz-testvérpár is érintett a szoftvercéget milliárdos büntetéssel sújthatják.","shortLead":"A korrupciós ügy miatt, amelyben a Tiborcz-testvérpár is érintett a szoftvercéget milliárdos büntetéssel sújthatják.","id":"20180406_Nepszava_A_teljes_allamigazgatas_erintett_lehet_a_Microsoftbotranyban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=efdc9a0f-96ed-47fa-8607-840f54957465&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0429e7a-a9bb-4df6-97e4-af2a5d9e251d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180406_Nepszava_A_teljes_allamigazgatas_erintett_lehet_a_Microsoftbotranyban","timestamp":"2018. április. 06. 12:04","title":"Népszava: A teljes államigazgatás érintett lehet a Microsoft-botrányban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]