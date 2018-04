Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c852b699-8cdc-45dd-8c84-23d7c0b439a9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A következő években egyre több kockázati tőkét fektethetnek be Magyarországon is, igaz, az állam a legfontosabb szereplő.","shortLead":"A következő években egyre több kockázati tőkét fektethetnek be Magyarországon is, igaz, az állam a legfontosabb...","id":"20180405_Evtizedes_csucson_a_kockazati_toke_de_mire_szamithat_aki_Magyarorszagon_szeretne_befektetni","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c852b699-8cdc-45dd-8c84-23d7c0b439a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68f36b20-7b99-4855-a759-08764862fecc","keywords":null,"link":"/kkv/20180405_Evtizedes_csucson_a_kockazati_toke_de_mire_szamithat_aki_Magyarorszagon_szeretne_befektetni","timestamp":"2018. április. 05. 15:27","title":"Évtizedes csúcson a kockázati tőke, de mire számíthat, aki Magyarországon szeretne befektetni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40baf848-360a-4609-b0c4-88c8c33b3a55","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A vád szerint megerőszakolta egy egyházi iskola két 14 éves diákját a közép-mexikói Guanajuato szövetségi állam Irapuato nevű városában – jelentette az El País című lap. Az ítélet nem jogerős.","shortLead":"A vád szerint megerőszakolta egy egyházi iskola két 14 éves diákját a közép-mexikói Guanajuato szövetségi állam...","id":"20180404_Kilencven_ev_bortont_kapott_egy_mexikoi_pap_ket_gyerek_megeroszakolasa_miatt","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=40baf848-360a-4609-b0c4-88c8c33b3a55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c2a1a56-4f45-45b2-ac0f-818ab85765be","keywords":null,"link":"/elet/20180404_Kilencven_ev_bortont_kapott_egy_mexikoi_pap_ket_gyerek_megeroszakolasa_miatt","timestamp":"2018. április. 04. 15:35","title":"Kilencven év börtönt kapott egy mexikói pap két gyerek megerőszakolása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2b68b70-3fe1-4a0f-94e6-59c5e06ee2ee","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ötletgazdák célja az volt a VinCE Awards alapításával, hogy megtalálják és felmutassák a hazai borvilágban és a borhoz kapcsolódó területeken (kereskedelem, turizmus) a legprofibb koncepciókat, leginspirálóbb példákat.A díjakat nyolc kategóriában hirdették ki.","shortLead":"Az ötletgazdák célja az volt a VinCE Awards alapításával, hogy megtalálják és felmutassák a hazai borvilágban és...","id":"20180405_VinCE_szerint_a_legjobbak","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e2b68b70-3fe1-4a0f-94e6-59c5e06ee2ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adfc2c68-0a0c-48df-b98e-c373a7d6955a","keywords":null,"link":"/elet/20180405_VinCE_szerint_a_legjobbak","timestamp":"2018. április. 06. 09:09","title":"VinCE szerint a legjobbak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53aa45fd-ab63-4b11-98f9-bf3db5cbfa94","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Meglepő helyen találkozhatunk szavazásra buzdító üzenettel. Kollégánkra az egyik H&M-üzlet próbafülkéjében mosolygott rá a fenti üzenet, a ruhabolt közleménye szerint azonban a kihelyezett matricához semmi köze a H&M-nek. ","shortLead":"Meglepő helyen találkozhatunk szavazásra buzdító üzenettel. Kollégánkra az egyik H&M-üzlet próbafülkéjében mosolygott...","id":"20180405_Szavazz_hogy_vegre_jol_nezzen_ki_az_orszag","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=53aa45fd-ab63-4b11-98f9-bf3db5cbfa94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c58663c1-a642-48c0-8379-4ebbac476e7b","keywords":null,"link":"/elet/20180405_Szavazz_hogy_vegre_jol_nezzen_ki_az_orszag","timestamp":"2018. április. 05. 09:36","title":"Szavazz, hogy végre jól nézzen ki az ország!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bd7f821-0c8a-4394-af6a-eb82ea3b2bdd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 20 kilométerrel távolabbi Miskolcon látják majd el a betegeket, mivel orvoshiány miatt bezárják az intézményt. ","shortLead":"A 20 kilométerrel távolabbi Miskolcon látják majd el a betegeket, mivel orvoshiány miatt bezárják az intézményt. ","id":"20180404_elfogytak_az_orvosok_bezarjak_a_szikszoi_muveseallomast","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2bd7f821-0c8a-4394-af6a-eb82ea3b2bdd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90214d2b-ef34-4cdd-bc2c-07716ad9bfb9","keywords":null,"link":"/itthon/20180404_elfogytak_az_orvosok_bezarjak_a_szikszoi_muveseallomast","timestamp":"2018. április. 04. 20:22","title":"Elfogytak az orvosok, bezárják a szikszói műveseállomást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e7bcc35-4561-41fc-b393-5fe8feb5ce00","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kanárisárga és még a Skoda szocialista korszakát bőven magán viselő Felicia Fun-ban a nevén kívül is volt játékosság.","shortLead":"A kanárisárga és még a Skoda szocialista korszakát bőven magán viselő Felicia Fun-ban a nevén kívül is volt játékosság.","id":"20180405_skoda_felicia_fun","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3e7bcc35-4561-41fc-b393-5fe8feb5ce00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50f3207d-1d85-4f50-98fe-0ff1a90ef075","keywords":null,"link":"/cegauto/20180405_skoda_felicia_fun","timestamp":"2018. április. 05. 16:21","title":"Őrült ára van ma egy ilyen, kicsit is ritkább Skodának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a13e73ea-f980-4485-8a08-0be066fe2a1a","c_author":"Gergely Márton","category":"kultura","description":"Harminc évvel első magyarországi koncertjük után ismét Budapesten járt a Metallica. Akkor 25 évesek voltak, pörgette őket a hírnév és a tudatmódosító szerek. Csütörtökön egy másik banda járt nálunk. Egy zenekar, amelynek tagjai párterápián békültek ki egymással, hátat fordítottak a káros szenvedélyeknek, de a közönségük szeretetéről nem mondanának le soha.","shortLead":"Harminc évvel első magyarországi koncertjük után ismét Budapesten járt a Metallica. Akkor 25 évesek voltak, pörgette...","id":"20180406_Metallica_koncert","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a13e73ea-f980-4485-8a08-0be066fe2a1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0c7027d-dda3-4fe5-98f9-a516bb46b7db","keywords":null,"link":"/kultura/20180406_Metallica_koncert","timestamp":"2018. április. 06. 11:03","title":"A terápia családban marad – ez volt a Metallica Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69d407f5-049c-4845-9aaa-744af15dcff5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MSZP EP-képviselője a választások előtt nem sokkal megpróbál rendet vágni a magyar pártok Európát érintő megszólalásaiban, mostani közleményében uniós témát is érint.","shortLead":"Az MSZP EP-képviselője a választások előtt nem sokkal megpróbál rendet vágni a magyar pártok Európát érintő...","id":"20180405_Szanyi_Tibor_Europa","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=69d407f5-049c-4845-9aaa-744af15dcff5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5120d25b-f569-4858-bfaa-d6ce0f9af813","keywords":null,"link":"/itthon/20180405_Szanyi_Tibor_Europa","timestamp":"2018. április. 05. 12:45","title":"Szanyi a magyar választások előtt: Legyen szó Európáról is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]