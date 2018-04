Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"33408555-94cc-49d0-8c24-750a576f2f1f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Donald Trump amerikai elnök utasította a hadsereg vezetőit, hogy ahogy lehet, vonják ki a Szíriában állomásozó amerikai katonákat, s közölte azt is, azt szeretné, ha az USA arab szövetségesei vennék át az amerikaiak helyét a stabilizáció és az újjáépítés időszakában. Szerdán még mást mondott a Fehér Ház. \r

","shortLead":"Donald Trump amerikai elnök utasította a hadsereg vezetőit, hogy ahogy lehet, vonják ki a Szíriában állomásozó...","id":"20180405_Mar_senki_sem_tudja_meddig_maradnak_az_amerikaiak_Sziriaban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=33408555-94cc-49d0-8c24-750a576f2f1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34e3573b-e0a5-42fd-9062-81a895541a5c","keywords":null,"link":"/vilag/20180405_Mar_senki_sem_tudja_meddig_maradnak_az_amerikaiak_Sziriaban","timestamp":"2018. április. 05. 17:08","title":"Már senki sem tudja, meddig maradnak az amerikaiak Szíriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15afb675-acd0-4ca3-a190-631104e445ca","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Juhász Péterék szerint Orbán nem Magyarországot, csak a zsákmányt védi.","shortLead":"Juhász Péterék szerint Orbán nem Magyarországot, csak a zsákmányt védi.","id":"20180405_a_Lanchidon_akciozott_az_egyutt","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=15afb675-acd0-4ca3-a190-631104e445ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1743d383-790c-46aa-8923-9120066a0e21","keywords":null,"link":"/itthon/20180405_a_Lanchidon_akciozott_az_egyutt","timestamp":"2018. április. 05. 07:10","title":"A Lánchídon akciózott, óriásmolinóval üzent Orbánról az Együtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8a08774-30b2-4493-a5b3-9fb10ac6bd13","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sokan már biztosan nem tudják határidőre visszaküldeni. ","shortLead":"Sokan már biztosan nem tudják határidőre visszaküldeni. ","id":"20180404_Kesve_adtak_fel_a_kulhoni_magyaroknak_a_szavazashoz_szukseges_levelcsomagokat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c8a08774-30b2-4493-a5b3-9fb10ac6bd13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5eae20cf-77a1-4407-a24b-49ef66509343","keywords":null,"link":"/itthon/20180404_Kesve_adtak_fel_a_kulhoni_magyaroknak_a_szavazashoz_szukseges_levelcsomagokat","timestamp":"2018. április. 04. 20:17","title":"Késve adták fel a külhoni magyaroknak a szavazáshoz szükséges levélcsomagokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f665f302-0546-48ef-9515-ce5bed6bf562","c_author":"Tóth Sándor","category":"elet","description":"Egyszerre két bort is szentel egy spanyol pincészet a botrányairól és misztikus filmjeiről híres Luis Buñuel emlékének. Ami azt illeti, az 1983-ban 83 évesen elhunyt filmrendezőt éppenséggel a májzsugor vitte el...","shortLead":"Egyszerre két bort is szentel egy spanyol pincészet a botrányairól és misztikus filmjeiről híres Luis Buñuel emlékének...","id":"20180405_Borok_Buuelnek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f665f302-0546-48ef-9515-ce5bed6bf562&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64c4cbb8-86f8-49f8-8933-4111236fa331","keywords":null,"link":"/elet/20180405_Borok_Buuelnek","timestamp":"2018. április. 05. 20:04","title":"Borok Buñuelnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff110327-6051-45cb-bd81-ad54bf6b1b67","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Forró vízben fürdőzéssel csökkentik a stresszt a vadon élő makákók Japán középső részén egy új kutatás szerint.","shortLead":"Forró vízben fürdőzéssel csökkentik a stresszt a vadon élő makákók Japán középső részén egy új kutatás szerint.","id":"20180404_Kevesbe_stresszelnek_a_japan_makakok_ha_forro_furdot_vesznek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ff110327-6051-45cb-bd81-ad54bf6b1b67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b9b8517-7e2e-4928-8cb9-453d4aa16244","keywords":null,"link":"/elet/20180404_Kevesbe_stresszelnek_a_japan_makakok_ha_forro_furdot_vesznek","timestamp":"2018. április. 04. 17:34","title":"Kevésbé stresszelnek a japán makákók, ha forró fürdőt vesznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25f03ec3-9b27-48c8-953f-9b37f4de423f","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Egy asztalhoz ültek az ellenzék vezetői, hogy arról beszéljenek, legyőzhető-e a Fidesz. Fórumon az MSZP-Párbeszéd, a DK, az LMP, a Momentum és az Együtt politikusai. A választások előtt négy nappal ugyanis listavezetői, miniszterelnök-jelölti vitát szervezett a V18 csoport Magyarország jelenéről és jövőjéről.","shortLead":"Egy asztalhoz ültek az ellenzék vezetői, hogy arról beszéljenek, legyőzhető-e a Fidesz. Fórumon az MSZP-Párbeszéd...","id":"20180404_Miniszterelnokjelolti_vita_V18_valasztas","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=25f03ec3-9b27-48c8-953f-9b37f4de423f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1204b610-0260-4581-a9b8-9cf8c0966f75","keywords":null,"link":"/itthon/20180404_Miniszterelnokjelolti_vita_V18_valasztas","timestamp":"2018. április. 04. 20:20","title":"Karácsony: Ha győzünk, nekem kell vezetni a kormányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"442c40cd-403c-4904-a52d-e29716065bc2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Indiában pont ezt tette valaki, mégpedig egy bottal felfegyverkezve. Az orvosok szerint nagy szerencséje volt, hogy túlélte.","shortLead":"Indiában pont ezt tette valaki, mégpedig egy bottal felfegyverkezve. Az orvosok szerint nagy szerencséje volt...","id":"20180404_Vannak_nok_akik_egy_tigrissel_is_szembeszallnak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=442c40cd-403c-4904-a52d-e29716065bc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9df38e61-9449-46a9-b118-c1bb186a53de","keywords":null,"link":"/elet/20180404_Vannak_nok_akik_egy_tigrissel_is_szembeszallnak","timestamp":"2018. április. 04. 16:04","title":"Vannak nők, akik egy tigrissel is szembeszállnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed3aa687-a521-41e7-a33c-452502aa8438","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Közel négy évtizedig tartó szünet után újranyitnak a mozik Szaúd-Arábiában, az első filmet, a Fekete párduc című akciómozit április 18-án mutatják be. ","shortLead":"Közel négy évtizedig tartó szünet után újranyitnak a mozik Szaúd-Arábiában, az első filmet, a Fekete párduc című...","id":"20180405_35_ev_utan_ujranyilnak_a_mozik_SzaudArabiaban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed3aa687-a521-41e7-a33c-452502aa8438&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65862226-e98f-44d0-8239-9babce919efc","keywords":null,"link":"/vilag/20180405_35_ev_utan_ujranyilnak_a_mozik_SzaudArabiaban","timestamp":"2018. április. 05. 16:03","title":"35 év után újranyílnak a mozik Szaúd-Arábiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]