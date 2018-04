Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"827d7f77-457f-43e1-a1b6-68221d5a94ac","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Magyarország is érintett abban az európai lisztériajárványban, amely több halálos áldozatot is követelt az elmúlt években. ","shortLead":"Magyarország is érintett abban az európai lisztériajárványban, amely több halálos áldozatot is követelt az elmúlt...","id":"20180405_A_madarinfluenza_es_sertespesti_utan_itt_az_ujabb_jarvany","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=827d7f77-457f-43e1-a1b6-68221d5a94ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37f05661-3bba-4658-a2f0-af3e04a8da60","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180405_A_madarinfluenza_es_sertespesti_utan_itt_az_ujabb_jarvany","timestamp":"2018. április. 05. 10:53","title":"A madárinfluenza és a sertéspestis után itt az újabb járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47e4e382-5a35-4995-84ba-45d17cd74edd","c_author":"bankmonitor.hu","category":"gazdasag","description":"Azt sokan tudják, hogy mekkora állami támogatás jár a lakástakarék mellé, azt viszont már jóval kevesebben, hogy mire is mehetnek ezzel a pénzzel. ","shortLead":"Azt sokan tudják, hogy mekkora állami támogatás jár a lakástakarék mellé, azt viszont már jóval kevesebben, hogy mire...","id":"20180406_Ilyen_arak_mellett_mire_eleg_a_lakastakarekban_gyujtogetett_penz_Mutatjuk","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=47e4e382-5a35-4995-84ba-45d17cd74edd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efe111e7-889a-4850-bb7c-ca54669c5b64","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180406_Ilyen_arak_mellett_mire_eleg_a_lakastakarekban_gyujtogetett_penz_Mutatjuk","timestamp":"2018. április. 06. 12:53","title":"Ilyen árak mellett mire elég a lakástakarékban gyűjtögetett pénz? Mutatjuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00010007-c919-410a-9f40-71a6cdcc9ab6","c_author":"Zelki Benjámin","category":"gazdasag","description":"Megnéztük, hogy áll a választások előtt a Liget-projekt. Magas, fekete kerítésekkel körülvett építkezéseket találtunk mindenfelé, ezért drónfelvételeket készítettünk az éppen folyó munkákról. Eddig csak a legkevésbé népszerűtlen építkezések kezdődtek meg, azok sem sokat haladtak.","shortLead":"Megnéztük, hogy áll a választások előtt a Liget-projekt. Magas, fekete kerítésekkel körülvett építkezéseket találtunk...","id":"20180407_Varosliget_bejarasa_valasztasok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=00010007-c919-410a-9f40-71a6cdcc9ab6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"581e565d-df8b-4c8f-840a-f7ee3cf8f7e4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180407_Varosliget_bejarasa_valasztasok","timestamp":"2018. április. 07. 09:30","title":"Elkerített építkezések, leharcolt parkok - így néz ki a Városliget drónfelvételeken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ed0caac-7ac5-4581-920c-35bf774f70a7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy polgármester épp a küzdőtéren lett rosszul, nők siettek a segítségére, de elküldték őket. ","shortLead":"Egy polgármester épp a küzdőtéren lett rosszul, nők siettek a segítségére, de elküldték őket. ","id":"20180405_Nok_akartak_ujraeleszteni_valakit_egy_szumomeccsen_inkabb_kitessekeltek_oket","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7ed0caac-7ac5-4581-920c-35bf774f70a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9c9cced-394e-4ba9-ae05-688d9602a138","keywords":null,"link":"/vilag/20180405_Nok_akartak_ujraeleszteni_valakit_egy_szumomeccsen_inkabb_kitessekeltek_oket","timestamp":"2018. április. 05. 12:41","title":"Nők akartak újraéleszteni valakit egy szumómeccsen, inkább kitessékelték őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"240768eb-6346-4dd5-b663-1a66a9217b1e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kezdeményezők úgy számolnak, napi 5-6 alkalommal el tudnak érni egy-másfél millió embert. ","shortLead":"A kezdeményezők úgy számolnak, napi 5-6 alkalommal el tudnak érni egy-másfél millió embert. ","id":"20180405_Az_utolso_pillanatig_hirdetik_az_eselyes_ellenzeki_jelolteket","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=240768eb-6346-4dd5-b663-1a66a9217b1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff99eb02-9ca6-438f-8f67-8f061383ad6b","keywords":null,"link":"/itthon/20180405_Az_utolso_pillanatig_hirdetik_az_eselyes_ellenzeki_jelolteket","timestamp":"2018. április. 05. 20:47","title":"Az utolsó pillanatig hirdetik az esélyes ellenzéki jelölteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b771096d-151a-469e-80ca-3f424acaa7d7","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Bonyolult helyzeteket okozhat a nyugdíjelbírálás időszaka, vagyis az az idő, amikor a nyugdíjazási igényt már benyújtották, de a határozat még nem érkezett meg. Ennek a részleteit mutatta most be az Adózóna.","shortLead":"Bonyolult helyzeteket okozhat a nyugdíjelbírálás időszaka, vagyis az az idő, amikor a nyugdíjazási igényt már...","id":"20180405_Azt_hitte_hogy_egyertelmu_mikor_mehet_nyugdijba_Vigyazzon_a_reszletekre","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b771096d-151a-469e-80ca-3f424acaa7d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d7536c1-a4b0-44a1-b0a1-8960d85a50e3","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180405_Azt_hitte_hogy_egyertelmu_mikor_mehet_nyugdijba_Vigyazzon_a_reszletekre","timestamp":"2018. április. 05. 12:41","title":"Azt hitte, hogy egyértelmű, mikor mehet nyugdíjba? Vigyázzon a részletekre!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33408555-94cc-49d0-8c24-750a576f2f1f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Donald Trump amerikai elnök utasította a hadsereg vezetőit, hogy ahogy lehet, vonják ki a Szíriában állomásozó amerikai katonákat, s közölte azt is, azt szeretné, ha az USA arab szövetségesei vennék át az amerikaiak helyét a stabilizáció és az újjáépítés időszakában. Szerdán még mást mondott a Fehér Ház. \r

","shortLead":"Donald Trump amerikai elnök utasította a hadsereg vezetőit, hogy ahogy lehet, vonják ki a Szíriában állomásozó...","id":"20180405_Mar_senki_sem_tudja_meddig_maradnak_az_amerikaiak_Sziriaban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=33408555-94cc-49d0-8c24-750a576f2f1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34e3573b-e0a5-42fd-9062-81a895541a5c","keywords":null,"link":"/vilag/20180405_Mar_senki_sem_tudja_meddig_maradnak_az_amerikaiak_Sziriaban","timestamp":"2018. április. 05. 17:08","title":"Már senki sem tudja, meddig maradnak az amerikaiak Szíriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"335f7756-1927-4ca3-8923-71e1186f7248","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20180406_Reagalt_a_Tankcsapda_a_tegnapi_Metallicameglepetesre_nem_talalnak_szavakat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=335f7756-1927-4ca3-8923-71e1186f7248&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eac6aaa4-0c41-48a7-8f24-d5c68a2ffeb5","keywords":null,"link":"/kultura/20180406_Reagalt_a_Tankcsapda_a_tegnapi_Metallicameglepetesre_nem_talalnak_szavakat","timestamp":"2018. április. 06. 09:50","title":"Reagált a Tankcsapda a tegnapi Metallica-meglepetésre: nem találnak szavakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]