„Na, mi a helyzet, mi van a választással, győzni fog Orbán?” – így köszönt egy asszony Apátfalván, amikor a roma nemzetközi napot ünneplők közé leült. Ez három óra körül lehetett, amikor a részvételi arányokból tudni lehetett már, hogy többen mentek szavazni, mint 2002-ben.

„Jöjjön, mindjárt jön Sanyi, ő a helyi cigány önkormányzat vezetője, majd ő beszél." Rövidesen bekanyarodott Sanyi a kismotorral, amin egy kék mappa is fityegett. „Pont most vittem ki a mozgó urnát néhány helyre” – magyarázta Károlyi Sándor, a roma önkormányzati vezető. Kiderült, hogy évtizedek óta dolgozik a romákért a faluban, amikor a Fideszről kérdezzük, már sorolja is, hogy mi mindent tett ez a kormány a romákért, a tanodákat működtetik, sok ösztöndíjasuk is van, de a legfontosabbak a családtámogatási rendszerrel kapcsolatos intézkedések.

© Szlavkovits Rita

Rotyog az üstben a pacal, Sándor felesége kevergeti. „Higgye el, nem kell nekünk egy tál étel azért, hogy a Fideszre szavazzunk” – mondja a nő. Szerinte nekik mindenük megvan, van munkájuk az apátfalvi romáknak, a gyerekek pedig iskolába járnak.

„Mi egyébként is kötöttünk egy megállapodást a többi környékbeli cigány önkormányzattal, hogy a Fideszre szavazunk, hogy Lázár Jánost támogatjuk a kampányban” – magyarázza Károlyi Sándor, hogy semmi közük a hódmezővásárhelyi polgármester-választás előtt kirobbant botrányhoz, ahol az egyik tévéműsorban azzal gyanúsították meg a romákat, hogy a romák kárpótlását szervező Romano Kraji csalásra készül. „Nekünk semmi közünk hozzá” – utasítja el Károlyi még a kérdést is. Azt, hogy már másnap Csongrád megyébe érkezett Farkas Flórián, a Lungo Drom elnöke, Károlyi azzal magyarázta, hogy már régóta, a rendszerváltás óta ismerik egymást, és ma sem hiszi el azokat a híreket, amelyeket a roma vezetővel kapcsolatosan hall.

„Mi itt nagyon jól megvagyunk a faluban, a polgármesterrel is jó viszonyban vagyunk” – teszi hozzá Károlyi Sándor, aki egyébként még a megyei közgyűlésben is tag volt a Gyurcsány kormány idején.

© Szlavkovits Rita

„Én nem tudom, hogy mi van, amit Sorosról is mondanak, biztos van benne valami, de 1994-ben még Soros alapítványának a pénzéből lett köves út, ahol a legtöbb roma lakik, meg sok Soros-ösztöndíjas gyerekünk is volt. De ha ő szervezi a migránsokat, az nem kell nekünk, az biztos. Elég nekünk az, hogy jönnek Romániából a cigányok, és elveszik előlünk a munkát” – folytatja Károlyi.

© Szlavkovits Rita

„Nézze, a cigányok között vannak bűnözők is, de nem szabadna általánosítani. A fideszes vezetőknek igazuk van, amikor azt mondják, hogy csak apránként tudnak segíteni, mert sok az előítélet az emberekben, ha adnak valamit, rögtön ugranak rá a magyarok” – magyarázza a helyi roma vezető, hogy miért a Fidesz mellett állnak. „Nehéz munka ez – teszi hozzá a férfi felesége –, de higgye el, hogy a migránsokra itt nincs szükség. Csak megerőszakolnának, meg gyilkolnának. Papír nélkül ide ne jöjjenek” – mondja az asszony, majd még azt is hozzáteszi, hogy a közösségben is mindenki arra szavaz, akire akar, abba nem szólnak bele.