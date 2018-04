Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9559e137-0089-4ff1-80bb-cff5f63fc53a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Visszalépett a gödöllői szocialista jelölt az LMP-s javára. Az MSZP kampányzáróján elkaptuk a pártelnököt, aki szerint nincs megállapodás.","shortLead":"Visszalépett a gödöllői szocialista jelölt az LMP-s javára. Az MSZP kampányzáróján elkaptuk a pártelnököt, aki szerint...","id":"20180406_Megis_megallapodott_az_MSZP_es_az_LMP","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9559e137-0089-4ff1-80bb-cff5f63fc53a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c2e4b1a-d1ce-4099-92be-c9c9b966e4bd","keywords":null,"link":"/itthon/20180406_Megis_megallapodott_az_MSZP_es_az_LMP","timestamp":"2018. április. 06. 16:23","title":"Mégis megállapodott az MSZP és az LMP? Egyre nagyobb a káosz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2436da55-2ada-4436-a82e-b8444c332146","c_author":"Gergely Márton","category":"itthon","description":"Nem csak a magyar nagykövetségek segítenek a kormánysajtónak, hogy horrortörténeteket mesélhessenek el Nyugat-Európából. Orosz Márta gyors nyomozása szerint a német szélsőjobboldali párt is Orbán Viktor propaganda gépezetét támogatja. A Berlinben dolgozó újságírót megvádolták, hogy ő cenzúrázza a Facebookot, erről és az MTVA-nak küldött utolsó tudósításáról is beszélgettünk.","shortLead":"Nem csak a magyar nagykövetségek segítenek a kormánysajtónak, hogy horrortörténeteket mesélhessenek el...","id":"20180407_Az_utolso_radioadas_ezert_hallgatott_el_az_MTVA_berlini_tudositoja","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2436da55-2ada-4436-a82e-b8444c332146&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b06c638c-d318-478c-bc69-a8c4bf7863b2","keywords":null,"link":"/itthon/20180407_Az_utolso_radioadas_ezert_hallgatott_el_az_MTVA_berlini_tudositoja","timestamp":"2018. április. 07. 12:00","title":"A cenzúra és az állami média: ezért hallgatott el az MTVA berlini tudósítója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89771110-ec0b-4f0a-9ecb-70591d003dc0","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"Az első Budapesten megrendezett nemzetközi gyerekfilmfesztiválon meglepő módon egyetlen élőszereplős, magyar film sem szerepel. Animációkat még találunk, de a kicsiknek szóló mozi- és tévéfilmgyártás tartaléküzemmódra kapcsolt itthon, így nemigen volt mit beválogatni a fesztivál programjába. Hol vannak a 21. század Szaffijai, Szeleburdi családjai és az új Csukás István-adaptációk? Deák Kristóf és Lakos Nóra filmrendezőkkel kerestük a választ.","shortLead":"Az első Budapesten megrendezett nemzetközi gyerekfilmfesztiválon meglepő módon egyetlen élőszereplős, magyar film sem...","id":"20180406_Hol_vannak_a_jo_magyar_gyerekfilmek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=89771110-ec0b-4f0a-9ecb-70591d003dc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7b22e55-25c8-47ab-9935-27faf265c2d1","keywords":null,"link":"/kultura/20180406_Hol_vannak_a_jo_magyar_gyerekfilmek","timestamp":"2018. április. 06. 20:00","title":"Hol vannak a jó magyar gyerekfilmek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbd9ec15-df41-4833-8019-738c6c284c9c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem véletlenül egy Facebookon közzétett videóban hangoztatják Orbán iránti szimpátiájukat a csatorna arcai, ha ugyanis a tévében adnának le ilyesmit, jókora büntetésre számíthatnának.","shortLead":"Nem véletlenül egy Facebookon közzétett videóban hangoztatják Orbán iránti szimpátiájukat a csatorna arcai, ha ugyanis...","id":"20180406_Trukkosen_kampanyolnak_Orban_mellett_a_TV2_musorvezetoi","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dbd9ec15-df41-4833-8019-738c6c284c9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b04a77da-5b12-447f-bb64-c05054443aac","keywords":null,"link":"/kultura/20180406_Trukkosen_kampanyolnak_Orban_mellett_a_TV2_musorvezetoi","timestamp":"2018. április. 06. 19:01","title":"Trükkösen kampányolnak Orbán mellett a TV2 műsorvezetői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90246d66-6fd8-4cd6-bae3-3a66f29e54bf","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Hét orosz oligarcha, 17 kormányilletékes és 12 vállalat szerepel a legújabb amerikai szankciós listán. A megbüntetettek Vlagyimir Putyin orosz államfő bizalmasai. ","shortLead":"Hét orosz oligarcha, 17 kormányilletékes és 12 vállalat szerepel a legújabb amerikai szankciós listán. A megbüntetettek...","id":"20180406_Itt_vannak_az_ujabb_Oroszorszag_elleni_USAszankciok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=90246d66-6fd8-4cd6-bae3-3a66f29e54bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5864a711-ee1c-4985-be4e-b9f03f154e68","keywords":null,"link":"/vilag/20180406_Itt_vannak_az_ujabb_Oroszorszag_elleni_USAszankciok","timestamp":"2018. április. 06. 15:08","title":"Itt vannak az újabb Oroszország elleni USA-szankciók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e6f323f-ebf5-4acd-be2a-2b68f596a2b1","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Rabtársa vallott Czeglédy ellen, többek közt erre hivatkozva érte el az ügyészség, hogy meghosszabbítsák a baloldali politikus-jogász előzetesét és így ne kerüljön szabadlábra a vasárnapi választások előtt – derül ki a hvg.hu birtokába került jegyzőkönyvből. Czeglédy ügyvédje szerint több körülmény is arra utal, hogy manipulálhatták az áfa-csalásért ülő férfit, akinek vallomása más szempontból is furcsa.","shortLead":"Rabtársa vallott Czeglédy ellen, többek közt erre hivatkozva érte el az ügyészség, hogy meghosszabbítsák a baloldali...","id":"20180407_Igy_tartottak_elozetesben_Czegledy_Csabat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8e6f323f-ebf5-4acd-be2a-2b68f596a2b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b190f753-a6f3-4004-abd1-dee84f62b215","keywords":null,"link":"/itthon/20180407_Igy_tartottak_elozetesben_Czegledy_Csabat","timestamp":"2018. április. 07. 09:04","title":"Besúgó cellatárs vallomásával tarthatták börtönben Czeglédy Csabát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00eb6d9f-fde0-4382-97e3-a0804d6fc7c5","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A miniszterelnök-helyettes szerint ennek a civilizációnak azok is részesei, akik nem templomba járó emberek, nem tartják magukat vallásosnak.","shortLead":"A miniszterelnök-helyettes szerint ennek a civilizációnak azok is részesei, akik nem templomba járó emberek, nem...","id":"20180408_Semjen_szerint_ma_On_a_kereszteny_civilizacio_jovojerol_dont","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=00eb6d9f-fde0-4382-97e3-a0804d6fc7c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b732fc2-0e39-4163-bdff-f46d85009986","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_Semjen_szerint_ma_On_a_kereszteny_civilizacio_jovojerol_dont","timestamp":"2018. április. 08. 11:15","title":"Semjén szerint ma Ön a keresztény civilizáció jövőjéről dönt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9d8328f-3a90-4b89-8241-ae5a0804068d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A választók több mint 13 százaléka ment el voksolni reggel 9-ig.","shortLead":"A választók több mint 13 százaléka ment el voksolni reggel 9-ig.","id":"20180408_Itt_a_legujabb_reszveteli_adat_ujabb_rekord","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a9d8328f-3a90-4b89-8241-ae5a0804068d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5099c15e-43a4-4f60-afa6-ee0c415ed4e8","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_Itt_a_legujabb_reszveteli_adat_ujabb_rekord","timestamp":"2018. április. 08. 09:46","title":"Itt a legújabb részvételi adat, újabb rekord","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]