[{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Személyi sérüléssel járó közúti közlekedési baleset miatt teljes pályás útlezárás van érvényben Kaposvár külterületén.","shortLead":"Személyi sérüléssel járó közúti közlekedési baleset miatt teljes pályás útlezárás van érvényben Kaposvár külterületén.","id":"20180408_baleset_67_es_fout","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1380e446-e46a-4e32-9558-b9c795ece647","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180408_baleset_67_es_fout","timestamp":"2018. április. 08. 20:52","title":"Baleset történt Kaposvárnál, teljes az útzár a 67-es főúton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"002b5454-655c-4150-894e-4fceade35157","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezúttal kivételen nem a legnépszerűbb hazai használt autós oldalon keresi gazdáját egy megkímélt állapotú, C-s rendszámú régi magyar Lada.","shortLead":"Ezúttal kivételen nem a legnépszerűbb hazai használt autós oldalon keresi gazdáját egy megkímélt állapotú, C-s...","id":"20180408_regi_orosz_auto_magyar_rendszammal_ausztriaban_elado","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=002b5454-655c-4150-894e-4fceade35157&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b39cdf5a-5151-44b3-b2f9-66429a1faa58","keywords":null,"link":"/cegauto/20180408_regi_orosz_auto_magyar_rendszammal_ausztriaban_elado","timestamp":"2018. április. 08. 08:21","title":"Régi orosz autó magyar rendszámmal Ausztriában eladó: új gazdát keres egy 1200-as Zsiguli","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58e96af8-33ff-463e-9623-8062b4c868a3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tudósítónk jelenti a Bocskai úti sorból.","shortLead":"Tudósítónk jelenti a Bocskai úti sorból.","id":"20180408_Ti_vagytok_a_legnagyobbak","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=58e96af8-33ff-463e-9623-8062b4c868a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b0cc9a3-842f-4081-808d-9d6608a34791","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_Ti_vagytok_a_legnagyobbak","timestamp":"2018. április. 08. 21:16","title":"\"Ti vagytok a legnagyobbak!\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff2428b7-8121-4bd7-af27-637a57cf4a5b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Tesla szerint viszont ők meg sem rendelték azt a munkát.","shortLead":"A Tesla szerint viszont ők meg sem rendelték azt a munkát.","id":"20180408_Bepereltek_a_Teslat_mert_nem_fizetett_ki_egy_500_ezres_szamlat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ff2428b7-8121-4bd7-af27-637a57cf4a5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"489bc248-05c6-4bf0-b8d2-d63b0ddca010","keywords":null,"link":"/kkv/20180408_Bepereltek_a_Teslat_mert_nem_fizetett_ki_egy_500_ezres_szamlat","timestamp":"2018. április. 09. 09:10","title":"Beperelték a Teslát, mert nem fizetett ki egy 500 ezres számlát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9925ce5-5018-4bde-b7cd-b319f45460a6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Összesen 1,6 milliárd forintért építik az M3-as metró rádiórendszerét.","shortLead":"Összesen 1,6 milliárd forintért építik az M3-as metró rádiórendszerét.","id":"20180409_Allami_ceg_epithet_radiorendszert_a_budapesti_metroban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c9925ce5-5018-4bde-b7cd-b319f45460a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9eb7bf95-6806-4a0c-95d7-e4ec52e3ebde","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180409_Allami_ceg_epithet_radiorendszert_a_budapesti_metroban","timestamp":"2018. április. 09. 08:29","title":"Állami cég építhet rádiórendszert a budapesti metróban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7dbabab-2bdd-440e-b7ee-407f06247bc9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sofőrt nem izgatta, hogy balesetveszélyes dolgot művel.","shortLead":"A sofőrt nem izgatta, hogy balesetveszélyes dolgot művel.","id":"20180408_autopalya_baleset_video","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f7dbabab-2bdd-440e-b7ee-407f06247bc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17936b18-79bd-46ad-af9c-0f059e8ee5f1","keywords":null,"link":"/cegauto/20180408_autopalya_baleset_video","timestamp":"2018. április. 08. 15:11","title":"Ennél nagyobb ostobaságot még nem láttunk autópályán – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1796aac-ff12-4649-afde-f7bca61d0400","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az NVI vezetője szerint Újbudán tragikus a helyzet, és Londonban is egy kilométeres sor áll még a szavazókörnél.","shortLead":"Az NVI vezetője szerint Újbudán tragikus a helyzet, és Londonban is egy kilométeres sor áll még a szavazókörnél.","id":"20180408_megteltek_a_muanyag_urnak_ujbuda_es_london_a_tragikus_pont","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b1796aac-ff12-4649-afde-f7bca61d0400&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18de9711-c21e-4e57-bf25-c20da8574c63","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_megteltek_a_muanyag_urnak_ujbuda_es_london_a_tragikus_pont","timestamp":"2018. április. 08. 19:00","title":"Megteltek a műanyag urnák, Újbuda és London a tragikus pont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46cea3a9-ed98-464b-8267-5b42b3456aac","c_author":"Pavló Péter","category":"cegauto","description":"Miközben alig egy évtizede még csak fantáziáltunk elektromos autókról, mára a legtöbb autógyártó cég saját elektromos autót fejleszt. Mindez azt mutatja: a legtöbben már elektromos autót akarnak maguknak, még akkor is, ha egyelőre nem így gondolják.","shortLead":"Miközben alig egy évtizede még csak fantáziáltunk elektromos autókról, mára a legtöbb autógyártó cég saját elektromos...","id":"20180407_bazso_gabor_elektromos_autozas_smart_2018","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=46cea3a9-ed98-464b-8267-5b42b3456aac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7db2443-2a16-4aac-b922-397200755ecc","keywords":null,"link":"/cegauto/20180407_bazso_gabor_elektromos_autozas_smart_2018","timestamp":"2018. április. 07. 14:21","title":"Bazsó Gábor: Az elektromos autókon kívül minden más hülyeség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]