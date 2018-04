Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"42380be4-1141-48f2-9f78-e586507770b4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Visszautalt arra, amit a kormánypártiak a szemükre vetettek az olimpiai pályázat elleni aláírásgyűjtést követően.","shortLead":"Visszautalt arra, amit a kormánypártiak a szemükre vetettek az olimpiai pályázat elleni aláírásgyűjtést követően.","id":"20180407_alomgyilkossagot_igert_orbaneknak_fekete_gyor","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=42380be4-1141-48f2-9f78-e586507770b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c8a132a-3ee3-448f-8ef5-7b3a690f0fb8","keywords":null,"link":"/itthon/20180407_alomgyilkossagot_igert_orbaneknak_fekete_gyor","timestamp":"2018. április. 07. 21:50","title":"Álomgyilkosságot ígért Orbánéknak Fekete-Győr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97d05972-346d-4dca-bb94-77303fa9002a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha nagyon szoros lesz az eredmény, billeghet rajta az a több százezer voks, amit csak pár nap múlva számolnak meg.","shortLead":"Ha nagyon szoros lesz az eredmény, billeghet rajta az a több százezer voks, amit csak pár nap múlva számolnak meg.","id":"20180408_Lehet_hogy_csak_jovo_szombaton_dol_el_a_valasztas","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=97d05972-346d-4dca-bb94-77303fa9002a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71cf9a8b-d0c3-4d16-9d93-e2472bf327c2","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_Lehet_hogy_csak_jovo_szombaton_dol_el_a_valasztas","timestamp":"2018. április. 08. 13:23","title":"Lehet, hogy csak jövő szombaton dől el a választás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6bbf338-f712-45b2-99a6-f3a66c9bcddf","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Észak-Korea jelezte az Egyesült Államok felé, hogy kész tárgyalni a Koreai félsziget nukleáris leszereléséről. Ez lesz a fő téma Donald Trump amerikai elnök és Kim Dzsong Un észak-koreai vezető tervezett találkozóján - közölte vasárnap egy neve elhallgatását kérő amerikai tisztségviselő.","shortLead":"Észak-Korea jelezte az Egyesült Államok felé, hogy kész tárgyalni a Koreai félsziget nukleáris leszereléséről. Ez lesz...","id":"20180408_EszakKorea_kesz_targyalni_a_nuklearis_leszerelesrol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c6bbf338-f712-45b2-99a6-f3a66c9bcddf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbefd5c1-fe58-4095-b967-115b793aa795","keywords":null,"link":"/vilag/20180408_EszakKorea_kesz_targyalni_a_nuklearis_leszerelesrol","timestamp":"2018. április. 08. 22:47","title":"Észak-Korea kész tárgyalni a nukleáris leszerelésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89599874-77a2-456f-8577-bc4e42a7deb3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Indul a Feleségek luxuskivitelben második évadja, új szereplők is érkeznek. ","shortLead":"Indul a Feleségek luxuskivitelben második évadja, új szereplők is érkeznek. ","id":"20180408_A_TV2_volt_tulajdonosa_is_feleseg_lesz_luxuskivitelben","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=89599874-77a2-456f-8577-bc4e42a7deb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fdb6ed3-73d8-4470-a9a5-c1a21375de86","keywords":null,"link":"/elet/20180408_A_TV2_volt_tulajdonosa_is_feleseg_lesz_luxuskivitelben","timestamp":"2018. április. 08. 21:34","title":"A TV2 volt tulajdonosa is feleség lesz luxuskivitelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76be1940-2089-449b-821d-0c3a01de5c05","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nagyon megy a szurkolás.","shortLead":"Nagyon megy a szurkolás.","id":"20180408_Vajna_Timea_velemenye_a_valasztasrol_Hajra_Fidesz","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=76be1940-2089-449b-821d-0c3a01de5c05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72fedf8e-9bd8-4855-be83-b3e967f651a5","keywords":null,"link":"/elet/20180408_Vajna_Timea_velemenye_a_valasztasrol_Hajra_Fidesz","timestamp":"2018. április. 08. 22:13","title":"Vajna Tímea véleménye a választásról: Hajrá, Fidesz!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f249568d-5c32-442b-a386-0c630ab49271","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Március végén két új tablet is napvilágot látott. Két különböző világ, és a cél, az (egyelőre amerikai) iskolások kegyének elnyerése. Mögöttük a Google és az Apple áll.","shortLead":"Március végén két új tablet is napvilágot látott. Két különböző világ, és a cél, az (egyelőre amerikai) iskolások...","id":"20180407_apple_ipad_vs_chromebook_tab10","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f249568d-5c32-442b-a386-0c630ab49271&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99423a17-c96b-4e73-a08e-e2bcef3ebb04","keywords":null,"link":"/tudomany/20180407_apple_ipad_vs_chromebook_tab10","timestamp":"2018. április. 07. 15:02","title":"Gigászi harc: egymásnak feszül a Google és az Apple az iskolák miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9420a32-df3f-4abd-9ca2-1ab09425e580","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megérkezett a friss adat.","shortLead":"Megérkezett a friss adat.","id":"20180408_Kozelit_az_50_szazalekos_reszvetel","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d9420a32-df3f-4abd-9ca2-1ab09425e580&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b7b6127-e18a-4746-95e6-1dbca3abdfde","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_Kozelit_az_50_szazalekos_reszvetel","timestamp":"2018. április. 08. 13:35","title":"Közelít az 50 százalékos részvétel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9092ff72-d89d-437d-8cee-487d4fb86a9b","c_author":"Crystal Group","category":"brandchannel","description":"Svájc! – vágták rá mini-közvéleménykutatásunk résztvevői arra a kérdésre, mi jut az eszükbe a banktitokról, annak ellenére, hogy e sztereotípia lassan megszűnőben van. Többségünket inkább már az foglalkoztatja, hogy nem jutnak-e az adataink a beleegyezésünk nélkül illetéktelen kezekbe – ahogy az történt a Facebook 50 millió felhasználójával. Ezért jó tudni, hogyan derülhet fény legálisan a bizalmas, a hatóságok, céges versenytársak számára igen értékes banki adatainkra.","shortLead":"Svájc! – vágták rá mini-közvéleménykutatásunk résztvevői arra a kérdésre, mi jut az eszükbe a banktitokról, annak...","id":"crystalgroup_20180404_Tudta_hogy_a_banki_adatai_Facebook_nelkul_is_veszelyben_lehetnek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9092ff72-d89d-437d-8cee-487d4fb86a9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5c8c060-0b89-4518-baf6-9b56c0faee85","keywords":null,"link":"/brandchannel/crystalgroup_20180404_Tudta_hogy_a_banki_adatai_Facebook_nelkul_is_veszelyben_lehetnek","timestamp":"2018. április. 09. 07:30","title":"Tudta, hogy a banki adatai Facebook nélkül is veszélyben lehetnek!?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Crystal Worldwide Group","c_partnerlogo":"97a54c9e-eeba-45df-b135-5ff6ebac7a8c","c_partnertag":"crystalgroup"}]