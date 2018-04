Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4633609c-a50e-4e75-9d88-9456e35dbdf3","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"itthon","description":"Makón is sokan mennek szavazni, többen, mint négy éve. Aki bevallja, hogy kire szavazott, az csakis Lázárra ikszelt. Van, aki csak Orbánt ismeri.","shortLead":"Makón is sokan mennek szavazni, többen, mint négy éve. Aki bevallja, hogy kire szavazott, az csakis Lázárra ikszelt...","id":"20180408_Romanapi_porkoltrotyogas_csipetnyi_migransozassal_Makon","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4633609c-a50e-4e75-9d88-9456e35dbdf3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2299c801-0437-4f60-8043-6976c4350e9e","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_Romanapi_porkoltrotyogas_csipetnyi_migransozassal_Makon","timestamp":"2018. április. 08. 13:57","title":"Roma-napi pörköltrotyogás csipetnyi migránsozással Makón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f77a2dbb-b2a6-45cb-9a9e-a4376df6ebd3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Likud pártigazgatója szerint a Jobbik akut veszélyt jelent.","shortLead":"A Likud pártigazgatója szerint a Jobbik akut veszélyt jelent.","id":"20180408_Izraeli_kormanylap_ha_nem_Orban_gyoz_jon_az_antiszemitizmus","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f77a2dbb-b2a6-45cb-9a9e-a4376df6ebd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7acf3b14-5c18-495f-8abf-07e947fdb37a","keywords":null,"link":"/vilag/20180408_Izraeli_kormanylap_ha_nem_Orban_gyoz_jon_az_antiszemitizmus","timestamp":"2018. április. 08. 10:03","title":"Izraeli kormánylap: ha nem Orbán győz, jön az antiszemitizmus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57c52453-5c88-40a4-9007-8ad15a367d75","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közelít a részvétel a sokak által belengetett 70 százalékhoz, este 7-ig még leadhatja a voksát, aki még nem tette meg, de szeretné.","shortLead":"Közelít a részvétel a sokak által belengetett 70 százalékhoz, este 7-ig még leadhatja a voksát, aki még nem tette meg...","id":"20180408_Valasztas_2018_63_szazalek_felett_a_reszvetel","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=57c52453-5c88-40a4-9007-8ad15a367d75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"855350e8-2e48-4907-bee1-c909bd494c34","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_Valasztas_2018_63_szazalek_felett_a_reszvetel","timestamp":"2018. április. 08. 17:38","title":"Választás 2018: 63 százalék felett a részvétel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3d6bbe5-7392-4434-9a54-312319cde35c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Rosszul lett.","shortLead":"Rosszul lett.","id":"20180408_Mentot_kellett_hivni_egy_szavazatszamlalohoz_Zalaegerszegen","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e3d6bbe5-7392-4434-9a54-312319cde35c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63e995d4-3f24-4a0a-b9d1-bdbe97c4cb4b","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_Mentot_kellett_hivni_egy_szavazatszamlalohoz_Zalaegerszegen","timestamp":"2018. április. 08. 12:18","title":"Mentőt kellett hívni egy szavazatszámlálóhoz Zalaegerszegen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"859115ec-c25c-4c8c-a91d-15afaa2d2e4e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem csak hozzák hazánkba a használt autókat, hanem viszik is a másodkézből származó gépkocsikat Magyarországról.","shortLead":"Nem csak hozzák hazánkba a használt autókat, hanem viszik is a másodkézből származó gépkocsikat Magyarországról.","id":"20180408_reexport_hasznalt_auto","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=859115ec-c25c-4c8c-a91d-15afaa2d2e4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"025df9f5-a74d-4f8c-89da-58747c8e6362","keywords":null,"link":"/cegauto/20180408_reexport_hasznalt_auto","timestamp":"2018. április. 08. 11:25","title":"Nagy biznisz tőlünk visszavinni a használt német autót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8172fb27-a1ff-4c2d-9bf5-75c66b5fc931","c_author":"Hamvay Péter","category":"kultura","description":"Az underground művész azt mondja, nem a vásárlók ízléséének akar megfelelni politikusportréival, amelyek egyfajta celebbé tették, de a médianyilvánosságot fontosnak tartja, mert így tudja befolyásolni az emberek véleményét. HVG-portré.","shortLead":"Az underground művész azt mondja, nem a vásárlók ízléséének akar megfelelni politikusportréival, amelyek egyfajta...","id":"201814_drmarias","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8172fb27-a1ff-4c2d-9bf5-75c66b5fc931&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"599cc372-74aa-4557-aa5b-79eb8d409b13","keywords":null,"link":"/kultura/201814_drmarias","timestamp":"2018. április. 07. 15:00","title":"drMáriás: Orbánt Sztálin és Kádár mellé tenni nem épp a hatalom kegyeit kereső gesztus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fc36b59-c4fe-4001-aa0a-1c207a81e936","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"itthon","description":"Fájdalmunkban nem vagyunk egyedül. Tudunk egymásról, és meg kell védenünk egymást. Vélemény.","shortLead":"Fájdalmunkban nem vagyunk egyedül. Tudunk egymásról, és meg kell védenünk egymást. Vélemény.","id":"20180409_Iras_a_falon","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8fc36b59-c4fe-4001-aa0a-1c207a81e936&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7c768be-1d17-4d75-917a-fa82a5f972c8","keywords":null,"link":"/itthon/20180409_Iras_a_falon","timestamp":"2018. április. 09. 08:16","title":"Tóta W.: Írás a falon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"150ce3a4-18fa-448c-a133-ae4869b76ff8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kovács Gergely pártelnök az Indexnek nyilatkozva azt viszont sajnálta, hogy a csirkeembert nem engedték jelmezben voksolni.","shortLead":"Kovács Gergely pártelnök az Indexnek nyilatkozva azt viszont sajnálta, hogy a csirkeembert nem engedték jelmezben...","id":"20180408_Lomaszkban_szavazott_a_Ketfarku_szombathelyi_jeloltje","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=150ce3a4-18fa-448c-a133-ae4869b76ff8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f276116-6230-4f4c-9402-c5f896a78da3","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_Lomaszkban_szavazott_a_Ketfarku_szombathelyi_jeloltje","timestamp":"2018. április. 08. 21:04","title":"Lómaszkban szavazott a Kétfarkú szombathelyi jelöltje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]