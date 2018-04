Tavaly márciusban a kormány totális hadjáratot indított a Heineken ellen, azonban végül nem tiltották be a logójukat. A tét többrétű volt: a felszínen egyrészt a nem is olyan kicsi, nem is annyira magyar Csíki Sört kívánták megvédeni, lényegében azonban a határon túli szavazatokat akarták megszerezni.

A hvg.hu-nak egy befolyásos kormányzati szereplő akkor azt magyarázta, a Heineken felrúgta a stratégiai partnerséget, és „nem viheti el szárazon, hogy megsértette az erdélyi magyarokat, végső soron a magyar nemzetet”. A Heineken végül megadta magát, és megegyeztek a márkanév használatáról a Csíki Sörrel. Az összepancsolt Lex Heinekent a kormány elsunnyogta, az őszi ciklusban már nem foglalkoztak a vörös csillag tilalmát kimondó bosszútörvénnyel.

Most egy M.E. nevű budapesti állampolgár mint felperes kérte a bíróságtól annak megállapítását, hogy a Heineken megsértette a felperes magyarsághoz kapcsolódó személyiségi jogait azzal, hogy termékein vörös csillagú márkajelet használ. Az első tárgyalás most zajlik a Győri Törvényszéken. Az ügyben a Heinekent is megkerestük, egyelőre nem kívántak nyilatkozni.