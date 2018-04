Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"033798d0-5205-4413-b273-e99ad30d5669","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Baloldali hívei megakadályozták, hogy Lula gépkocsin elhagyhassa a szakszervezeti központ területét. ","shortLead":"Baloldali hívei megakadályozták, hogy Lula gépkocsin elhagyhassa a szakszervezeti központ területét. ","id":"20180408_Feladta_magat_a_korrupcioval_vadolt_brazil_elnok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=033798d0-5205-4413-b273-e99ad30d5669&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18cd4fca-603a-40b4-8a08-c6ff9e49600d","keywords":null,"link":"/vilag/20180408_Feladta_magat_a_korrupcioval_vadolt_brazil_elnok","timestamp":"2018. április. 08. 12:47","title":"Feladta magát a korrupció miatt elítélt brazil elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f6c704c-7c64-4482-aa18-d04b8950a48a","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Vendéglátóipari múltú vállalkozó lett a Sziget fesztiválról a Lupa-tavi luxusfürdőzésre átnyergelő Gerendai Károly érdekeltségében álló Lupa Strand Kft. ügyvezetője. Maltárházi Rita már a kétezres években felbukkant Gerendai-féle cégben, és tíz évig vezető volt a Centrál Kávéház Kft.-ben is.","shortLead":"Vendéglátóipari múltú vállalkozó lett a Sziget fesztiválról a Lupa-tavi luxusfürdőzésre átnyergelő Gerendai Károly...","id":"201814_lupa_strand_uj_programhoz_uj_ember","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6f6c704c-7c64-4482-aa18-d04b8950a48a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94aa0158-96a1-4918-b8f7-ccfb4a012e96","keywords":null,"link":"/kkv/201814_lupa_strand_uj_programhoz_uj_ember","timestamp":"2018. április. 08. 08:30","title":"Gerendai Károly felpörgeti Lupa-tavi beruházását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c85a40e-8ece-4fd3-8575-627590ff05ce","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A 2018-as választásokra való részvételre buzdítja hazai felhasználóit ma a Google és a Facebook is. Ez utóbbi tehetett be a Nemzeti Választási Iroda oldalának is.","shortLead":"A 2018-as választásokra való részvételre buzdítja hazai felhasználóit ma a Google és a Facebook is. Ez utóbbi tehetett...","id":"20180408_valasztas_2018_as_valasztasok_google_facebook","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2c85a40e-8ece-4fd3-8575-627590ff05ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"123eec8e-9053-4763-931d-a009301ee564","keywords":null,"link":"/tudomany/20180408_valasztas_2018_as_valasztasok_google_facebook","timestamp":"2018. április. 08. 10:08","title":"Felkelt az ország, leállt a választás oldala – alighanem a Facebook miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52bbc1df-07a1-4fdc-bf7f-d8639c178c4c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20180407_Itt_a_ot_nyero_szam","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=52bbc1df-07a1-4fdc-bf7f-d8639c178c4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fa98ed8-4786-42f3-88e6-2b50ab510a9f","keywords":null,"link":"/elet/20180407_Itt_a_ot_nyero_szam","timestamp":"2018. április. 07. 19:38","title":"Kihúzták a lottószámokat - mennyire van oka örülni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51506608-7b0e-4c95-9cc1-42b6e1391d58","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe az elmúlt napok legérdekesebb, legolvasottabb tech témáit – nézzük, mi történt a héten.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe az elmúlt napok legérdekesebb, legolvasottabb tech témáit – nézzük, mi történt a héten.","id":"20180408_facebook_kamuprofilok_torlese_madarhatarozo_zacher_gabor_fuggoseg_intel_i9_laptopok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=51506608-7b0e-4c95-9cc1-42b6e1391d58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffc38ae3-82f1-47e0-87d5-0d08e5e4a016","keywords":null,"link":"/tudomany/20180408_facebook_kamuprofilok_torlese_madarhatarozo_zacher_gabor_fuggoseg_intel_i9_laptopok","timestamp":"2018. április. 08. 12:00","title":"Ez történt: tömeges törlésbe kezdett a Facebook","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52dea1ba-1e47-4a8c-9541-7e7936345256","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Állítólag nincs elég hely. ","shortLead":"Állítólag nincs elég hely. ","id":"20180407_nem_engedik_be_a_magyar_narancsot_a_fidesz_eredmenyvarojara","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=52dea1ba-1e47-4a8c-9541-7e7936345256&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2314214-d8c2-4dec-ba1a-71d1ab72e59a","keywords":null,"link":"/itthon/20180407_nem_engedik_be_a_magyar_narancsot_a_fidesz_eredmenyvarojara","timestamp":"2018. április. 07. 21:42","title":"Nem engedik be a Magyar Narancsot a Fidesz eredményvárójára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0d63bf5-afec-4c12-ba06-6023f5631c4e","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"gazdasag","description":"Csanádpalotán is sokan mennek el szavazni, ez az a kisváros, ahol január első munkanapján jelentették be, hogy csődbe ment a város. Lázár János megmentőként jelent meg, 72 millió forintot „hozott” a városnak, ám még így is elküldték a közmunkások kétharmadát még márciusban. A megszólítottak többsége úgy véli, a Jobbik fog győzni, de akadt olyan is, aki bennünket is Soros emberének nézett.","shortLead":"Csanádpalotán is sokan mennek el szavazni, ez az a kisváros, ahol január első munkanapján jelentették be, hogy csődbe...","id":"20180408_Te_is_sorosista_vagy_A_csanadpalotai_kocsmaban_megmondtak_a_tutit","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e0d63bf5-afec-4c12-ba06-6023f5631c4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8911c94-ee4f-49e9-9d4a-f609ab400042","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180408_Te_is_sorosista_vagy_A_csanadpalotai_kocsmaban_megmondtak_a_tutit","timestamp":"2018. április. 08. 10:45","title":"„Te is sorosista vagy?” A csanádpalotai kocsmában megmondták a tutit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c770b484-c141-4f16-bab9-c53af74f0eaf","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Országosan egyébként összesen 187-en léptek vissza a határidőig. ","shortLead":"Országosan egyébként összesen 187-en léptek vissza a határidőig. ","id":"20180407_Salgotarjanban_tenyleg_lepedon_szavaznak_32_jelolt_indul","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c770b484-c141-4f16-bab9-c53af74f0eaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58ef5479-23e6-473b-bfe5-bc17763aed1b","keywords":null,"link":"/itthon/20180407_Salgotarjanban_tenyleg_lepedon_szavaznak_32_jelolt_indul","timestamp":"2018. április. 07. 14:03","title":"Salgótarjánban tényleg lepedőn szavaznak: 32 jelölt indul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]