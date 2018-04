Diadalmámor és totális összeomlás - ez maradt a 2018-as parlamenti választás után, középút nem maradt senkinek. Magyarország tehát egyrészt olyan maradt, mint volt immár nyolc évig, eközben mégis egészen más lett, mint április 8-án reggel volt. A nagy kérdés most az: hogy jutottunk idáig, és mi jön most. Igyekszünk válaszokat találni.

Én Karácsonyra fogok ikszelni

– ezt még a választás előtt osztotta meg velünk Szabó András, a Csongrád megyei Tömörkényen, aki meg is mutatta, hogy az interneten szokott tájékozódni, a tévében is megnézi a beszélgetős műsorokat. Az szemmel láthatóan meglepte, hogy Karácsony Gergely nevét nem fogja megtalálni a lapon, amit a fülkében kell majd kitöltenie.

A szentesi körzetben, ahova például Tömörkény is tartozik, 25 jelölt került fel a szavazólapra, de a többi csongrádi választókerületben is legkevesebb 15 név szerepelt. A négy megyei választókörzethez tartozók nagy része falvakban, a megyében a kisebb települések lakosságának nem ritkán a fele pedig külterületi tanyákon él. Ők legtöbbször az önkormányzatok alkalmazottaival, a tanyagondnokokkal találkoznak. Párt egy szál se. Alig találkoznak az iskolán kívül a tanárokkal, de a rendelőn kívül orvosokkal se, mert ők sem ott élnek.

A kisiskolák évtizedekkel ezelőtti bezárása óta sok helyen még a tanárok is csak átutazóban vannak, a tantestületek fele óraadóként utazgat a falvak között, de az összevont intézményekben az alkalmazottak is „áttanítanak” Állatorvost se mindig találni helyben, de még a papok is egyszerre több településen szolgálnak, még temetésen is az órájukat nézik, mert a szomszédos faluba kell sietniük, magyarul az értelmiség szinte teljesen kikopott a falvakból. Maradt az egyetlen igazodási pont: a polgármester.

A kutya nem törődik a vidékiekkel

Nincsenek itt pártok, nem is tudom, hogy kik a jelöltek, majd a lapon megnézem

– magyarázta még a múlt héten a tömörkényi férfi, amikor rájött, hogy nem Karácsony nevét kell keresni. Szabó András háza környékén akkor még állt a víz, évek óta küszködnek vele, szerinte az elvezetőket nem tartják karban rendesen, nem tud elfolyni a víz.

Szabó rokkantnyugdíjból él, súlyos légzőszervi betegsége van, időnként a lovát sem tudja kantáron elvezetni, mert nem kap levegőt. Feleségével és kisiskolás gyermekével élnek a falu szélén, a politikusok közül lényegében a fideszes képviselőjelöltön, Farkas Sándoron kívül nem ismernek senkit. A faluban független polgármester van, de Szabó szerint meg van kötve a keze a beígért fejlesztések miatt. A múlt héten Szabó Andrást még kórházba is elszállították, annyira romlott az állapota. Éppen a választás előtti napon engedték haza, a lánya vitte el autóval szavazni, de azt, hogy végül kire adta le a voksát, nem sikerült megtudnunk.

Baj van, segítség nincs

„Van itt baj bőven” – ezt a szintén Csongrád megyei, a szentesi választókörzetben, a Balástyán élő Csúri István mondta, akinek a földjét most éppen az önkormányzat vette meg egy árverésen, mivel a család devizahitelt vett fel évekkel ezelőtt, amit nem tudtak törleszteni. A bank egymillió forintért árverezte a területet, de hiába jelentkezett be a tulajdonos, hogy letenné a pénzt, addigra már elkelt a föld. Most fellebbeztek, de attól tartanak Csúriék, hogy elúszik a földjük. Erre mondta a férfi, hogy ennél több baj is van szerintük a faluban, de nekik sincs hova fordulniuk, egy fórumot tartott a kormánypárton kívül a Jobbik, de még arról sem értesültek. Más párt be sem tette Balástyára a lábát, a polgármesterük, aki szintén független, évek óta nyeri a helyhatósági választásokat, szerintük is a Fideszhez húz, nem véletlenül, mert tőlük kapja a település a pénzt.

Népkonyha

Hát kire szavaznánk, persze, hogy a Fideszre

– ezt már a Balástya és Dóc közötti Bodorszéken mondják az asszonyok, akik éppen a népkonyha előtt állnak sorba az ebédért. Egy alapítvány nyert pénzt arra, hogy másfél éven át ingyen vihetik innen a rászorulók az ételt. A sárgaborsó főzeléket meri ki a közfoglalkoztatott az „ideiglenes” népkonyhánál, nem engedi, hogy fotózzuk, csak annyit mond a nő, hogy nem kell lebecsülni a közmunkásokat, akik rengeteget dolgoznak, a falu rendezvényein mindent ők csinálnak, de rendben tartják a települést is, ahogy például itt az ebédet is ők osztják.

A negyven körüli asszony még azt is elárulja, hogy a környékben sehol nincs munka, legfeljebb a nagygazdáknál lehet napszámba menni, ő maga is szokott ilyet vállalni, amikor csak tud, mivel két gyermekét egyedül neveli. Egyre többen állnak a sorban, nem is palástolják, hogy a kormányzó pártot támogatják, inkább csodálkoznak még a kérdésen is.

„Kapunk fát is télire” – szól hozzá a sorban állók közül egy férfi. „Én nem kapok, túl sok a nyugdíjam” – vágja rá egy idős asszony, akiről kiderül, hogy alig százezer forintot hoz a postás, de megkapta az Erzsébet-utalványt is. „Nagyon jól jött, ráadásul most azt ígérték, hogy mi is megkapjuk a 12 ezer forintos rezsikompenzációt, azt még nem tudjuk, hogyan, de megkapjuk, az is jól jön, nekem százezer forintért kellett vennem a télire, így is alig futotta ki” – magyarázkodik a nyugdíjas. „Hát igen, az bosszantó, hogy ők milliókról beszélnek, amikor mi itt tízezrekből vergődünk” – jegyzi meg, de ezt is már csak akkor, amikor rákérdezek.

„Ezek már eleget loptak, talán tele lehet a zsebük, többet nem fognak”

– indokolja meg, hogy miért szavaz mégis a Fideszre.

„Á, ne higgyen nekik, azt sem tudják, hogy kell szavazni” – kotnyeleskedik a beszélgetésbe egy fiatal srác. „Tudja, nekünk teljesen mindegy, úgyis marad minden, bárki is nyert a választásokon. Én is inkább szerelgetem a gépeket, a motoromat, az engem leköt, nem bajlódok a politikával. Amit a tévében látok, az riasztó, követni sem tudom” – teszi hozzá a fiatalember.

A Fidesz megvéd

„Persze, hogy a Fidesz, itt nincs is más” – mondja határozottan Sipos István, aki szintén a Balástya és Dóc közötti Bodorszéken él családjával egy tanyán. Vezetékes vizük nincsen, a ritkaságnak számító gémes kútból húzzák a vizet, meg a közeli artéziról is hordanak. Hatan élnek a kis házban, a jövedelmük nagy része napszámból jön.

„Még a Jobbikot ismerjük, de arra, ugye, nem szavazunk”

– mondja a férfi, aki feleségével, fiával, annak feleségével és az unokákkal élnek egy fedél alatt. „Pár évvel ezelőtt is felsorakozott a Betyársereg, voltak vagy ötvenen. Itt gubbasztottunk a gyerekekkel bent a házban, hívtuk a rendőrséget, hál istennek, elzavarták őket, azóta nem volt ilyen. Akkor maga szerint kire szavaztam volna?” – magyarázza Sipos István.

Ugyanezt magyarázta Gyöngyösi Judit is Dócon.

"Mi nem kapunk semmilyen támogatást, mert magas a jövedelmünk" – mondja az asszony, aki alig mozdul ki a házból, ahol látássérült lányával élnek. Kettejük jövedelme 160 ezer forint, abból élnek, ebből fizetik a gyógyszereket, az oxigénpalackot, ami nélkül időnként még levegőt sem kapna a nő. Több csatornára is előfizetnek, ez szinte az egyetlen szórakozásuk, a TV2 műsorait nézik általában.

"Ide ne jöjjön a Soros, meg a migránsai"

– magyarázza a nő, hogy a híradókat is szokták nézni. Amikor arról kérdezem, hogy mi a véleménye például Mészáros Lőrinc meggazdagodásáról, meglepő választ kapok: "Azt is a Soros pénzeli"

Farkas Sándor körzetén kívül is pont ilyen a helyzet

„Itt van egy maroknyi szórólap, meg a plakátot is láttam, ennyi” – magyarázza egy öttömösi asszony, aki mivel ő éppen nem a Fideszre szavazott, nem szeretné, ha leírnám a nevét. Öttömös a Szegedi 2-es körzethez tartozik, ahol „mindössze” 15 jelöltből választhattak a szavazók. A szocialisták itt Joób Mártont indították, aki a kampányban bejárta az összes körzetéhez tartozó homokháti települést, de az asszony szerint sokan mégsem találkoztak vele még soha személyesen.

„Valamikor még volt itt egy helyi jobbikos szervezet tucatnyi fővel, de már évekkel ezelőtt az is megszűnt”

– tette hozzá a nő.

A szegedi 1-es körzet sem kivétel, mivel itt ugyan a választásokat megnyerte a szocialisták jelöltje, de például Kübekházán, ami nem a kormánypártiságáról híres falu, a Fidesz jelöltje 305 szavazatot kapott, ami hatvannal több, mint a Szabóra leadott voksok száma. Molnár Róbert, polgármester, aki nem egyszer nyilvánosan mondott véleményt a kormányzó pártról, úgy véli, hogy az erőszakos migrációs propaganda terelte az embereket a „védelem hálójába”.

„Először megfélemlítették az embereket, majd elhitették velük, hogy megvédik őket. Durva csalás. A falvakkal soha nem törődött senki, egyetlen kormány sem gondolta komolyan a vidék felemelését, most itt az eredmény”

– magyarázta Molnár Róbert, aki egyébként szinte egyetlenként a polgármesterek között állt ki a gyűlöletkeltő propaganda ellen. Egyébként még a 2014-es választás után Tóbiás József, az MSZP egyik vezetőjeként egy televíziós műsorban ismerte el, hogy tíz éve nem is indítottak polgármester jelöltet a párt színeiben. 2013 ban pedig Ásotthalmon dőlt be az egyik baloldali párt, a DK alapszervezete (a tagok az MSZP-ből léptek át nem sokkal korábban) úgy, hogy Toroczkai Lászlóra adták le a szavazatukat az időközi választáson, amit az előző fideszes polgármester halála miatt kellett tartani a településen.

Lázár körzetében vasárnap, a választás napján tapasztalhattuk, hogy termékeny talajra hullott a kemény migrációellenes kampány, erről itt, itt és itt is írtunk. Sikerült is a miniszternek behúznia a makói térségből jócskán pluszszavazatokat.

(Riportalanyainkat a parlamenti választásokat megelőzően látogattuk meg.)