[{"available":true,"c_guid":"13a970c1-c361-43b8-b619-62a058c8b0de","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A Lufthansa több száz keddi járatát törölték, és ez körülbelül 90 ezer utast érint.","shortLead":"A Lufthansa több száz keddi járatát törölték, és ez körülbelül 90 ezer utast érint.","id":"20180409_jobb_tajekozodni_indulas_elott_azoknak_akiknek_keddre_van_lufthansa_jegyuk","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=13a970c1-c361-43b8-b619-62a058c8b0de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7fd986b-233c-4f9c-a329-34cc7f5fa23f","keywords":null,"link":"/kkv/20180409_jobb_tajekozodni_indulas_elott_azoknak_akiknek_keddre_van_lufthansa_jegyuk","timestamp":"2018. április. 09. 21:51","title":"Jobb tájékozódni indulás előtt azoknak, akiknek keddre van Lufthansa-jegyük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c2d67f7-df19-4adf-ab70-75b207067676","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Demokratikus Koalíciónak a korábbi négy helyett kilenc képviselője jutott be az országgyűlésbe a választáson, a pártelnök mégis elégedetlen, hiszen kormányváltásban reménykedett. Hétfő délelőtt üzent a hozzá hasonlóan csalódottaknak. ","shortLead":"A Demokratikus Koalíciónak a korábbi négy helyett kilenc képviselője jutott be az országgyűlésbe a választáson...","id":"20180409_uzent_gyurcsany_a_keseru_reggel_utan","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1c2d67f7-df19-4adf-ab70-75b207067676&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"374520b4-6e47-4065-bbed-1d8b499eb830","keywords":null,"link":"/itthon/20180409_uzent_gyurcsany_a_keseru_reggel_utan","timestamp":"2018. április. 09. 11:55","title":"Üzent Gyurcsány a keserű ébredés után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08035a3c-a48b-4268-859e-cc7de738fa77","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elnökválasztási orosz beavatkozás miatt mentek ki az FBI-osok. ","shortLead":"Az elnökválasztási orosz beavatkozás miatt mentek ki az FBI-osok. ","id":"20180410_Hazkutatas_volt_Trump_ugyvedjenel","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=08035a3c-a48b-4268-859e-cc7de738fa77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ab1c0b8-95a4-456a-bcc4-87c2e79d9fc1","keywords":null,"link":"/vilag/20180410_Hazkutatas_volt_Trump_ugyvedjenel","timestamp":"2018. április. 10. 05:37","title":"Házkutatás volt Trump ügyvédjénél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a217a1d4-201b-4075-9d1c-3dafe11b2977","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A magyar autósok európai viszonylatban is szabálykövetők egy belga felmérés szerint.","shortLead":"A magyar autósok európai viszonylatban is szabálykövetők egy belga felmérés szerint.","id":"20180410_Magyar_autosok_Europa","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a217a1d4-201b-4075-9d1c-3dafe11b2977&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4410172-a1f0-4f05-906f-b60a261f73c7","keywords":null,"link":"/cegauto/20180410_Magyar_autosok_Europa","timestamp":"2018. április. 10. 10:23","title":"Magyar autósok: gyorshajtásban elöl, ittas vezetésben hátul vagyunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65113221-8a68-4aa9-8136-2899c2ac199e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy igen nehezen észlelhető objektumot szúrtak ki tudósok az úgynevezett Kis Magellán-felhőben.","shortLead":"Egy igen nehezen észlelhető objektumot szúrtak ki tudósok az úgynevezett Kis Magellán-felhőben.","id":"20180410_halott_csillag_neutroncsillag_tejutrendszeren_kivul_esa","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=65113221-8a68-4aa9-8136-2899c2ac199e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a74e0c7-e048-4718-a25c-688f28e62ea3","keywords":null,"link":"/tudomany/20180410_halott_csillag_neutroncsillag_tejutrendszeren_kivul_esa","timestamp":"2018. április. 10. 11:03","title":"Különleges halott csillagot fedeztek fel a Tejútrendszeren kívül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65142865-cf9e-4650-96b1-7f4eec7950c0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az „európai filmművészet főszereplőjeként” ünneplik a rendezőt a rangos leccei filmfesztiválon.","shortLead":"Az „európai filmművészet főszereplőjeként” ünneplik a rendezőt a rangos leccei filmfesztiválon.","id":"20180409_Kulfoldon_adnak_eletmudijat_Enyedi_Ildikonak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=65142865-cf9e-4650-96b1-7f4eec7950c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"487a878f-11ee-401b-86b7-00112b2cb2cc","keywords":null,"link":"/kultura/20180409_Kulfoldon_adnak_eletmudijat_Enyedi_Ildikonak","timestamp":"2018. április. 09. 16:15","title":"Külföldön adnak életműdíjat Enyedi Ildikónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc8f90c1-d8f7-4537-a95a-5cddc16cd095","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A határon túli magyarok alig szavaztak, pedig a mozgósításukra külön embert is kijelölt a Fidesz.","shortLead":"A határon túli magyarok alig szavaztak, pedig a mozgósításukra külön embert is kijelölt a Fidesz.","id":"20180409_Csunyan_elrontotta_a_Fidesz_a_hataron_tuli_magyarok_mozgositasat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fc8f90c1-d8f7-4537-a95a-5cddc16cd095&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5918f80-6170-4bcb-8dad-6bd80e4bfefb","keywords":null,"link":"/itthon/20180409_Csunyan_elrontotta_a_Fidesz_a_hataron_tuli_magyarok_mozgositasat","timestamp":"2018. április. 09. 19:29","title":"Csúnyán elrontotta a Fidesz a határon túli magyarok mozgósítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f01008bb-d3c4-4f79-b5ba-133cc254db9f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nemes a DK jelöltjeként indult volna a XVI. kerületben, de visszalépett, most a politikában kívánja folytatni az érdekvédelmi munkát. ","shortLead":"Nemes a DK jelöltjeként indult volna a XVI. kerületben, de visszalépett, most a politikában kívánja folytatni...","id":"20180410_Lemond_szakszervezeti_tisztsegerol_es_a_politikaban_folytatja_Nemes_Gabor","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f01008bb-d3c4-4f79-b5ba-133cc254db9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"194c4b81-a7c1-4fcf-aa73-16308972106d","keywords":null,"link":"/itthon/20180410_Lemond_szakszervezeti_tisztsegerol_es_a_politikaban_folytatja_Nemes_Gabor","timestamp":"2018. április. 10. 10:40","title":"Lemond szakszervezeti tisztségéről és a politikában folytatja Nemes Gábor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]