[{"available":true,"c_guid":"4323363b-0406-4640-8301-0eae13664308","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz óriási fölénnyel végzett ismét a választásokon. A pártok mögött álló százalék a parlamenti mandátumok arányát jelzi, nem a választáson elért szavazati arányt. Mindez 74,61 %-os feldolgozottság mellett értendő","shortLead":"A Fidesz óriási fölénnyel végzett ismét a választásokon. A pártok mögött álló százalék a parlamenti mandátumok arányát...","id":"20180408_parlament_ketharmad","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4323363b-0406-4640-8301-0eae13664308&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e78a518-6417-4a1e-81b3-83b8fa7833de","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_parlament_ketharmad","timestamp":"2018. április. 08. 23:16","title":"Így néz majd ki a parlamenti patkó a kétharmaddal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdd1cfb2-628b-4500-b04e-5fdbfc3771a1","c_author":"Sebes Gábor","category":"itthon","description":"A korrupcióban az is szörnyű, hogy a Fidesz és Orbán összes szavazóját és hívét bűntárssá teszi egy olyan bűnben, amit nem követtek el – írja szerzőnk, aki a Fidesz önkormányzati képviselője. Vélemény.","shortLead":"A korrupcióban az is szörnyű, hogy a Fidesz és Orbán összes szavazóját és hívét bűntárssá teszi egy olyan bűnben, amit...","id":"20180410_Sebes_Gabor_Masnap","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bdd1cfb2-628b-4500-b04e-5fdbfc3771a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5131659-3362-4228-9599-159f32ed54ef","keywords":null,"link":"/itthon/20180410_Sebes_Gabor_Masnap","timestamp":"2018. április. 10. 09:39","title":"Sebes Gábor: Másnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3735a77c-5352-4a39-b562-b5f404d390d2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány hete még bizalomról és átláthatóságról beszélt a Facebook-főnök, aztán kiderült: a közösségi oldal előszeretettel törölgeti Mark Zuckerberg és több felsővezető által elküldött üzeneteket, mintha azok soha nem is léteztek volna. A jelenség napvilágra kerülése után a Facebook ígéretet tett arra, hogy a funkciót minden felhasználóra kiterjesztik.","shortLead":"Néhány hete még bizalomról és átláthatóságról beszélt a Facebook-főnök, aztán kiderült: a közösségi oldal...","id":"20180409_facebook_messenger_uzenetek_torlese_utolag_kuldes_utan","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3735a77c-5352-4a39-b562-b5f404d390d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c285b35-6f65-4982-9521-2855f8b4d723","keywords":null,"link":"/tudomany/20180409_facebook_messenger_uzenetek_torlese_utolag_kuldes_utan","timestamp":"2018. április. 09. 08:03","title":"Igazi álomfunkció jön a Facebookra: törölhetjük majd a már elküldött üzeneteket, miután Zuckerberg titokban már csinálta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e24cf3b-405d-4159-aa66-2ba1f86520d0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az oroszok szerint csak a Nyugat terjeszti, hogy szíriai kormányerők vegyi fegyvert vetettek be Dúmában.","shortLead":"Az oroszok szerint csak a Nyugat terjeszti, hogy szíriai kormányerők vegyi fegyvert vetettek be Dúmában.","id":"20180408_Moszkva_tagadja_a_brutalis_sziriai_vegyi_tamadast","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4e24cf3b-405d-4159-aa66-2ba1f86520d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd0ed67d-d6c0-41d8-ad9c-bd7203bdaeee","keywords":null,"link":"/vilag/20180408_Moszkva_tagadja_a_brutalis_sziriai_vegyi_tamadast","timestamp":"2018. április. 08. 11:40","title":"Moszkva tagadja a brutális szíriai vegyi támadást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aee9d9c3-ae6f-4b9e-bc1f-51f11d95ef53","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Budapesten két helyen tart még a szavazás. Ezek közül a XI. kerületben óriási a sor, és egyelőre úgy tűnik, nagyon lassan akar fogyni.","shortLead":"Budapesten két helyen tart még a szavazás. Ezek közül a XI. kerületben óriási a sor, és egyelőre úgy tűnik, nagyon...","id":"20180408_varhatoan_fel_10_korul_johetnek_az_elso_adatok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aee9d9c3-ae6f-4b9e-bc1f-51f11d95ef53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c9891b9-471e-4a36-9ce2-5835b579ded9","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_varhatoan_fel_10_korul_johetnek_az_elso_adatok","timestamp":"2018. április. 08. 20:46","title":"Pálffy Ilona: Várhatóan fél 10 körül jöhetnek az első adatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2626061a-3889-4687-a0c8-541109464ce5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megszületett a politikai Messiás?","shortLead":"Megszületett a politikai Messiás?","id":"20180408_tuzgomb_hasitott_at_magyarorszag_felett","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2626061a-3889-4687-a0c8-541109464ce5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d3204ae-8385-4e23-8fde-c06cbe149c69","keywords":null,"link":"/tudomany/20180408_tuzgomb_hasitott_at_magyarorszag_felett","timestamp":"2018. április. 08. 22:06","title":"Tűzgömb hasított át Magyarország felett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37a21199-797a-4637-a6c8-a9b0cb2d5a67","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lakatos Béla korábban fideszes volt és miközben ő Ács polgármestere, elindult a Momentum színeiben a választásokon. De kikapott és levonta a konzekvenciákat.","shortLead":"Lakatos Béla korábban fideszes volt és miközben ő Ács polgármestere, elindult a Momentum színeiben a választásokon. De...","id":"20180408_Lemond_Acs_polgarmestere_mert_kikapott_a_valasztason_a_Momentum_szineiben","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=37a21199-797a-4637-a6c8-a9b0cb2d5a67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0943ebb0-cdb7-4b02-a8ea-1b66de4a29e4","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_Lemond_Acs_polgarmestere_mert_kikapott_a_valasztason_a_Momentum_szineiben","timestamp":"2018. április. 08. 22:14","title":"Lemond Ács polgármestere, mert kikapott a választáson a Momentum színeiben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ba6cd29-5025-4bc5-9edf-38c3a1569e46","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180408_Korbekordonoztak_a_valasztasi_irodat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9ba6cd29-5025-4bc5-9edf-38c3a1569e46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52c1604c-dedb-46b1-bea5-0568c02bff60","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_Korbekordonoztak_a_valasztasi_irodat","timestamp":"2018. április. 08. 18:23","title":"Körbekordonozták a választási irodát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]