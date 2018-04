Az emberiség választás előtt áll: a nyílt társadalom vagy a világtól való elzárkózás. Kína az előbbi mellett áll – hangsúlyozta Hszi Csin-ping arra utalva, hogy a nyitás politikája épp 40 éve kezdődött el Teng Hsziao-ping reformjaival. A kínai elnök közölte: csökkenteni fogják a külföldi autók vámját és megkönnyítik a külföldi befektetéseket a világ második legnagyobb gazdaságában. Trump kereskedelmi háborújáról nem beszélt, de nyilvánvalóan rá utalt.

Az amerikai elnök egy 50 milliárd dolláros csomagot már keresztülvitt Kínával szemben, és utasítást adott egy újabb 100 milliárdos védővámrendszer kidolgozására. Peking eddig csak egy 3 milliárd dolláros csomaggal válaszolt. Hszi Csin-ping elnök most békülékeny hangot ütött meg, és vámcsökkentést ígért. A BBC Ázsia-szakértője szerint nem lehet tudni, hogy mi van a szép szavak mögött. Tavaly Davosban Hszi Csin-ping elnök ugyanilyen szép beszédet mondott a nyílt globális gazdaság mellett, de történni nem történt semmi. Liu Ho miniszterelnök-helyettes, a kínaiak Harvard egyetemen végzett pénzügyi főnöke idén Davosban meghirdette az új nyitás politikáját. Ez is szépen hangzik, de nem lehet tudni, hogy mi van mögötte.

A tény: Kína kereskedelmi többlete az USA-val szemben 347 milliárd dollár volt 2016-ban – a CIA évkönyve szerint. Ez hihetetlenül nagy összeg és tovább növekszik, mert a Kínában működő amerikai és más külföldi cégek növelik az exportjukat az Egyesült Államokba. Ebből hihetetlenül nagy profitot csináltak a kínai gazdasági reform negyven éve alatt. Épp ezért Hszi Csin-ping elnök javaslata a külföldi befektetések feltételeinek javítására egyben finom figyelmeztetés is: ezeket az óriási profitokat adott esetben adóztatni is lehet.

Minderről mindkét fél egyelőre diszkréten hallgat. Trump is csak a kereskedelmi deficitet hangsúlyozza, és ennek növekedését akarja megállítani a védővámokkal. Az amerikai elnök ezért támadt neki a WTO-nak is mondván: a kereskedelmi világszervezet Kína oldalán áll. Erről persze szó sincs, de a WTO is azon az állásponton van, mint Hszi Csin-ping elnök: senki sem képviselheti csakis a saját érdekét – semmibe véve a másokét. Az America First pedig tulajdonképp ezt jelenti.

Ne térjünk vissza a hidegháborúhoz!

– javasolja Hszi Csin-ping. Aki közben Moszkvába küldte hadügyminiszterét, aki ott kijelentette: soha nem volt ilyen szoros az együttműködés Kína és Oroszország között katonai téren. Nem titkoljuk ezt az USA előtt sem – hangsúlyozta a kínai hadügyminiszter Moszkvában.

Trump nemzetbiztonsági okokkal indokolja védővám intézkedéseit. Ez vitatott, de érthető, hiszen a WTO szabályait ilyen módon lehet megkerülni. Trump azért támadja a kereskedelmi világszervezetet, nehogy az kérje tőle számon a deklarált elvek megsértését. Egyelőre itt tart a gigászok kereskedelmi háborúja: mindenki Donald Trump újabb Twitter-üzenetére vár Hszi Csin-ping kínai elnök békülékeny beszéde után.