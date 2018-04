Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e962c279-3618-492c-a78b-a1ab6bede203","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rutlandi Uppingham iskola igazgatója azt mondta, hogy a jövőben bármelyik fiúnak megengedett a szoknya viselése. A bentlakásos iskola Anglia egyik leghíresebb oktatási intézménye, több híresség, például Stephen Fry is ide járt. ","shortLead":"A rutlandi Uppingham iskola igazgatója azt mondta, hogy a jövőben bármelyik fiúnak megengedett a szoknya viselése...","id":"20180408_A_fiuk_is_viselhetnek_szoknyat_egy_angliai_bentlakasos_iskolaban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e962c279-3618-492c-a78b-a1ab6bede203&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd09d24e-628c-4d38-9386-8bdbff1cbe3a","keywords":null,"link":"/elet/20180408_A_fiuk_is_viselhetnek_szoknyat_egy_angliai_bentlakasos_iskolaban","timestamp":"2018. április. 08. 20:43","title":"A fiúk is viselhetnek szoknyát egy angliai bentlakásos iskolában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dc25920-d556-48b7-8067-37b2b1ed76ef","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"30 ezer szavazaton múlt, hogy a DK bekerült a parlamentbe, az egyéni választókerületek többségében megalázó vereséget szenvedett. És csak azokat néztük át, amelyeket egy pár hónappal ezelőtti háttérbeszélgetésen a párt meghatározó politikusa – még a kötelező, \"hurrá, nyerni fogunk\" optimizmussal – a nyerhető/nagyon fontos körzetek között emlegetett.","shortLead":"30 ezer szavazaton múlt, hogy a DK bekerült a parlamentbe, az egyéni választókerületek többségében megalázó vereséget...","id":"20180409_Feltoroltek_a_DKval_a_padlot_mutatjuk_a_szamokat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2dc25920-d556-48b7-8067-37b2b1ed76ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4ec89b7-e56d-4b32-9982-aabf0662c0a7","keywords":null,"link":"/itthon/20180409_Feltoroltek_a_DKval_a_padlot_mutatjuk_a_szamokat","timestamp":"2018. április. 09. 17:07","title":"Ott is feltörölték a padlót a DK-val, ahol győzelmet várt – mutatjuk a számokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21d43ed5-9e7b-4a36-a996-2fcfa391654c","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A szlovák származású neves cseh filmrendező és színészt 83 éves korában érte a halál.","shortLead":"A szlovák származású neves cseh filmrendező és színészt 83 éves korában érte a halál.","id":"20180409_elhunyt_juraj_herz","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=21d43ed5-9e7b-4a36-a996-2fcfa391654c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d512205-6972-4424-9689-3ea6778c8da1","keywords":null,"link":"/kultura/20180409_elhunyt_juraj_herz","timestamp":"2018. április. 09. 10:21","title":"Elhunyt Juraj Herz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aee9d9c3-ae6f-4b9e-bc1f-51f11d95ef53","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Budapesten két helyen tart még a szavazás. Ezek közül a XI. kerületben óriási a sor, és egyelőre úgy tűnik, nagyon lassan akar fogyni.","shortLead":"Budapesten két helyen tart még a szavazás. Ezek közül a XI. kerületben óriási a sor, és egyelőre úgy tűnik, nagyon...","id":"20180408_varhatoan_fel_10_korul_johetnek_az_elso_adatok","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aee9d9c3-ae6f-4b9e-bc1f-51f11d95ef53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c9891b9-471e-4a36-9ce2-5835b579ded9","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_varhatoan_fel_10_korul_johetnek_az_elso_adatok","timestamp":"2018. április. 08. 20:46","title":"Pálffy Ilona: Várhatóan fél 10 körül jöhetnek az első adatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c8a469a-05e6-49c5-b5a5-9a28cd2c1b60","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Simonyi Balázs és Tóth Barnabás 2006-ban készült 18 perces kisfilmje a legjobb eredményváráshoz.","shortLead":"Simonyi Balázs és Tóth Barnabás 2006-ban készült 18 perces kisfilmje a legjobb eredményváráshoz.","id":"20180408_Szorakoztassa_magat_ezzel_a_kisfilmmel_amig_varja_az_eredmenyeket","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4c8a469a-05e6-49c5-b5a5-9a28cd2c1b60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e98fbf71-1ea2-42aa-af44-21ded9f32374","keywords":null,"link":"/elet/20180408_Szorakoztassa_magat_ezzel_a_kisfilmmel_amig_varja_az_eredmenyeket","timestamp":"2018. április. 08. 20:03","title":"Szórakoztassa magát ezzel a kisfilmmel, amíg várja az eredményeket!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9060b8a7-37dd-4477-83ba-f9ae40d19ef3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Már csak múltja miatt is óriási veszteség, hogy nem érheti meg 80. születésnapját – így reagált az író a Magyar Nemzet megszűnésének hírére a Facebookon.","shortLead":"Már csak múltja miatt is óriási veszteség, hogy nem érheti meg 80. születésnapját – így reagált az író a Magyar Nemzet...","id":"20180410_Nyary_Krisztian_bucsuja_a_Magyar_Nemzettol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9060b8a7-37dd-4477-83ba-f9ae40d19ef3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b754a60c-a1c6-449f-a839-8f63bd718f0f","keywords":null,"link":"/elet/20180410_Nyary_Krisztian_bucsuja_a_Magyar_Nemzettol","timestamp":"2018. április. 10. 13:25","title":"\"Voltak dicsőséges és szégyenteljes korszakai\" – Nyáry Krisztián is elbúcsúzott a bedőlt napilaptól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc251172-b8ff-4245-9976-9c8f3c0e435a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az ingolstadti gyártó megmutatja, hogy benzinmotor nélkül is lehet nagyon durva versenyautót építeni.","shortLead":"Az ingolstadti gyártó megmutatja, hogy benzinmotor nélkül is lehet nagyon durva versenyautót építeni.","id":"20180410_815_loeros_elektromos_autoval_sokkol_az_audi","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cc251172-b8ff-4245-9976-9c8f3c0e435a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08f5a200-4fef-4219-a225-2662f63472e8","keywords":null,"link":"/cegauto/20180410_815_loeros_elektromos_autoval_sokkol_az_audi","timestamp":"2018. április. 10. 11:23","title":"815 lóerős elektromos autóval sokkol az Audi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ac971f0-2445-4e6a-9bd9-64915a40aad3","c_author":"Hont András","category":"itthon","description":"Az ellenzék nyolc év alatt milliószor mondta el, hogy szüksége van ránk, pontosabban a szavazatunkra. Nekünk most van szükségünk ellenzékre.","shortLead":"Az ellenzék nyolc év alatt milliószor mondta el, hogy szüksége van ránk, pontosabban a szavazatunkra. Nekünk most van...","id":"20180409_hont_megis_magyarnak_szamkivetve_ellenzek_hodmezovasarhely_csalas","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0ac971f0-2445-4e6a-9bd9-64915a40aad3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11e8d473-be57-4353-bfef-a038a169bb5c","keywords":null,"link":"/itthon/20180409_hont_megis_magyarnak_szamkivetve_ellenzek_hodmezovasarhely_csalas","timestamp":"2018. április. 09. 17:25","title":"Hont: Mégis magyarnak számkivetve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]