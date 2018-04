Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2e3062fc-e4c1-4c80-a2c3-f0a7a979a609","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Gigantikus méretű halgyíkok úsztak a történelem előtti tengerekben. ","shortLead":"Gigantikus méretű halgyíkok úsztak a történelem előtti tengerekben. ","id":"20180410_gigantikus_meretu_halgyikok_eltek_egykor_a_tengerekben","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2e3062fc-e4c1-4c80-a2c3-f0a7a979a609&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64850936-d9dc-4029-8dec-7c0e4347d12c","keywords":null,"link":"/tudomany/20180410_gigantikus_meretu_halgyikok_eltek_egykor_a_tengerekben","timestamp":"2018. április. 10. 15:03","title":"Gigantikus méretű halgyíkok éltek egykor a tengerekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60bf6e8b-3a5f-48e7-9931-73909ac6f382","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szabadlábra helyeztek Berlinben hat férfit, akiket azzal a gyanúval vettek őrizetbe, hogy késes támadást tervezhettek a német fővárosban vasárnap rendezett nemzetközi félmaraton futóverseny nézői ellen – írta a BZ című berlini lap.","shortLead":"Szabadlábra helyeztek Berlinben hat férfit, akiket azzal a gyanúval vettek őrizetbe, hogy késes támadást tervezhettek...","id":"20180410_Megsem_terveztek_terrortamadast_Berlinben","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=60bf6e8b-3a5f-48e7-9931-73909ac6f382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"436cc460-c138-42c5-9a14-613fc1eef783","keywords":null,"link":"/vilag/20180410_Megsem_terveztek_terrortamadast_Berlinben","timestamp":"2018. április. 10. 13:08","title":"Mégsem terveztek terrortámadást Berlinben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c2d67f7-df19-4adf-ab70-75b207067676","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"\"Leplezetlen csalódással állapítom meg, hogy az a Magyarország, amiben hiszünk, ez az európai, polgári, nyitott világ ma vereséget szenvedett\" - mondta választási értékelőjében a DK pártelnöke.","shortLead":"\"Leplezetlen csalódással állapítom meg, hogy az a Magyarország, amiben hiszünk, ez az európai, polgári, nyitott világ...","id":"20180409_gyurcsany_ferenc_ertekelo","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1c2d67f7-df19-4adf-ab70-75b207067676&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db57655b-7d80-4d8d-9220-5b8ac33285f2","keywords":null,"link":"/itthon/20180409_gyurcsany_ferenc_ertekelo","timestamp":"2018. április. 09. 00:05","title":"Gyurcsány Ferenc: A határtalan agresszió és az embertelenség politikája jöhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6619b2b4-a826-469a-b2c7-4106e6b3ecde","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két hete volt a lopás, a presszó biztonsági kamerája felvételt készített a tolvajról. ","shortLead":"Két hete volt a lopás, a presszó biztonsági kamerája felvételt készített a tolvajról. ","id":"20180409_ki_ismeri_fel_ezt_a_tablettolvajt","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6619b2b4-a826-469a-b2c7-4106e6b3ecde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58e3797a-cb97-4e66-9093-6e997907cf4d","keywords":null,"link":"/itthon/20180409_ki_ismeri_fel_ezt_a_tablettolvajt","timestamp":"2018. április. 09. 16:03","title":"Ki ismeri fel ezt a tablettolvajt? – Fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dc25920-d556-48b7-8067-37b2b1ed76ef","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"30 ezer szavazaton múlt, hogy a DK bekerült a parlamentbe, az egyéni választókerületek többségében megalázó vereséget szenvedett. És csak azokat néztük át, amelyeket egy pár hónappal ezelőtti háttérbeszélgetésen a párt meghatározó politikusa – még a kötelező, \"hurrá, nyerni fogunk\" optimizmussal – a nyerhető/nagyon fontos körzetek között emlegetett.","shortLead":"30 ezer szavazaton múlt, hogy a DK bekerült a parlamentbe, az egyéni választókerületek többségében megalázó vereséget...","id":"20180409_Feltoroltek_a_DKval_a_padlot_mutatjuk_a_szamokat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2dc25920-d556-48b7-8067-37b2b1ed76ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4ec89b7-e56d-4b32-9982-aabf0662c0a7","keywords":null,"link":"/itthon/20180409_Feltoroltek_a_DKval_a_padlot_mutatjuk_a_szamokat","timestamp":"2018. április. 09. 17:07","title":"Ott is feltörölték a padlót a DK-val, ahol győzelmet várt – mutatjuk a számokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdd1cfb2-628b-4500-b04e-5fdbfc3771a1","c_author":"Sebes Gábor","category":"itthon","description":"A korrupcióban az is szörnyű, hogy a Fidesz és Orbán összes szavazóját és hívét bűntárssá teszi egy olyan bűnben, amit nem követtek el – írja szerzőnk, aki a Fidesz önkormányzati képviselője. Vélemény.","shortLead":"A korrupcióban az is szörnyű, hogy a Fidesz és Orbán összes szavazóját és hívét bűntárssá teszi egy olyan bűnben, amit...","id":"20180410_Sebes_Gabor_Masnap","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bdd1cfb2-628b-4500-b04e-5fdbfc3771a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5131659-3362-4228-9599-159f32ed54ef","keywords":null,"link":"/itthon/20180410_Sebes_Gabor_Masnap","timestamp":"2018. április. 10. 09:39","title":"Sebes Gábor: Másnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e81baf28-fed2-48ec-8ff7-092f9c197737","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A munkaerőhiányra jelenthet megoldást.","shortLead":"A munkaerőhiányra jelenthet megoldást.","id":"20180410_Ujra_divat_a_munkasszallo__de_legalabbis_szuksegszeru","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e81baf28-fed2-48ec-8ff7-092f9c197737&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4748305c-35de-4d5a-9006-5fac6b03dd73","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180410_Ujra_divat_a_munkasszallo__de_legalabbis_szuksegszeru","timestamp":"2018. április. 10. 10:43","title":"Újra divat a munkásszálló – de legalábbis szükségszerű","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8496efe-cd61-4f5d-b596-cf9b3fe7dc53","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az IKEA már messze nem csupán bútorgyártó cég, és ezt most egy újabb elektronikai eszközzel bizonyította.","shortLead":"Az IKEA már messze nem csupán bútorgyártó cég, és ezt most egy újabb elektronikai eszközzel bizonyította.","id":"20180410_ikea_bluetooth_hangszoro","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a8496efe-cd61-4f5d-b596-cf9b3fe7dc53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2eadf1f4-a9c4-4e0c-a4e2-318656d23c01","keywords":null,"link":"/tudomany/20180410_ikea_bluetooth_hangszoro","timestamp":"2018. április. 10. 19:00","title":"Új piacra lép be az IKEA, és az újdonságokat alig kell otthon szerelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]