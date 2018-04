Tizenöt éve, 2003. április 11-ének éjszakáján történt súlyos üzemzavar a paksi atomerőmű kettes blokkján. Egy több szempontból is hibásan megtervezett tisztítótartályban összetört 30 fűtőelem-kazetta, és radioaktív anyaggal telített gázok is a levegőbe, majd a szabadba kerültek. A kibocsátási szint meghaladta az engedélyezett napi és havi értékeket is.

A 7-es skála szerint 3-as, azaz már súlyosnak minősülő üzemzavar után több mint egy évig nem működött a 2-es blokk, csak 2004-ben indult újra.

Az pedig továbbra is rejtély, hogy pontosan mennyibe kerültek a helyreállítási munkálatok. A nyilvánosság számára az is csak hat év pereskedés után vált elérhetővé, hogy pontosan mi történt. Az összetört fűtőelemeket csak 2014-ben szállították el, akkor Oroszországba vitték ezeket. Az atomerőmű honlapján a baleset után egy aloldalon mutatták be, hogy pontosan mi történt aznap éjjel; erről már 2012-ben is azt írtuk, hogy érdemi információt nem tartalmaz, azóta viszont teljesen eltűnt.