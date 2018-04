Két okból is a célkeresztbe került Putyin kedvenc oligarchája: egyrészt, mert pénzelte azokat az orosz akciókat, melyekkel Donald Trumpot segítették a 2016-os elnökválasztáson, másrészt pedig azért, mert Trump tönkre akarja vágni az alumínium behozatalt a hazai cégek érdekében. A Ruszal fontos exportőr volt az amerikai piacon – míg az ő részvényeinek az értéke drámai módon esett, a hazai vetélytárs, az Alcoa szárnyalt: értékük egyetlen nap alatt 6,7%-kal nőtt.

Az amerikai kormányzat csapást akart mérni a Ruszalra, mely a világ alumíniumtermelésének a 7%-át adja – mondták a megkérdezett szakértők a New York-i Bloomberg gazdasági portálnak. Amely már 2011-ben interjút készített Oleg Gyeripaszkával. A Ruszal ma lényegében az egész orosz alumíniumipart jelenti – hangsúlyozta akkor büszkén a fizikus képzettségű oligarcha, aki diszkréten hallgatott arról, hogyan is sikerült egyesítenie az orosz alumíniumipart.

Mindennap megöltek valakit

– vallotta a "régi szép időkről" az egyik akkori üzlettárs, Roman Abramovics. Érdekes módon őt nem nyugtalanítják az amerikaiak, pedig közelebb áll Putyinhoz, mint Gyeripaszka. Még kormányzó is volt orosz földön – hála Putyinnak. Dehát övé a Chelsea futballcsapata Londonban, ahol a VIP nézők között sok jeles ember megfordul.

Az 50 éves Gyeripaszka húsz éve próbál bejutni az Egyesült Államokba, de most végképp bevágták előtte az ajtót. Pedig még a múlt héten is felajánlotta, vallomást tesz Paul Manafort ügyében, vagyis elmondja az amerikaiaknak, hogy mit tett ő Trump megválasztása érdekében 2016-ban. Paul Manafort volt kezdetben Trump kampányfőnöke – míg le nem mondatták túlságosan szoros orosz kapcsolatai miatt. Most vádalkut kötött a hatóságokkal: ha beszél az oroszok szerepéről Trump választási kampányában, akkor nem kell börtönbe mennie.

Paul Manafort – érthetően – az előbbit választotta. Ennek alapján állították össze Trump emberei a feketelistát. Szerepel ott például Kirill Samalov is, Putyin veje. A fiatalok állítólag válnak és Putyin kegyeinek immár vége. De Kirill Samalov még fiatal. Az ő korában még Gyeripaszka a birodalmát építgette – tűzzel – vassal. Egy ízben elkotyogta: több mint 500 millió dollárt fizetett egy hírhedt orosz gengszter főnöknek, aki őrző-védő feladatokat is vállalt – jó pénzért. Gyeripaszka vetélytársai oly sűrűn haraptak a fűbe, hogy az már az FBI-nak is feltűnt. Mégiscsak beengedték Amerikába amikor azt állította: kihoz egy eltűnt CIA-ügynököt Iránból. Csakhogy nagyon hamar kiderült, Gyeripaszka blöffölt. Ezért sosem tudott állandó belépéshez jutni álmai földjére, az Egyesült Államokba...

Az amerikai álom elúszott, de mi lesz, ha orosz földön is megmozdul a lába alatt a talaj? Amikor az amerikaiak napvilágra hozták az újabb feketelistát, akkor Putyin megesküdött: az érintettek semmiben sem vétkesek, és továbbra is bírják a teljes bizalmát. Csakhogy itt a Magomedov fivérek ügye: nemrég még ők is benne voltak a pixisben. Putyin újraválasztása után rögtön lecsukták őket, a vád pénzmosás és adócsalás. A Dagesztánból érkezett vállalkozó szellemű testvérpár sok mindennel foglalkozott Moszkvában, és mindig jó kapcsolatot ápolt a titkosszolgálattal. Enélkül nincs oligarcha Moszkvában.

Csakhogy szembekerültek Igor Szecsinnel, a Rosznyefty majd mindenható urával. Aki maga is a szolgálatoknál kezdte karrierjét, Putyinnal együtt. Az orosz államfő erősíteni szeretné a Rossznyeftyet, és a Szumma nevű cégbirodalomnak, melynek élén a Magomedov fivérek állnak, vannak olaj- és földgázérdekeltségei is. Aztán ott van a kikötő Novorosszijszkban, amelyért ádáz harcot folytat a két fél. A Magomedov fivéreket elszántan támogatta Medvegyev miniszterelnök, de ez sem segített rajtuk. A Magomedov fivérek épp az Egyesült Államokba készültek, de egy meglehetősen kényelmetlen börtöncellába jutottak orosz földön.

Ez a sors várna Oleg Gyeripaszkára is? Az FBI nem tartja kizártnak, hogy az oligarcha azért akart mindenáron bejutni az Egyesült Államokba, mert oda már nem ér el Putyin keze. Habár Berezovszkij Londonba menekült, és ott érte a gyanús vég, melyet most újra vizsgálnak a Szkripal ügy miatt Nagy-Britanniában. Oligarchának lenni Putyin birodalmában nem leányálom, mert az elnöki körhinta állandóan forog, és a rendszer lényege épp az, hogy senki soha ne érezhesse magát teljes biztonságban.