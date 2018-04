Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"36f688a6-4bdd-4466-9ff5-b0652ec19987","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az USA cáfolja, hogy az amerikai légierő hajtott volna végre rakétatámadást a szíriai Homsz közelében lévő katonai repülőtér ellen, Izrael pedig nem hajlandó kommentálni a hétfő hajnali akciót.","shortLead":"Az USA cáfolja, hogy az amerikai légierő hajtott volna végre rakétatámadást a szíriai Homsz közelében lévő katonai...","id":"20180409_Nincs_gazdaja_a_Sziria_elleni_hajlani_legicsapasnak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=36f688a6-4bdd-4466-9ff5-b0652ec19987&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d16215b8-5168-4b78-aaea-b0b1aa5493e8","keywords":null,"link":"/vilag/20180409_Nincs_gazdaja_a_Sziria_elleni_hajlani_legicsapasnak","timestamp":"2018. április. 09. 16:23","title":"Nincs gazdája a Szíria elleni hajnali légicsapásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fa29529-6365-499f-baf4-99ff693080a8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Telefonszámokat és egyéb személyes adatokat szerezhettek meg az esetleges hackerek a moszkvai metró wifi-hálózatán lévő biztonsági rés kihasználásával. Az adatszivárgás akár 12 millió embert is érinthetett, ennyien léptek fel ugyanis a földalatti vezeték nélküli hálózatára a hiba észrevétele előtt.","shortLead":"Telefonszámokat és egyéb személyes adatokat szerezhettek meg az esetleges hackerek a moszkvai metró wifi-hálózatán lévő...","id":"20180410_Milliok_adatait_lophattak_el_a_moszkvai_metron","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7fa29529-6365-499f-baf4-99ff693080a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"407e8c37-4130-4f59-8e82-8690d9159947","keywords":null,"link":"/vilag/20180410_Milliok_adatait_lophattak_el_a_moszkvai_metron","timestamp":"2018. április. 10. 12:23","title":"Milliók adatait lophatták el a moszkvai metrón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0e191c1-2e02-49d9-81f4-7436fed5a393","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Elszálltak a „választási papírok”.","shortLead":"Elszálltak a „választási papírok”.","id":"20180409_Nagyot_mennek_a_tozsden_Meszaros_cegei","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d0e191c1-2e02-49d9-81f4-7436fed5a393&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56963c99-d30b-40b7-b36d-116d20f074fa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180409_Nagyot_mennek_a_tozsden_Meszaros_cegei","timestamp":"2018. április. 09. 10:41","title":"Nagyot mennek a tőzsdén Mészáros cégei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b948d700-38bb-4d50-82f9-fd35e8ad90ec","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Új, szolidaritáson és cselekvésen alapuló politikai szerveződésben látja a totális kudarcba fulladt ellenzéki politizálás megújulásának esélyét Jávor Bence EP-képviselő az újabb fideszes kétharmad után.","shortLead":"Új, szolidaritáson és cselekvésen alapuló politikai szerveződésben látja a totális kudarcba fulladt ellenzéki...","id":"20180409_Javor_meghirdeti_az_uj_polgari_koroket","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b948d700-38bb-4d50-82f9-fd35e8ad90ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"093bad08-9538-40a7-bb81-b0e0446936e4","keywords":null,"link":"/itthon/20180409_Javor_meghirdeti_az_uj_polgari_koroket","timestamp":"2018. április. 09. 17:09","title":"Jávor meghirdeti az új polgári köröket?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04b5e9f5-4c06-43d6-90bf-120528fe23e8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Nemzet és a Lánchíd Rádió megszüntetése után kérdés a Simicska-birodalom hetilapjának, a Heti Válasznak is a sorsa. A főszerkesztő, Borókai Gábor közleményt adott ki.","shortLead":"A Magyar Nemzet és a Lánchíd Rádió megszüntetése után kérdés a Simicska-birodalom hetilapjának, a Heti Válasznak is...","id":"20180410_Befektetokre_var_a_Heti_Valasz_foszerkesztoje","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=04b5e9f5-4c06-43d6-90bf-120528fe23e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4438ca7-a8e2-4bf7-a100-26d84a289eff","keywords":null,"link":"/itthon/20180410_Befektetokre_var_a_Heti_Valasz_foszerkesztoje","timestamp":"2018. április. 10. 14:43","title":"Befektetőkre vár a Heti Válasz főszerkesztője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91d3a80b-f4ec-4eeb-8e72-a32dd584cc65","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem kis botrány okozott, s negatív kommentek tucatjai váltotta ki a Belgrádban a napokban leleplezett Gagarin-szobor. Nem véletlenül.","shortLead":"Nem kis botrány okozott, s negatív kommentek tucatjai váltotta ki a Belgrádban a napokban leleplezett Gagarin-szobor...","id":"20180409_Botranyt_okozott_a_belgradi_Gagarinszobor","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=91d3a80b-f4ec-4eeb-8e72-a32dd584cc65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dca176e8-d3bb-457c-af54-1e286ad1ad41","keywords":null,"link":"/vilag/20180409_Botranyt_okozott_a_belgradi_Gagarinszobor","timestamp":"2018. április. 09. 16:45","title":"Botrányt okozott a belgrádi Gagarin-szobor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab92678e-6c18-4772-91bd-72fead94101b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Hosszú posztban írja le Rácz László (Lipi Brown), a zenekar alapító-dobosa, miért lép ki a zenekarból. UPDATE: reagált a PASO a levélre.","shortLead":"Hosszú posztban írja le Rácz László (Lipi Brown), a zenekar alapító-dobosa, miért lép ki a zenekarból. UPDATE: reagált...","id":"20180409_Az_egesz_vilag_a_hazankban_tortenteken_rohog__elhagyja_az_orszagot_a_PASO_alapitoja","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ab92678e-6c18-4772-91bd-72fead94101b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cec1d2e-0a90-4a7f-9295-e634501ef118","keywords":null,"link":"/kultura/20180409_Az_egesz_vilag_a_hazankban_tortenteken_rohog__elhagyja_az_orszagot_a_PASO_alapitoja","timestamp":"2018. április. 09. 14:05","title":"„Az egész világ a hazánkban történteken röhög” – elhagyja az országot a PASO alapítója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"baeb3ef5-63d7-45d9-b893-de822e555e91","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Tízből négy hazai vállalkozás szeretne új piacot meghódítani, az okok között a csekély bevétel és a hazai piac szűkössége is szerepel.","shortLead":"Tízből négy hazai vállalkozás szeretne új piacot meghódítani, az okok között a csekély bevétel és a hazai piac...","id":"20180409_Megeri_a_kulpiaci_jelenlet__kulfoldre_igyekeznek_a_hazai_cegek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=baeb3ef5-63d7-45d9-b893-de822e555e91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3595a8c6-ed86-47e6-9611-da856788ff50","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180409_Megeri_a_kulpiaci_jelenlet__kulfoldre_igyekeznek_a_hazai_cegek","timestamp":"2018. április. 09. 13:15","title":"Megéri a külpiaci jelenlét – külföldre igyekeznek a hazai cégek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]