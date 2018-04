Magomedov ugyanis a 2008-ban az orosz államfői székbe beült Dmitrij Medvegyevnek köszönhette látványos meggazdagodását, s mostani bukása annak a jele, hogy a most miniszterelnökként szolgáló politikusnak nem sikerült saját hatalmi bázist kiépítenie.

Egy évtizedig tartott a dagesztáni Mahacskalában 1968-ban született, nehéz gyermekévek után a Moszkvai Állami Egyetem nemzetközi gazdasági szakán diplomát szerzett Zijavudin Magomedov tündöklése. 2008-ban, amikor Vlagyimir Putyin akkori elnök harmadszor már nem ülhetett be az államfői székbe, s ezért bizalmasának, Dmitrij Medvegyevnek adta át négy évre a tisztséget Magomedov a maga 70 millió dolláros vagyonával alig fért be az oroszországi gazdagokat felsoroló Forbes-listára. Ám ahogy Medvegyev hatalomba került, a politikus megpróbálta kiépíteni a maga bizalmasi körét, s olyan üzletembereknek adott nagy értékű állami megrendeléseket, illetve privatizálási lehetőségeket, akik korábban nem tartoztak a Kremlhez közel állók körébe.

Ilyen volt Magomedov is, aki néhány hónap alatt megvásárolhatta a gabonapiacon meghatározó szerepet játszó Egyesített Gabonavállalat (OZK) 50 százalékát, 25 százalékos részesedést szerezhetett a novorosszijszki kikötőt üzemeltető cégben, egyéb cégei pedig stadionok, utak és vasutak építésébe szállhattak be. Az üzlet igencsak beindult, egy év alatt 70-ről 700 millióra ugrott Magomedov vagyona, s 2011-re már 3 milliárd dollárra becsülték az üzletember és bátyja, Magomed Magomedov „összértékét”.

Ramazan Abdulatipov dagesztáni elnök és Zijavudin Magomedov egy technikai bemuatón 2015-ben © AFP / RIA Novosti

A Magomedovok Medvegyev mellett leginkább a Kremlben dolgozó Arkagyij Dvorkovicsnak köszönhették jó szerencséjüket: Dvorkovics volt az, aki felhívta az újsütetű államfő figyelmét a távoli, és igencsak zűrös Dagesztánból érkezett testvérpárra. Magomedov és Dvorkovics még az egyetemen barátkozott össze. Akik ismerik őket, azt mondják mindenben egymás ellentétei, ám mégis kiválóan megértik egymást: Dvorkovics alacsony, visszafogott, türelmes és jó elemző, Magomedov viszont magas, hangos és impulzív személyiség. Dvorkovics és Magomedov egy ideig egy kollégiumi szobában laktak, s miközben megosztották egymás között a tanulni valót, Magomedov jól helybenhagyta a barátját megsértő egyetemista társakat.

A jó világnak akkor lett vége, amikor Putyin 2012-ben – az alkotmány átírásának köszönhetően – visszatért az államfői székbe, és visszahozta a medvegyevi négy év alatt egy kicsit parkoló pályára állított embereit. Akik igyekeztek is gyorsan elégtételt venni a formálódóban lévő Medvegyev-klán tagjai ellen. A Magomedovok ellen elsősorban Igor Suvalov egykori miniszterelnök-helyettes, valamint Igor Szecsin, a Putyin utáni második legerősebb ember lépett fel, ennek következtében gyorsan 800 millióra olvadt az egykor hárommilliárdos vagyon.

A nős és három gyermeket nevelő Magomedovot sem ejtették a fejére, gyorsan rájött, ha kitart Medvegyev mellett, elillanhat a maradék 800 millió is. Tudta, hogy Putyin szereti a sportot, azon belül is a küzdősportokat, így szinte számolatlanul öntötte a pénzt a különféle stílusú birkózó sportokba, egyebek mellett az Oroszországban is népszerű ketrecharcba is. A sportbefektetések révén személyesen is találkozhatott Putyinnal, s úgy tűnt, Oroszország igazi ura bevette őt a saját körébe.

Közben külföldön is terjeszkedett: beszállt részvényesként az Uber taxis cégbe, s társigazgatója volt az ismert milliárdos, Richard Branson által alapított Virgin Hyperloop One cégnek is, amely szupergyors közlekedési eszközök kifejlesztésén dolgozik. Az orosz milliárdosok listáján a 63. helyen álló Magomedov e mellett részvényese a mesterséges gyémántokat gyártó Diamond Fundry nevű cégnek is.

Magomedov pechére azonban oroszországi ellenfelei maguk is érdekeltek voltak a sportbefektetésekben, s csak arra vártak, mikor követ el hibát a közben a kalinyingrádi stadion felépítésével is megbízott üzletember. Ő pedig megtette ezt a szívességet: valószínűleg túl mohóvá vált, s fiktív cégek és megrendelések révén – legalábbis a vádirat szerint – milliárdokat sikkasztott. Bár Magomedov biztosan tudta, hogy a titkosszolgálat, az FSZB az utóbbi fél évben minden lépését figyeli, nem változtatott életstílusán: a legjobb éttermekben ebédelt, s naponta több üzletemberrel tárgyalt az újabb befektetésekről.

© AFP / ALexey Filippov

Amelyek viszont valahogy már nem akartak összejönni: Magomedov lecsúszott a Csecsenföldre tervezett újabb nagymecset építéséről is, s néhány héttel ezelőtt az is nyilvánvalóvá vált, hogy Medvegyev is kihátrált mögüle. Valószínűleg ekkor kezdte el szervezni amerikai útját, ám végül az USA-ba sem utazhatott el, a repülés napjának reggelén vitték el a rendőrök.

Bár Magomedov közölte, hogy kész 35 millió dolláros óvadékot letenni, s különben is csak azért akart az USA-ba utazni, hogy gyógykezelésen vegyen részt, a hatóságok közölték, legalább május közepéig előzetesben tartják. Utána pedig akár húsz évet is kaphat, így a tíz évig tartó aranykorszakot kétszer ilyen hosszú bűnhődés követheti.