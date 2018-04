Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e9238a18-1441-47fe-b6d4-f63013951533","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Egyre kevesebb embert végeznek ki a világon, különösen a szubszaharai régióban javul a helyzet – derült ki az Amnesty International friss jelentéséből.","shortLead":"Egyre kevesebb embert végeznek ki a világon, különösen a szubszaharai régióban javul a helyzet – derült ki az Amnesty...","id":"20180412_Amnesty_International_itt_az_ido_tanulni_abbol_ahogy_Afrikaban_kezelik_a_halalbunteteseket","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e9238a18-1441-47fe-b6d4-f63013951533&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"520fcf2e-557f-4708-816c-bb30aea633df","keywords":null,"link":"/vilag/20180412_Amnesty_International_itt_az_ido_tanulni_abbol_ahogy_Afrikaban_kezelik_a_halalbunteteseket","timestamp":"2018. április. 12. 05:44","title":"Amnesty International: Itt az idő tanulni abból, ahogy Afrikában kezelik a halálbüntetéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66853a17-c484-48e2-9c6c-1b0899e9a94e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szép perspektíva a jövő autó átépítőinek, a brutális és kompakt elektromotorok beépítése régi autókba.","shortLead":"Szép perspektíva a jövő autó átépítőinek, a brutális és kompakt elektromotorok beépítése régi autókba.","id":"20180410_Video_Teslamotort_kapott_az_oreg_Honda_most_legyorsulja_a_Bugattit","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=66853a17-c484-48e2-9c6c-1b0899e9a94e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2b57d09-db37-4c4c-9df6-52f185130806","keywords":null,"link":"/cegauto/20180410_Video_Teslamotort_kapott_az_oreg_Honda_most_legyorsulja_a_Bugattit","timestamp":"2018. április. 10. 18:46","title":"Videó: Tesla-motort kapott az öreg Honda, most legyorsulja a Bugattit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03b99f73-8d9a-44aa-b3ef-4e452c56d5d1","c_author":"Gergely Márton","category":"itthon","description":"Vona Gábor visszalépése felületesen szemlélve is érthető és következetes döntés, és mivel nem csak a párt vezetéséről mondott le, de a biztos egzisztenciát jelentő képviselőségből sem kér, a gesztusban van valami szokatlanul tisztességes. Ha viszont hosszabban is átgondoljuk a történteket, a lépés leginkább logikus.","shortLead":"Vona Gábor visszalépése felületesen szemlélve is érthető és következetes döntés, és mivel nem csak a párt vezetéséről...","id":"20180411_Vona_Gabor_hatra_lep_es_mostantol_a_politika_sotet_lova","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=03b99f73-8d9a-44aa-b3ef-4e452c56d5d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"373f5cf6-cd03-4980-aa8b-8c3d3d6e2f14","keywords":null,"link":"/itthon/20180411_Vona_Gabor_hatra_lep_es_mostantol_a_politika_sotet_lova","timestamp":"2018. április. 11. 06:30","title":"Vona Gábor elfoglalta új pozícióját, mostantól ő a magyar politika sötét lova","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"128a6eb2-fb23-4829-81c7-8506470856ac","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sorra osztják tovább az emberek egy lassan diplomát szerző lány, Mészáros Luca nyilvános Facebook-posztját, aki a jövőjét érintő kilátástalanságról ír: óvónőként végez, de úgy érzi, alacsony fizetése miatt aligha lesz képes boldogulni, de nemhogy lakhatása kérdéses, egy kinézett kávéfőzőt sem tud megvenni magának. A bejegyzést mostanra több mint 27 ezren osztották meg.","shortLead":"Sorra osztják tovább az emberek egy lassan diplomát szerző lány, Mészáros Luca nyilvános Facebook-posztját, aki...","id":"20180410_Magyarorszagon_nincs_jovokepe_egy_22_evesnek__gyomorbavago_poszt_terjed_a_Facebookon","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=128a6eb2-fb23-4829-81c7-8506470856ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48631425-2e1e-4b40-b6e5-e99a97af0362","keywords":null,"link":"/elet/20180410_Magyarorszagon_nincs_jovokepe_egy_22_evesnek__gyomorbavago_poszt_terjed_a_Facebookon","timestamp":"2018. április. 10. 15:07","title":"\"Magyarországon nincs jövőképe egy 22 évesnek\" – gyomorbavágó poszt terjed a Facebookon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bce5c453-3763-4b88-aa99-bfc199c6b5b1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Valószínűleg életben maradhat az a staffordshire kutya, amely a múlt héten Hannoverben halálra mart két embert. A hatóságok ugyanis elismerték, hibáztak, amikor nem vették el az ebet az állattartásra szemmel láthatóan alkalmatlan gazdáktól.\r

","shortLead":"Valószínűleg életben maradhat az a staffordshire kutya, amely a múlt héten Hannoverben halálra mart két embert...","id":"20180410_Megkegyelmeznek_Hannoverben_a_gyilkos_staffordshire_kutyanak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bce5c453-3763-4b88-aa99-bfc199c6b5b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bdd0f35-2a84-4b35-bead-6a48b4b938aa","keywords":null,"link":"/vilag/20180410_Megkegyelmeznek_Hannoverben_a_gyilkos_staffordshire_kutyanak","timestamp":"2018. április. 10. 14:25","title":"Megkegyelmeznek Hannoverben a gyilkos staffordshire kutyának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39971465-a5be-46b6-b014-27871ca3b598","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Törvényhozók egy csoportja szerdán olyan törvénytervezetet nyújtott be az amerikai szenátusba, amely jelentősen megnehezítené a 2016-os amerikai elnökválasztás eredményét befolyásolni akaró orosz akciók hátterét vizsgáló különleges megbízott, Robert Mueller elbocsátását. ","shortLead":"Törvényhozók egy csoportja szerdán olyan törvénytervezetet nyújtott be az amerikai szenátusba, amely jelentősen...","id":"20180412_Trump_kirugna_tobb_szenator_vedene_az_oroszkapcsolatokat_vizsgalo_Muellert","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=39971465-a5be-46b6-b014-27871ca3b598&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97bc2abd-476d-484d-a246-a68e16ffa142","keywords":null,"link":"/vilag/20180412_Trump_kirugna_tobb_szenator_vedene_az_oroszkapcsolatokat_vizsgalo_Muellert","timestamp":"2018. április. 12. 06:53","title":"Trump kirúgná, több szenátor védené az orosz kapcsolatokat vizsgáló Muellert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6571532f-f9f0-4d58-8ed8-31d618272b4b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Persze nem valami futurisztikus járműre kell gondolni, ami egyszerre vonat, autó és busz, hanem arra, hogy éppen olyan járművet használhatunk, ami a leginkább célszerű.","shortLead":"Persze nem valami futurisztikus járműre kell gondolni, ami egyszerre vonat, autó és busz, hanem arra, hogy éppen olyan...","id":"20180410_skoda_carsharing_vonat_busz_kozlekedes_mobility","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6571532f-f9f0-4d58-8ed8-31d618272b4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55e6d275-9ce9-45e0-92ed-1bbcb239f128","keywords":null,"link":"/cegauto/20180410_skoda_carsharing_vonat_busz_kozlekedes_mobility","timestamp":"2018. április. 10. 15:22","title":"Autó, busz és vonat egyszerre: a Skoda reformálja meg a közlekedést?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d76141e3-1b52-4a9d-904c-33ac6b1da54f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A showman-celeb a Facebook oldalán jelentette be, elköszön a csatornától.","shortLead":"A showman-celeb a Facebook oldalán jelentette be, elköszön a csatornától.","id":"20180410_Hajdu_Peter_otthagyja_az_ATVt","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d76141e3-1b52-4a9d-904c-33ac6b1da54f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"773b146a-265a-4e60-864b-aea52eb78ed3","keywords":null,"link":"/itthon/20180410_Hajdu_Peter_otthagyja_az_ATVt","timestamp":"2018. április. 10. 23:46","title":"Hajdú Péter otthagyja az ATV-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]