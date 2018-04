„Nem vagyok sértődékeny, túl tudom tenni magam az elmúlt hónapok lejárató kampánya fölött, de ehhez Márki-Zay Péternek kell lépéseket tennie a nyilvánosság előtt. Elégtétel és bocsánatkérés nélkül nem fog működni a kapcsolatfelvétel. Erről az emberről nincs mit beszélnem, vele sincs mit beszélnem, nekem Hódmezővásárhelyről van mondanivalóm.” – nyilatkozta Lázár János a Vásárhely24 hírportálnak.

Az interjúból kiderül, hogy a parlamenti választási kampányban Lázár az ellenfelei részéről semmi olyat nem tapasztalt, ami miatt ne beszélhetne velük a térség jövőjéről. A hódmezővásárhelyi időközi polgármester választáson viszont szerinte egyesek a kinyírására utaztak. Konkrét példákat ugyan nem említ Lázár, de szerinte lejárató kampányt folytattak ellene, ezért a vásárhelyi polgármesternek bocsánatot kellene kérnie nyilvánosan tőle. (Márki-Zay Péter a parlamenti választások után a nyilvánosság előtt gratulált Lázárnak, és azt is mondta, hogy együtt kell majd működniük. Igaz, azt is hozzátette, hogy a trafikmutyihoz hasonlóan jól szervezte meg Lázár a mozgósítást is.)

A riporter kérdésére válaszolva Lázár azt is elmondta, hogy Márki-Zay Péterrel való „rendezetlen” viszonyának a nem a városban élők fogják meginni a levét, mivel ő kész szülővárosának a támogatására, amely szerinte most bajban van. Lázár az interjúban elismételte, amit a választás éjszakáján is elmondott, hogy politikai életének egyik legnehezebb szakasza volt az elmúlt néhány hét, és nagyon hálás Makónak, hogy bizalmat szavaztak neki, ezért is veszi ott át a mandátumát az eddig szokásostól eltérően. Az interjúból az is kiderül, hogy Lázár nem csak kezet fogni nem hajlandó az új vásárhelyi polgármesterrel, de még a Városházára sem tette be a lábát február 25-e óta, holott parlamenti képviselőként irodája is van az épületben, inkább a helyi pártirodán dolgozik, amikor a városban van dolga.

A napokban jelent meg Hódmezővásárhelyen egy új önkormányzati lap Vásárhelyi Valóság címmel. Ebben Márki-Zay Péter, polgármester ismét beszámol a helyi templomok felújításáról, amire Orbán Viktor tett ígéretet még a polgármester választási hajrában Hegedűs Zoltánnak. A polgármester levelet írt Orbán Viktornak, aki válaszlevelében Lázár Jánoshoz irányította a polgármestert. Márki-Zay a lapban leírta, hogy most akkor Lázár ajánlatát várják az ügyben. Lázár pedig a Vásárhely 24-nek adott interjújában erről azt nyilatkozta, hogy elsőként a református Újtemplom felújítására tesz javaslatot, megkeresi a templom lelkészét, a debreceni püspököt, majd azt javasolja, hogy a gyülekezet, a püspökség és a kormány közösen újítsák fel azt. Magyarul, nagy ívben kikerüli még ebben az ügyben is a város polgármesterét.