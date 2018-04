Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f5f3eadf-4935-44fb-9a1c-69957f2c7e35","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A beteg 2015 elején talált egy kinövést a nyelve alatt. A rákos daganat miatt elvesztette az állát és az alsó ajkát, enni, inni, beszélni sem tudott többé. Most reményt kapott arra, hogy javul majd az életminősége.","shortLead":"A beteg 2015 elején talált egy kinövést a nyelve alatt. A rákos daganat miatt elvesztette az állát és az alsó ajkát...","id":"20180411_uj_also_ajkat_es_allat_novesztettek_egy_rakbeteg_brit_nonek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f5f3eadf-4935-44fb-9a1c-69957f2c7e35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6e2764f-6a2a-40c0-a81c-a4a135f5b098","keywords":null,"link":"/elet/20180411_uj_also_ajkat_es_allat_novesztettek_egy_rakbeteg_brit_nonek","timestamp":"2018. április. 11. 13:31","title":"Új alsó ajkat és állat növesztettek egy rákbeteg brit nőnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47cafabd-6884-42db-8604-352992e075f3","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Nemcsak a riói és tokiói nyári olimpiát, de a nemrég véget ért dél-koreai téli olimpiát is pénzért vették meg. 137 e-mail tanúskodik erről – állítja a Soeul Broadcasting System. ","shortLead":"Nemcsak a riói és tokiói nyári olimpiát, de a nemrég véget ért dél-koreai téli olimpiát is pénzért vették meg. 137...","id":"20180411_Olimpiat_szeretne_rendezni_Hivja_Papa_Massata_Diackot_o_majd_elintezi","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=47cafabd-6884-42db-8604-352992e075f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ecaf424-93ad-4145-acdf-d40da140c149","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180411_Olimpiat_szeretne_rendezni_Hivja_Papa_Massata_Diackot_o_majd_elintezi","timestamp":"2018. április. 11. 17:02","title":"Olimpiát szeretne rendezni? Hívja Papa Massata Diackot, ő majd elintézi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0d13062-cbe6-4161-9171-c001b24ea1be","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bíróságon derült ki, hogy a perben szereplő 28-ból 13 iskolában továbbra is jogellenesen különítik el a roma gyerekeket.","shortLead":"A bíróságon derült ki, hogy a perben szereplő 28-ból 13 iskolában továbbra is jogellenesen különítik el a roma...","id":"20180411_elso_fokon_gyoztek_a_roma_jogvedok_az_emmivel_szemben","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0d13062-cbe6-4161-9171-c001b24ea1be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b557ae4-0e79-46e2-bc98-a9dbbf259fb4","keywords":null,"link":"/itthon/20180411_elso_fokon_gyoztek_a_roma_jogvedok_az_emmivel_szemben","timestamp":"2018. április. 11. 06:20","title":"Első fokon győztek a roma jogvédők az Emmivel szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37f17417-8d90-4ac2-804c-3dcf99faadb6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Széll Kálmán téri állomásra nagy erőkkel vonultak ki a tűzoltók. ","shortLead":"A Széll Kálmán téri állomásra nagy erőkkel vonultak ki a tűzoltók. ","id":"20180410_fust_volt_a_2es_metroban_leallt_a_fel_vonal","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=37f17417-8d90-4ac2-804c-3dcf99faadb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a14fc60c-c8b8-429b-a2ba-9eccc90c65c6","keywords":null,"link":"/cegauto/20180410_fust_volt_a_2es_metroban_leallt_a_fel_vonal","timestamp":"2018. április. 10. 19:35","title":"Füst volt a 2-es metróban, leállt a fél vonal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b61babbb-a3fe-4958-ad4e-e9edf862a08d","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Több ezren vettek búcsút a nagyvállalkozótól.","shortLead":"Több ezren vettek búcsút a nagyvállalkozótól.","id":"20180410_eltemettek_demjan_sandort","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b61babbb-a3fe-4958-ad4e-e9edf862a08d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02993ef5-5e3f-4305-a6f3-01dc2d27ac77","keywords":null,"link":"/kkv/20180410_eltemettek_demjan_sandort","timestamp":"2018. április. 10. 16:19","title":"Eltemették Demján Sándort","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f042f2e4-fcff-4ba7-a148-f6d5857c940d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ilyen az, amikor a vékony felső aszfaltréteg és az elképesztő forgalom összedolgozik egymással.","shortLead":"Ilyen az, amikor a vékony felső aszfaltréteg és az elképesztő forgalom összedolgozik egymással.","id":"20180412_a_nap_fotoja_uthiba_katyu_pilisvorosvar_muemlek_10esut_muemlek_fout_utjavtas","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f042f2e4-fcff-4ba7-a148-f6d5857c940d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61889dbb-2ef0-47fd-b938-8c74409a1cef","keywords":null,"link":"/cegauto/20180412_a_nap_fotoja_uthiba_katyu_pilisvorosvar_muemlek_10esut_muemlek_fout_utjavtas","timestamp":"2018. április. 12. 06:41","title":"A nap fotója: Nem úthiba, műemlék jellegű út az ókorból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"081279ee-b013-43f9-9e08-0360a8fa745d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közben a Vaterán is árulni kezdtek néhány, a párthoz köthető relikviát, köztük az Orbán elleni tüntetésre készült hordót is. ","shortLead":"Közben a Vaterán is árulni kezdtek néhány, a párthoz köthető relikviát, köztük az Orbán elleni tüntetésre készült...","id":"20180411_Egy_nap_alatt_24_millio_forintot_gyujtott_az_Egyutt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=081279ee-b013-43f9-9e08-0360a8fa745d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c09b4618-de3e-4858-a332-1e5ae0d4d686","keywords":null,"link":"/itthon/20180411_Egy_nap_alatt_24_millio_forintot_gyujtott_az_Egyutt","timestamp":"2018. április. 11. 15:10","title":"Egy nap alatt 24 millió forintot gyűjtött az Együtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66853a17-c484-48e2-9c6c-1b0899e9a94e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szép perspektíva a jövő autó átépítőinek, a brutális és kompakt elektromotorok beépítése régi autókba.","shortLead":"Szép perspektíva a jövő autó átépítőinek, a brutális és kompakt elektromotorok beépítése régi autókba.","id":"20180410_Video_Teslamotort_kapott_az_oreg_Honda_most_legyorsulja_a_Bugattit","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=66853a17-c484-48e2-9c6c-1b0899e9a94e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2b57d09-db37-4c4c-9df6-52f185130806","keywords":null,"link":"/cegauto/20180410_Video_Teslamotort_kapott_az_oreg_Honda_most_legyorsulja_a_Bugattit","timestamp":"2018. április. 10. 18:46","title":"Videó: Tesla-motort kapott az öreg Honda, most legyorsulja a Bugattit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]