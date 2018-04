Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6571532f-f9f0-4d58-8ed8-31d618272b4b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Persze nem valami futurisztikus járműre kell gondolni, ami egyszerre vonat, autó és busz, hanem arra, hogy éppen olyan járművet használhatunk, ami a leginkább célszerű.","shortLead":"Persze nem valami futurisztikus járműre kell gondolni, ami egyszerre vonat, autó és busz, hanem arra, hogy éppen olyan...","id":"20180410_skoda_carsharing_vonat_busz_kozlekedes_mobility","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6571532f-f9f0-4d58-8ed8-31d618272b4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55e6d275-9ce9-45e0-92ed-1bbcb239f128","keywords":null,"link":"/cegauto/20180410_skoda_carsharing_vonat_busz_kozlekedes_mobility","timestamp":"2018. április. 10. 15:22","title":"Autó, busz és vonat egyszerre: a Skoda reformálja meg a közlekedést?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5845552-f6cc-4747-a924-5a75fccc798c","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az ellenőrzések megkezdése előtt egy hét van a hibák javítására.","shortLead":"Az ellenőrzések megkezdése előtt egy hét van a hibák javítására.","id":"20180411_tallaiek_az_autokereskedokre_iranyitjak_hetfotol_az_adotraffipaxot","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c5845552-f6cc-4747-a924-5a75fccc798c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c1a27fd-04a6-4428-bb4a-6ab0fcde8588","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180411_tallaiek_az_autokereskedokre_iranyitjak_hetfotol_az_adotraffipaxot","timestamp":"2018. április. 11. 06:53","title":"Tállaiék az autókereskedőkre irányítják hétfőtől az adótraffipaxot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12994a58-5bcb-4207-b76d-945c7e0acbc1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA több mint fél évtized nagy felbontású fotóit gyúrta egybe, hogy megmutassa, mi látható a Hold felszínén. Még a holdraszállás nyomait is megnézhetjük.","shortLead":"A NASA több mint fél évtized nagy felbontású fotóit gyúrta egybe, hogy megmutassa, mi látható a Hold felszínén. Még...","id":"20180411_nasa_hold_4k_video_lunar_reconnaissance_orbiter_holdtura_nagy_felbontas_idegenvezetes_apollo_program","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=12994a58-5bcb-4207-b76d-945c7e0acbc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77999bac-d540-4671-b74e-88d2eee3ad87","keywords":null,"link":"/tudomany/20180411_nasa_hold_4k_video_lunar_reconnaissance_orbiter_holdtura_nagy_felbontas_idegenvezetes_apollo_program","timestamp":"2018. április. 11. 09:03","title":"Lenyűgöző videót készített a NASA: 4K-ban járhat körbe a Holdon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52c7f61e-9a58-4a56-927e-b235d164541d","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"\"Hihetetlen, hogy egy ember ilyen könnyedén semmivé tudja foszlatni az álmainkat, kivált egy ekkora feltámadás után\" – mondta Gianluigi Buffon, a Juventus kapusa az angol játékvezetőre, Michael Oliverre utalva, miután az az addig álomszerűen alakuló Bajnokok Ligája-visszavágón büntetőt ítélt a Real Madridnak a 93. percben.","shortLead":"\"Hihetetlen, hogy egy ember ilyen könnyedén semmivé tudja foszlatni az álmainkat, kivált egy ekkora feltámadás után\" –...","id":"20180412_gianluigi_buffon_juventus_real_madrid_bajnokok_ligaja","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=52c7f61e-9a58-4a56-927e-b235d164541d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4120c033-032b-4539-872e-ba31b61c5474","keywords":null,"link":"/sport/20180412_gianluigi_buffon_juventus_real_madrid_bajnokok_ligaja","timestamp":"2018. április. 12. 12:19","title":"Buffon kifakadt: Az ilyen embernek szemeteskuka van a szíve helyén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68cf780d-5b78-4598-89f1-a85c130b1de8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A világranglistán 61. magyar teniszező az első fordulóban kiesett. ","shortLead":"A világranglistán 61. magyar teniszező az első fordulóban kiesett. ","id":"20180411_a_marrakesi_sem_lesz_fucsovics_kedvenc_tornaja","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=68cf780d-5b78-4598-89f1-a85c130b1de8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"291988c5-6994-42ba-92a6-18b7e8646218","keywords":null,"link":"/sport/20180411_a_marrakesi_sem_lesz_fucsovics_kedvenc_tornaja","timestamp":"2018. április. 11. 20:07","title":"A marrákesi sem lesz Fucsovics kedvenc tornája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84ba7cca-d8fb-401d-9c7e-93b032b950d3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megújította Android sandbox (biztonságos futtatókörnyezet, homokverem) szolgáltatását a népszerű VirusTotal.","shortLead":"Megújította Android sandbox (biztonságos futtatókörnyezet, homokverem) szolgáltatását a népszerű VirusTotal.","id":"20180412_virustotal_androidos_sandbox_virustotal_droidly","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=84ba7cca-d8fb-401d-9c7e-93b032b950d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a9a4ee9-2255-4faa-b817-25abbde1bbb4","keywords":null,"link":"/tudomany/20180412_virustotal_androidos_sandbox_virustotal_droidly","timestamp":"2018. április. 12. 07:02","title":"Androidos? Akkor jól jöhet a VirusTotal új kiegészítése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ab4537e-94d8-406f-9bbb-f9afdd6f7065","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megnégyszerezte a tagságát a párt az utóbbi négy napban, elkezdik járni az országot, és ehhez közösségi finanszírozási program is indul. Fekete-Győr is indul az elnöki posztért. A párt tisztújítást tart júniusban.","shortLead":"Megnégyszerezte a tagságát a párt az utóbbi négy napban, elkezdik járni az országot, és ehhez közösségi finanszírozási...","id":"20180412_Uldozni_fogjuk_Orbant_minden_perceben__tisztujitast_jelentett_be_a_Momentum","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2ab4537e-94d8-406f-9bbb-f9afdd6f7065&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c72820c3-3076-4206-8576-62ee6bd8ea93","keywords":null,"link":"/itthon/20180412_Uldozni_fogjuk_Orbant_minden_perceben__tisztujitast_jelentett_be_a_Momentum","timestamp":"2018. április. 12. 11:22","title":"\"Üldözni fogjuk Orbánt minden percében\" – tisztújítást jelentett be a Momentum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b65ed44b-8309-4fb9-9a62-6b6328996921","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megérkezett a német gyártó legújabb szedánja, mely igen vállalhatóra sikeredett, de van egy nem elhanyagolható probléma vele.","shortLead":"Megérkezett a német gyártó legújabb szedánja, mely igen vállalhatóra sikeredett, de van egy nem elhanyagolható probléma...","id":"20180411_vw_lavida_plus_passat_szedan_csaladi_auto_kinai_olcso_arteon","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b65ed44b-8309-4fb9-9a62-6b6328996921&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0277a199-9fd8-454f-8fab-d86a85faff41","keywords":null,"link":"/cegauto/20180411_vw_lavida_plus_passat_szedan_csaladi_auto_kinai_olcso_arteon","timestamp":"2018. április. 11. 13:26","title":"Olyan mint a Passat, de kicsit kisebb és olcsóbb: itt az új VW Lavida Plus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]