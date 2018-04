Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5eb5a973-e8f9-47cd-8dfd-3c1f798511b9","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Föld mágneses mezejéről gyűjtött műholdas adatokkal térképezték fel az óceánok fenekét.","shortLead":"A Föld mágneses mezejéről gyűjtött műholdas adatokkal térképezték fel az óceánok fenekét.","id":"20180411_fold_magneses_mezeje_mezo_muholdas_adatok_oceanok_feneke_fold_magja_fold_belseje_esa_swarm_misszio","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5eb5a973-e8f9-47cd-8dfd-3c1f798511b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"153ee432-442b-4e3a-b08d-b20cdace9379","keywords":null,"link":"/tudomany/20180411_fold_magneses_mezeje_mezo_muholdas_adatok_oceanok_feneke_fold_magja_fold_belseje_esa_swarm_misszio","timestamp":"2018. április. 11. 12:03","title":"Mint egy szívverés, úgy pulzál a Föld mágneses mezeje, amit egy örvénylő jégóceán kelt – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e3062fc-e4c1-4c80-a2c3-f0a7a979a609","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Gigantikus méretű halgyíkok úsztak a történelem előtti tengerekben. ","shortLead":"Gigantikus méretű halgyíkok úsztak a történelem előtti tengerekben. ","id":"20180410_gigantikus_meretu_halgyikok_eltek_egykor_a_tengerekben","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2e3062fc-e4c1-4c80-a2c3-f0a7a979a609&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64850936-d9dc-4029-8dec-7c0e4347d12c","keywords":null,"link":"/tudomany/20180410_gigantikus_meretu_halgyikok_eltek_egykor_a_tengerekben","timestamp":"2018. április. 10. 15:03","title":"Gigantikus méretű halgyíkok éltek egykor a tengerekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e559589-4c41-4c0b-b56a-6dd0b572850c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Nem mindennapi stadion épül Szegeden.","shortLead":"Nem mindennapi stadion épül Szegeden.","id":"20180411_Nem_vicc_kapolna_is_lesz_az_epulo_szegedi_stadionban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5e559589-4c41-4c0b-b56a-6dd0b572850c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39d64056-8433-4c98-a09c-79252e024e32","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180411_Nem_vicc_kapolna_is_lesz_az_epulo_szegedi_stadionban","timestamp":"2018. április. 11. 14:57","title":"Nem vicc: kápolna is lesz az épülő szegedi stadionban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37f17417-8d90-4ac2-804c-3dcf99faadb6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Széll Kálmán téri állomásra nagy erőkkel vonultak ki a tűzoltók. ","shortLead":"A Széll Kálmán téri állomásra nagy erőkkel vonultak ki a tűzoltók. ","id":"20180410_fust_volt_a_2es_metroban_leallt_a_fel_vonal","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=37f17417-8d90-4ac2-804c-3dcf99faadb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a14fc60c-c8b8-429b-a2ba-9eccc90c65c6","keywords":null,"link":"/cegauto/20180410_fust_volt_a_2es_metroban_leallt_a_fel_vonal","timestamp":"2018. április. 10. 19:35","title":"Füst volt a 2-es metróban, leállt a fél vonal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f6604a2-6e44-4b13-9435-c506f24d1c54","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Gazdaságpolitikai programját nem osztotta meg a választópolgárokkal a Fidesz, ám következtetni lehet arra, melyek lehetnek az első lépések a kormány hivatalba lépése után.","shortLead":"Gazdaságpolitikai programját nem osztotta meg a választópolgárokkal a Fidesz, ám következtetni lehet arra, melyek...","id":"20180411_gazdasagpolitika_elso_szaz_nap_nyugdijrendszer_csaladtamogatas_versenykepesseg","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5f6604a2-6e44-4b13-9435-c506f24d1c54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91db52c8-2c53-4ac4-922a-2c4fff49371c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180411_gazdasagpolitika_elso_szaz_nap_nyugdijrendszer_csaladtamogatas_versenykepesseg","timestamp":"2018. április. 11. 11:50","title":"A kormány ismét előrukkolhat a gyermekteleneket büntető nyugdíjrendszerrel?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5987d13-6781-4f8f-9395-20035bcfb419","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"El kell bontani azt a teniszpályát, aminek a helyére stadion épülne, és nem lesz olcsó a munka.","shortLead":"El kell bontani azt a teniszpályát, aminek a helyére stadion épülne, és nem lesz olcsó a munka.","id":"20180412_Ez_most_nem_stadionepites_200_millio_forintert_bontanak_le_egy_teniszpalyat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e5987d13-6781-4f8f-9395-20035bcfb419&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"497e0fdb-b107-4024-b831-47555444368e","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180412_Ez_most_nem_stadionepites_200_millio_forintert_bontanak_le_egy_teniszpalyat","timestamp":"2018. április. 12. 07:51","title":"Ez most nem stadionépítés: 200 millió forintért bontanak le egy teniszpályát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4c2afb2-70ec-4eb8-877d-9c8b7611c09a","c_author":"DekoRatio","category":"brandchannel","description":"Bár az internetnek hála napjainkban bárki dönthet úgy, hogy termékét vagy szolgáltatását bemutatja a világnak, ezzel párhuzamosan viszont nehezebbé vált kitűnni az egyre növekő tömegből. Összeválogattunk kilenc márkát, melyeknek ez mégis sikerült. Van, amelyik 17. századi technológiát lovagolt meg, van, ami egyszerűen felrúgott minden marketingszabályt, és akad olyan is, amelyik sajátos munkaerő-összetételével hívta fel magára a figyelmet.","shortLead":"Bár az internetnek hála napjainkban bárki dönthet úgy, hogy termékét vagy szolgáltatását bemutatja a világnak, ezzel...","id":"dekoratio_20180312_9_marka_amirol_nem_is_hallott_pedig_bitang_jok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a4c2afb2-70ec-4eb8-877d-9c8b7611c09a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f83633d-f6e1-4f09-aebf-a7e7e5b6c492","keywords":null,"link":"/brandchannel/dekoratio_20180312_9_marka_amirol_nem_is_hallott_pedig_bitang_jok","timestamp":"2018. április. 12. 07:30","title":"9 márka, ami fenekestül felforgatta a szabályokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"DekoRatio Branding & Design Studio","c_partnerlogo":"27167ff9-7185-4e75-b386-a714f0125e3f","c_partnertag":"dekoratio"},{"available":true,"c_guid":"b64a0dc9-b9e6-4256-a042-2f5b0bfb6864","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az A6-os szedán változata igen szemrevalóra sikeredett, de praktikum terén verhetetlen a most leleplezett Avant változat. ","shortLead":"Az A6-os szedán változata igen szemrevalóra sikeredett, de praktikum terén verhetetlen a most leleplezett Avant...","id":"20180411_audi_a6_avant_kombi_szedan_csomagtarto_csaladi_auto_quattro_dizel_tdi","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b64a0dc9-b9e6-4256-a042-2f5b0bfb6864&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eded2a5e-0a54-4205-8125-389e8265df07","keywords":null,"link":"/cegauto/20180411_audi_a6_avant_kombi_szedan_csomagtarto_csaladi_auto_quattro_dizel_tdi","timestamp":"2018. április. 11. 09:29","title":"Családapák álma: itt az új kombi Audi A6-os, ami főleg dízelként támad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]